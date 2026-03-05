Mahiques, un último día inmerso en un desenfreno de designaciones, ascensos y promociones en la justicia porteña

No fue un día de furia, como alguna vez tituló Hollywood una icónica película. Pero el último día de Juan Bautista Mahiques como Fiscal general porteño fue un día de firma desenfrenada, feroz.

En cuatro resoluciones a las que accedió LA NACION, tres de ellas fechadas ayer, y en lo que representa su último acto administrativo antes de cruzar la Plaza de Mayo, el designado Ministro de Justicia de la Nación, dispuso una reconfiguración total del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con un centenar de nombramientos movimientos de personal.

“Todos los meses se firman resoluciones de este tipo. Lo que sucede es que el poder judicial porteño está en pleno crecimiento y entonces, este tipo de actos administrativos son normales”, dijeron cerca del funcionario, ahora nacional.

El dato no es menor: a horas de asumir como Ministro de Justicia de la Nación, el Fiscal General firmó un paquete de resoluciones que garantiza la puesta en marcha de seis nuevas fiscalías porteñas, entre otras modificaciones que realizó a la estructura judicial porteña. No fue una despedida silenciosa; fue un despliegue de designaciones, movimiento interno de personal, promociones interinas, traslados, ascensos y la designación del sucesor.

Antes de partir, Mahiques dio un paso más en la reconfiguración operativa y de personal diseñada para mantener la continuidad institucional del organismo tras su partida.

Jorge Macri, con Juan Bautista Mahiques y el ministro de Justicia porteños, Gabino Tapia

La semana pasada, el futuro ministro firmó la resolución 12. En esa norma puso en funcionamiento seis fiscalías de primera instancia y una fiscalía de cámara creadas por la Ley 6925. Establece, además, que la fiscalía de cámara esté especializada en violencia de género y narcocriminalidad. Sostiene que la decisión se basa en la necesidad de equilibrar la carga operativa actual, “dada la demanda que generan este tipo de investigaciones y la necesidad de darles un tratamiento específico”.

Su puesta en funcionamiento está vinculada estratégicamente a las zonas Norte y Este de la Ciudad, que son las que concentran la mayor cantidad de causas en estos rubros. Como titular interino de esta nueva estructura de alzada se designó a Juan Ramella.

Las fiscalías creadas, de la 41 a la 46, tendrán jurisdicción sobres temas penales, contravencionales y de faltas, también con especialidad en violencia de género y narcocriminalidad. Estas seis fiscalías reforzarán las unidades fiscales que cubren barrios de alta densidad y rotación de casos (como Palermo, Belgrano, Retiro o Constitución), donde el “escaso tiempo de rotación entre turnos” —según cita la resolución— afecta la eficiencia del servicio.

A partir de eso, Mahiques configuró este nuevo esquema antes de partir. La resolución 15 oficializó una red de 79 movimientos de personal, donde el dato central es la consolidación de los cuadros intermedios mediante 31 promociones interinas, ascensos y 14 nuevas designaciones. Además, hay algunas reasignaciones y la vuelta atrás con un una promoción anterior.

A esta norma se suma la resolución 18 mediante la que se firmó la cobertura de vacantes y promociones internas para asegurar que tanto las unidades nuevas como las existentes tengan el personal técnico necesario. Se trata 48 actos individuales de nombramiento, ascenso o promoción interina para cubrir cargos de relevancia en el Ministerio Público.

Finalmente, la resolución 19 formaliza el trámite administrativo de salida del funcionario al otorgarle una “licencia extraordinaria sin goce de haberes” por el ejercicio transitorio de otro cargo público. Dicha norma establece que, ante la vacancia, el Fiscal General Adjunto, Javier Martín López Zavaleta, asumirá la conducción del Ministerio Público Fiscal de manera interina.

Mahiques ya le tomó juramento a su sucesor, Martín López Zavaleta

La firma de Mahiques ya no estará en los expedientes de la calle Paseo Colón, sino en los decretos del gobierno nacional. Según una publicación de Hernán Cappiello en LA NACION, el recién llegado al Gabinete decidirá sobre la designación de 200 jueces y fiscales nacionales y federales, que es la cantidad de vacantes disponibles.

Además, el Gobierno prometió a la Corte Suprema que, esta vez, enviará los pliegos al Senado. Todo eso, a lo que se suma la influencia del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, estará en manos del exfiscal porteño. Designaciones y nombramientos, algo que hizo hasta el último día de su gestión anterior.