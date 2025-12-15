Enero en la mira: las opciones del Gobierno para cubrir los vencimientos de deuda por US$4300 millones

El calendario financiero del Gobierno tiene una fecha clave en la mira: el próximo 9 de enero, cuando vencerán los cupones e intereses de los bonos soberanos. El equipo económico logró un respiro parcial con la reciente emisión del Bonar 2029 por US$1000 millones, mientras que el Tesoro se encargó en las últimas semanas de comprar a cuentagotas algunas reservas en el mercado de cambios. Sin embargo, todavía resta cubrir gran parte de los compromisos de deuda, que ascienden a US$4300 millones.

En números, la Argentina enfrenta vencimientos de capital de Bonares (ley local) y Globales (se rigen bajo ley extranjera) por aproximadamente US$2700 millones, a los que se suman otros US$1600 millones adicionales en pago de intereses. Al mercado lo tomó por sorpresa que el Gobierno colocara un bono en dólares la semana pasada para cubrir parte de los pagos, un hecho que no ocurría desde 2018.

Para alcanzar los US$3300 millones restantes, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender estos días que están en negociación con distintos bancos internacionales para un acuerdo de recompra (repo, por sus siglas en inglés) por US$7000 millones, una operación que ya se hizo en junio de este año. “Vamos a ver cuánto de esto terminamos tomando, porque explorábamos nuevas alternativas, como la colocación del bono”, explicó Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, durante una charla con IEB.

“Otras operaciones potenciales, como un posible canje de bonos de deuda por educación, aún no parecen estar listas para implementarse, debido a la necesidad de alinear los numerosos componentes observados en operaciones similares de deuda por naturaleza, así como a la identificación de proyectos adecuados", señaló un informe del banco internacional JP Morgan.

En cualquier caso, todavía queda un mes por delante para que el Ejecutivo consiga los dólares necesarios para cubrir los vencimientos de deuda. Para GMA Capital, el “objetivo de máxima” es lograrlo sin tener que recurrir a las reservas del Banco Central. “Los inversores, sin duda, festejarán toda compra de divisas que logre superar el monto de los vencimientos”, agregaron.

Una señal positiva que tuvo el mercado en las últimas ruedas fueron las compras de divisas que hizo el Tesoro, que se alzó de US$66 millones diarios en la última semana, de acuerdo con un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Acumula un saldo total de compras de US$278 millones en lo que va del mes, mientras que el mercado de cambios no mostró grandes reacciones al alza.

El contexto jugó a favor, en parte, por el pico estacional de la demanda de pesos por el aguinaldo, las compras de fin de año y las vacaciones. A ese fenómeno histórico se le sumó un potencial flujo adicional del agro por la cosecha récord de trigo, las liquidaciones pendientes de las emisiones de deuda que hicieron las compañías y las provincias, y un calendario “liviano” de pagos con organismos internacionales.

“Aun con depósitos en dólares por aproximadamente US$1500 millones (contando los originados en la colocación del Bonar29N) y vencimientos por US$4.200 millones en enero, no hay dudas sobre su pago. Sí sobre el mecanismo a emplear. Mientras que el acceso a los mercados siga siendo limitado, las alternativas siguen siendo un nuevo repo con bancos internacionales, o la activación de otro tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos, con impactos muy distintos en reservas y expectativas", analizó la consultora económica LCG.

De cara a los próximos dos años que le esperan a Javier Milei en el Gobierno, los vencimientos del Tesoro y del Banco Central con privados, el Fondo Monetario Internacional y el Club de París suman unos US$13.800 millones en 2026 y US$18.000 millones en 2027, de acuerdo con un informe de 1816.

“Estas cifras ya no lucen tan desafiantes como preelección, pero dan cuenta de lo importante que es que la Argentina vuelva al mercado y que no tengamos un shock externo que afecte la normalización del crédito. La posibilidad de refinanciar la deuda es la diferencia entre que la compra de divisas en el mercado de cambios sea una opción de política económica o un imperativo para que el soberano siga performing", remarcó la consultora, una de las más leídas en la City porteña.