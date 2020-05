Espert: "Alberto Fernández agravó la herencia económica que recibió de Macri"

Espert, en el programa "Comunidad de Negocios"

El economista y excandidato presidencial José Luis Espert afirmó que el presidente Alberto Fernández empeoró la herencia de Mauricio Macri porque ignoró o no meditó las consecuencias de paralizar la economía por el coronavirus con el país que había recibido en términos de pobreza, hacinamiento y proliferación de villas.

"Del agravamiento que la Argentina ha hecho de su situación lo responsabilizo mucho a Fernández porque, cuando decide la cuarentena, debería haber tenido en cuenta el país que había recibido, los niveles de pobreza y hacinamiento, la proliferación de villas. Debería haber tenido en cuenta al mismo tiempo que lanzaba la cuarentena, que no era una chicana que la economía tenía que ser prioritaria, sino que había heredado una economía muy jodida por culpa del gobierno inútil de Macri en materia económica y, por lo tanto, Alberto Fernández es sin duda culpable de haber agravado todo porque una parte del agravamiento es como consecuencia de que ignoró o no habrá meditado esto de destruir la economía", afirmó Espert en diálogo con el secretario general de LA NACION, José del Rio en el programa "Comunidad de Negocios".

En tanto, el excandidato también realizó una fuerte denuncia sobre el sistema electoral argentino y dijo que "los avales y adhesiones necesarias para poder participar de elecciones se compran".

A continuación, la entrevista completa:

-La pandemia sigue, ahora la cuarentena empezó a ser más liviana, pero esta semana va a haber novedades acerca de alguna marcha atrás de actividades ¿Cómo estamos parados hoy?

-Bueno, en materia política, te diría que me sorprende esta decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de investigar a una persona que tiene 12 procesamientos. Que cierren la Oficina Anticorrupción y le devuelvan la plata a la pobre gente que hoy se está fundiendo como consecuencia de la cuarentena.

En lo económico, como consecuencia de la demora del Gobierno en salvar a la gente que trabaja -se demoraron tres semanas- y como consecuencia de la duración de la cuarentena, estamos ante una caída económica espectacular. La caída económica como mínimo va a ser la de 2001-2002. No creo que vayamos a una crisis como la de 2001-2002, pero la caída no va a estar lejos de la de 2001-2002 con un 11%. Y el aumento de la pobreza puede llegar a ser lo que fue mayo de 2003 con el récord histórico de más del 60%. Así que vamos a una situación económica muy complicada que ya venía complicada por el fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández empeoró todo muy muy profundamente.

José Luis Espert, en "Comunidad de Negocios"

Video

-¿Empeoró por Alberto Fernández o por la pandemia?

-La herencia de Macri a Fernández fue muy pesada. También Macri podría decir que la herencia que recibió fue pesada. Es cierto que la Argentina el último año que creció fue en 2011, que fue el ultimo año del primer mandato de Cristina. Así que la herencia que recibe Fernández es pesada y la pandemia empeoraba de por si las cosas porque todos los países están teniendo caída de la actividad más abierta o menos abierta la cuarentena .

Ahora, del agravamiento que la Argentina ha hecho de su situación lo responsabilizo mucho a Fernández porque, cuando decide la cuarentena, debería haber tenido en cuenta el país que había recibido, los niveles de pobreza y hacinamiento, la proliferación de villas. Debería haber tenido en cuento al mismo tiempo que lanzaba la cuarentena que no era una chicana que la economía tenía que ser prioritaria sino que había heredado una economía muy jodida por culpa del gobierno inútil de Macri en materia económica y, por lo tanto, Alberto Fernández es sin duda culpable de haber agravado todo porque una parte del agravamiento e como consecuencia de que ignoró o no habrá meditado esto de destruir la economía.

-Tenemos medido que la gente se preocupa mucho cuando empieza a ver que sube la brecha, pero ¿Por qué sube el dólar blue?

Porque es la única protección que tiene la gente ante la inflación que se avizora, contra el desmadre económico, contra las malas políticas económicas de Fernández, contra la sensación de que se puede defaultear abiertamente la deuda. El dólar, en épocas de incertidumbre, es el refugio que la gente elige.

-El Gobierno parece que ya piensa en encontrar nuevos villanos ¿Los que compran dólares serán tachados de especuladores?

-Se viene la caza de brujas esa. Es típicamente argentina y típicamente del kirchnerismo que construye y crea enemigos a partir de una situación objetiva. Arma monstruos para meter miedo en la sociedad y para exculparse de los problemas. Pero si el presidente no quiere que haya especuladores que establezca la libre conversión de moneda, que no establezca ninguna limitación para comprar dólares, que dé señales de que no va a defaultear la deuda, que deje de perseguir al campo.

Leí en estos días que se le va a cortar el crédito a todos los productores que no vendan toda su cosecha. A ver la cosecha es del productor, no es del gobierno. Qué es esta estupidez de que como la cosecha son dólares son dólares del país. No. Los dólares son del productor agropecuario que primero sembró, cosechó y se quedó con la soja porque tiene ganas de quedársela.

-¿Por qué se demoniza a la gente del campo, que trabaja, se esfuerza y tiene el riesgo del clima?

-Son conductas. La Argentina es una sociedad que tiene la cabeza quemada. Creemos que los dólares son de la sociedad y no del productor. Porqué no perseguimos a las industrias que compiten con importaciones para ahorrar dólares. Dónde están los dólares ahorrados por la sustitución de importaciones. Nadie razona "che salgamos a perseguir a los productores de autos, de caucho, de papel y cartón, de textiles", que son siempre los beneficiados de la sustitución de importaciones, para que nos den los dólares o para que vendan los dólares que se ahorraron por la sustitución de importaciones.

-¿Es una cuestión ideológica la persecución al campo o tiene que ver con la historia argentina?

-En el kirchnerismo es una cuestión ideológica. Lo ve como un sector rentista, no lo ve como gente de laburo de sol a sol como es, sino que lo ve como un sector rentista. Gordos que se rascan la panza todo el día y cobran una renta por tener tierra. El latifundio ya desapareció en la Argentina hace medio siglo. Ahí podés hablar de la renta de la tierra, pero hoy todos son minifundios.

-Si recuerdo entrevistas a economistas como vos de hace años los problemas de la Argentina parecen ser siempre los mismos ¿Como sociedad cómo se sale de ese péndulo?

-Bueno como dije antes, como sociedad tenemos la cabeza quemada. En que se ve esto en que pretendemos terminar algún día en un buen lugar haciendo siempre las mismas cosas que están mal.

-¿Y siempre apelamos a fórmulas mágicas?

-Si, la última fórmula mágica fue pensar que el hijo de Franco Macri, Mauricio Macri, podría ser el que cambiara estructuralmente la Argentina. Pero cómo ¿A quién se le ocurrió semejante disparate? ¿Quién compró esta idea? qué sociedad inerme, inerte chiflada pudo comprar que el hijo de franco Macri iba a hacer la reforma estructural que la Argentina necesita en favor de la gente de laburo y del comerciante común, tuya, mía, los chicos detrás de cámara cuando el hijo de Franco Macri, la familia de Franco Macri, se enriqueció con las reglas de juego que han empobrecido a la argentina.

-Pero ahí te llevo a la política. Vos en la Ciudad decidiste ir con la fórmula de Juntos por el cambio...

-Nosotros lo único que hicimos fue decir, en el medio de la campaña, que la alternativa era el kirchnerismo en la Ciudad donde Larreta tenía altas chances de ganar, no como Macri después del balotaje. A nadie en su sano juicio se le podía ocurrir que Macri podría remontar la pérdida de votos que tuvo en las PASO. Pero en la Ciudad se podía evitar la vuelta del kirchnerismo porque Larreta tenía chances. Por eso dijimos lo que dijimos en ese momento.

-Mucho votante de Macri se enoja con vos en redes.

-Pero en redes están los fanáticos. La gente de a pie no razona así. La gente de a pie dice "Seguí Espert". "No te voté por cagón porque tenía miedo de que volviera el kirchnerismo como volvió". "No te voté porque sabía que Macri tenía pocas chances de ganar después del balotaje pero lo voté porque tenía miedo, pero la próxima te voto a vos".

-Con la vuelta del kirchnerismo cuando lo enfrentas a Cambiemos ¿Cuál de los dos modelos era mejor?

-No. Son los dos horribles. Se están alternando entre ellos. Macrismo sucede a kirchnerismo, kirchnerismo sucede a macrismo. Se alternan a ver quien es peor. Son los dos muy malos.

-Pero ¿Crees que los dos tienen una tendencia a la mala praxis?

-Sí, claro.

-Pero ¿Quién busca la mala praxis como modelo de gestión?

-No es que lo busquen de manera deliberada. Creen en algo que está mal.

-¿Y cómo se sale del caos económico en que estamos metidos en parte por el Kirchnerismo y en parte por el Macrismo?

-No es solo es económico. Acá tenés que hacer un cambio en el régimen electoral. El régimen electoral es una mentira.

-¿Por qué?

-Para poder participar necesitas avales, adhesiones, afiliaciones. Todo un mercado trucho. Se compra todo ahí.

-¿Cómo se compra todo? Es una denuncia muy fuerte

-Si vos me decís vamos a juicio y lo probas no, no se puede. Pero todo el mundo lo sabe. Los que participan en política de toda la vida lo saben. Que se compran afiliaciones, avales para participar. El año pasado, 24 horas antes del cierre de listas, un tipo nuestro se pasa a Cambiemos de golpe. Ahí ningún juez puso la vista a ver qué paso 24 horas antes. Las supuestas piedras que nos tiraron no fueron piedras, fueron tiros.

Te toco el tema electoral, pero vayamos a la Justicia. Tenés que hacer una reforma de la Justicia también. Tenés que hacer una reforma del sistema educativo.

-¿Por qué hoy no hay presupuesto? ¿Cuál es la intención política?

-Vuelvo a un tema importante: por culpa de Cambiemos es que tenemos al Kirchnerismo gobernando. Por el fracaso económico. El año pasado cuando la gente fue a votar voto con cinco millones más de pobres argentina comparado con los que tenía a fines de 2015.

-Pero la elección terminó 47 a 40

-Eso fue por el miedo. Fue un balotaje con 4 invitados.

-La crítica del pasado la hiciste, pero, de acá en adelante, que no haya presupuesto, ¿está bien o está mal?

-Está mal, pero respecto a cómo se sale de acá, la única manera de salir de este pantano, de la vieja antinomia radicales vs. peronistas, cambiemos vs kirchneristas es que tenés que hacer otra cosa. Ahora lo que tenés que hacer no es de marcianos, es imitar a los países a los que les va bien. Olvídate de la pandemia.

-¿Cuál es el modelo que vos ves que hoy le va bien?

-Hay infinidad de países. Casi todo el mundo hace algo más razonable que nosotros. Podés mirar Nueva Zelanda, podés mirar cerca nuestro Perú, Chile, Uruguay. Hasta en la pandemia misma. Nosotros no estamos testeando a nadie por eso ponemos en cuarentena de manera salvaje a todo el país. Si no testeas no vas a tener tantos contagiados y los muertos van a ser por coronavirus, pero tenemos una alta tasa de mortalidad porque no testeamos y al no testear bien no sabemos dónde están los focos, dónde hacer cuarentena, qué nivel de protección hay que tener, cuántos barbijos. Ahora la reforma que hay que hacer hay que validarla en las urnas. Tenés que decir en campaña lo que vas a hacer para que la gente te vote y no andar con medidas tintas, cosa de que la gente después no te dé el apoyo político para hacer las reformas que hay que hacer. Vos tenés que decir en campaña lo que vas a hacer.

-Ahí te agarra el asesor ecuatoriano del gobierno y el Durán Barba de ayer y te dice que si uno en campaña dice lo que va a hacer se pierden votos.

-No. A ver. Yo lo que les diría a esos asesores es "mire, debido a que su candidato no dice lo que va a hacer ganará, pero después no tiene mandato para hacer las cosas que tiene que hacer". Si se trata de ganar elecciones seguí mintiendo y va a ganar a lo mejor toda la vida, pero un día la Argentina va a ser la villa miseria más gigante del planeta Tierra así.

Yendo a algo más concreto. El año que viene a esta altura la Argentina económica va a ser un pandemonio. Va a estar en una crisis gigante en materia económica de alta inflación, el PBI va a volver a caer otra vez, la pobreza va a seguir creciendo. El kirchnerismo económicamente hablando va a tener poco para decir a esta altura. Cambiemos también va a tener poco para decir porque el desastre económico que hicieron posibilitó la vuelta del kirchnerismo así que para las ideas nuestras o mejor dicho mías, para la gente liberal, de centro, de derecha, conservadores, si querés, se abre una gran oportunidad en las elecciones. En la política del año que viene tenemos una gran chance si la sabemos manejar y aprovechar bien.