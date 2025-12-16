En noviembre creció la deuda bruta del Estado, aunque la cifra cayó en el último año

El stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a US$445.985 millones en noviembre, “de los cuales US$443.472 millones se encuentra en situación de pago normal”, según reveló el Gobierno al actualizar los últimos datos al respecto.

Tomando el pasivo regularizado, de este modo se registró un aumento por el equivalente a US$3784 millones (+0.86%) con respecto al mes anterior, provocado básicamente por los intereses que generan y capitalizan muchos de los bonos y letras emitidas regularmente por la administración de Javier Milei.

Sube en el mes, baja en el año Compumar

A eso hay que agregar el impacto que la inflación en torno o por encima del 2% en los últimos meses tuvo sobre los instrumentos en pesos emitidos con capital ajustable por CER, dado que la deuda en moneda extranjera registró en ese mes una disminución de US$70 millones.

Pese a ese incremento mensual del stock, si se consideran los últimos 12 meses, el total de la deuda bruta en situación de pago normal se redujo en un importe equivalente a US$19.027 millones, “debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$3682 millones y la reducción de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$15.345 millones”, según detalla el informe difundido por la Secretaría de Finanzas.

Ese efecto fue impulsado, en buena medida, por la devaluación cercana al 29% que registró el peso en el año, algo que posibilitó reducir el valor en dólares de la deuda en moneda nacional .

El documento mencionado aclara, además, que “el 43% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 57% restante, en moneda extranjera”.

La capitalización de intereses y el ajuste por indexadores, claves Compumar

La deuda en moneda extranjera es de US$250.775 millones y, en pesos, el equivalente a US$ 192.697 millones, montos que no incluyen la deuda del Banco Central (BCRA) ni las obligaciones que hayan contraído provincias y municipios. Con los organismos internacionales la deuda suma US$94.704 millones, de los cuales US$ 56.771 millones son compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el resto se reparte mayoritariamente entre el BID y el Banco Mundial, entre otras entidades.

En noviembre, el Tesoro Nacional hizo pagos de deuda pública por un total equivalente a US$16.754 millones, de los cuales el 93% se efectuó en pesos y el 7% en moneda extranjera. De ese monto total, US$15.664 millones se destinaron al pago de capital y US$1090 millones, a la cancelación de los intereses.

Su evolución Compumar

Dichas erogaciones se financiaron muy mayoritariamente con nueva deuda, pero la capitalización y los ajustes por inflación en el capital de los títulos antes mencionados hizo que el endeudamiento creciera, y lo hiciera en una cifra equivalente a US$3790 millones, incluso cuando hubo en el mes cancelaciones netas por US$1385 millones.

El informe de la Secretaría de Finanzas señala también que las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cerraron noviembre en US$40.335 millones, “lo que implicó una suba de US$954 millones” en comparación con el número de fines de octubre.

Y se apunta en el escrito que esa mejora se explicó fundamentalmente “por el aumento de la cuenta corriente en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central, en un contexto de crecimiento de los depósitos en dólares” y aún cuando hubo pagos al FMI por US$793,6 millones.