En respuesta a las críticas del Gobierno, la UIA reporta caídas en la producción industrial y en las ventas en más del 50% del sector

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó que el nivel de producción industrial y las ventas —tanto en el mercado interno como en las exportaciones— registraron caídas entre la mayoría de las empresas relevadas en su última encuesta. El informe también detectó retrocesos en el empleo de este sector productivo.

Los datos surgen del Informe de Indicadores Industriales y Expectativas, difundido este miércoles por la entidad empresaria. Según lo relevado, el 53,3% de las empresas encuestadas indicó que su nivel de producción cayó en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.

En paralelo, el 54,7% reportó bajas en las ventas internas, mientras que solo el 13,3% señaló aumentos. En materia de comercio exterior, el 30% de las compañías informó una caída en sus exportaciones y el 14,3% registró subas, proporciones que se mantuvieron en niveles similares a los observados en encuestas anteriores.

Por otra parte, un indicador que también refleja deterioro en la actividad industrial es el empleo. El 22,2% de las empresas relevadas registró una reducción de personal en enero. Entre ese grupo, la mitad recurrió a despidos ante la menor actividad, el 41,4% redujo turnos de trabajo y el 22,9% implementó suspensiones. De cara a los próximos 12 meses, el 19,4% anticipó un aumento en su plantilla, mientras que el 26% prevé una reducción.

El informe también advirtió que el 45,6% de las empresas indicó que tuvo problemas para afrontar al menos una de las categorías de pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de tributos y proveedores, mientras que el 5,4% registró atrasos en todas esas obligaciones.

Entre los factores señalados por las compañías, el 46,1% identificó la caída de la demanda interna como su principal problema. El relevamiento también mostró un aumento en las preocupaciones vinculadas a la competencia externa: la dificultad para competir con bienes importados pasó de no ser mencionada en octubre de 2024 a representar el 19,4% de las respuestas en enero de 2026.

El estudio también registró una moderación en las expectativas positivas. La proporción de empresas que prevé una mejora en su situación económica en particular descendió al 47,8%, frente al 60,4% del relevamiento anterior. También bajaron las previsiones favorables sobre el sector de actividad, que pasaron del 57% al 41%, y sobre el contexto económico nacional, que descendieron del 68,6% al 51%.

Los resultados de esta encuesta fueron difundidos este miércoles luego de que, el día anterior, la misma entidad publicara un comunicado en el que se señaló que "el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.

La UIA subrayó que la industria produce el 19% del PBI, aporta el 27% de la recaudación nacional y genera 1,2 millones de empleos directos —3,6 millones si se contabilizan los indirectos—.

Mediante ese texto, la UIA respondió -sin mencionarlo de manera explícita, pero de forma inequívoca- a las críticas que el Presidente lanzó a empresarios del sector el domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

