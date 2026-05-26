Se perdieron 206.000 empleos registrados privados desde noviembre de 2023

En un contexto de apertura de las importaciones y de un esquema productivo en el que se perfilan claros ganadores y perdedores entre los sectores económicos, ya son 206.000 los empleos registrados privados perdidos desde noviembre de 2023, lo que representa una baja de 3,2%.

El dato surge de un trabajo elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este informe se indicó, además, que respecto de febrero de 2025, la pérdida de empleos registrados privados ascendió a 99.000, una caída de 1,6%.

Luego de acumular ocho meses consecutivos de reducciones, en febrero prácticamente no hubo cambios respecto de enero. “O sea, se repite el panorama del mes anterior, dando por resultado un número de ocupados en esta categoría que se ha mantenido prácticamente constante desde fines del año pasado”, se destacó en el trabajo mencionado.

De esta manera, la cantidad de empleados registrados privados en el país se ubica en 6,17 millones. “La mirada de largo plazo (desde enero de 2009) permite observar que el número de ocupados de enero de 2026 resulta similar al de casi 10 años atrás, en julio de 2016, y es 3,8% inferior al valor máximo de la serie en agosto de 2023″, se precisó.

Los sectores de la economía en los que más empleos registrados privados se perdieron en febrero fueron la industria y el comercio, con una disminución respecto de enero de 2978 y 1189 puestos, respectivamente.

En el caso específico de la actividad fabril, en el informe se explicó: “La pérdida de empleo de la industria en febrero extiende la tendencia decreciente observada desde septiembre de 2023. Desde ese mes se perdieron casi 74.000 puestos en el sector, de los cuales alrededor de 45.000 corresponden a los últimos doce meses y casi 3000 al último mes. El empleo en este sector registró variaciones negativas en 26 de los 30 meses entre septiembre de 2023 y febrero de este año”.

El panorama del empleo sectorial se modifica parcialmente en la comparación interanual. La reducción de 99.000 puestos que mostró el empleo privado asalariado registrado entre febrero de 2025 y febrero de 2026 fue el resultado de caídas en 10 de los 13 sectores, lideradas por industria (que explica casi la mitad de esa caída), comercio y servicios inmobiliarios.

Según se analiza en el trabajo citado, esta dinámica del empleo se enmarca en un proceso de crecimiento del producto bruto interno (PBI), concentrado en sectores de baja intensidad laboral, que no se traduce en un aumento de los puestos de trabajo.

En este sentido, se remarcó el hecho de que en la medición interanual hay seis sectores con variaciones negativas del empleo aun en un contexto de aumento de la producción. Entre los casos más pronunciados se destacan intermediación financiera (+6% en actividad, -3% en empleo), agro y pesca (+13% y -0,4%), minería (+10% y -7%) y hoteles y restaurantes (+1% y -1%).

Desde un punto de vista geográfico, el análisis muestra que en febrero el empleo se redujo en 13 provincias y aumentó en 11. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Mendoza (-0,8%), Santa Cruz (-0,8%) y Chubut (-0,4%). Las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron La Rioja (+4,4%), Catamarca (+1,5) y Neuquén (+0,8%).

Al abarcar la totalidad del empleo registrado en el país –que incluye, además de los privados, a los asalariados en el sector público y en casas de familia–, se observa que, luego de caídas consecutivas durante 9 meses, en febrero hubo un aumento de 8000 trabajadores respecto del mes previo.

A pesar de ello, según consigna el trabajo de la UBA, el empleo asalariado formal total en febrero de 2026 representaba una pérdida de 106.000 puestos de trabajo (-1%) respecto de febrero de 2025 y de 290.000 puestos (-3%) respecto de noviembre de 2023. “En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022″, se agregó.