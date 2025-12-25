Leonel Chiarella: “El presupuesto de Milei tiene que respetar las leyes que se votaron en el Congreso”

Después de una pobre cosecha electoral, la Unión Cívica Radical (UCR) se encamina a transitar en 2026 un proceso de reconstrucción. La renovación de autoridades partidarias del 12 de diciembre pasado fue un primer paso en esa carrera que ahora deberá liderar Leonel Chiarella, nuevo titular del Comité Nacional. Intendente de Venado Tuerto, Chiarella, de 36 años, enfrenta un partido fragmentado, con distintas visiones respecto de cómo posicionarse frente a Javier Milei, pero con una amplia trayectoria y despliegue territorial en los que confía para apuntalar el fortalecimiento del espacio.

En una entrevista con LA NACION, el joven intendente de la localidad santafecina explicó cuáles serán sus prioridades como nueva autoridad del radicalismo nacional y su estrategia para sortear los dos principales desafíos que enfrentó el radicalismo en el último año: las luchas internas y la apatía del electorado hacia su propuesta.

–Usted es el intendente más joven de toda la historia del radicalismo, ¿hay una apuesta consistente del radicalismo de avanzar hacia una renovación de dirigentes?

–Hay una apuesta de renovación, de tener un partido más moderno. Venimos a tener un partido mucho más protagonista y más cerca de la gente. La UCR es donde nos criamos, es el partido que amamos. Somos un grupo de jóvenes [con Piera Fernández] que asumimos acompañados y respaldados también por gente de mucha experiencia. Entonces no es ni uno ni otro, sino todos unidos porque todos los radicales tienen algo que aportar al partido.

–Habló de unidad, pero hoy el radicalismo está fragmentado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las divisiones en el Congreso, donde el bloque UCR y Provincias Unidas votaron diferente el presupuesto?

–Nosotros como partido marcamos una postura clara. Entendemos que el Gobierno tiene que tener presupuesto; es imprescindible para poder llevar adelante la gestión tanto para el oficialismo como la oposición porque el presupuesto debilita la discrecionalidad. Y también marcamos que el presupuesto tiene que respetar las leyes que se votan en el mismo parlamento y lo que decide la democracia, en este caso, la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y también la emergencia pediátrica. Después las diferencias se trabajan puertas adentro, con mucho diálogo, con mucho consenso y también entendiendo que nosotros como conducción asumimos hace alrededor de siete días y que hay mucho trabajo por delante.

Lionel Chiarella, presidente de la UCR, junto a Martín Lousteau en el Plenario de la UCR para la renovación de autoridades. Santiago Filipuzzi

–¿Puede replicarse esa votación diferenciada para la reforma laboral o se buscará unificar la posición de todos los legisladores radicales más allá de su adhesión a un determinado bloque?

–Respecto de la reforma laboral recién se están comenzando a dar los debates. El propio gobierno postergó el debate para dentro de unos meses [febrero], por lo cual se viene un trabajo importante de diálogo con todos los legisladores, gobernadores y especialistas para entender en profundidad cuál es el impacto de la reforma laboral. Esto es una apreciación personal, pero el sistema así como está no funciona porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. A lo que tiene que apuntar la reforma es a cuidar a las pymes. En la Argentina tenemos más de 500.000 pymes que generan gran parte del empleo y, en ese sentido, hoy es real que para cualquier comerciante, pequeño productor o pyme es un desafío tomar a un trabajador por el costo tributario y la industria del juicio. Ese debate se tiene que dar hacia adelante, entendiendo también que una reforma laboral puede generar condiciones, pero que la verdadera generación de empleo es que haya más producción, más desarrollo.

–Mencionó a los gobernadores, ¿cómo está hoy la relación con los mandatarios, en especial con los que no apoyaron su designación como presidente de la UCR?

–Nosotros tenemos muy buen vínculo con todos los gobernadores. Obviamente [lo tenemos] con Maximiliano Pullaro, quien es gobernador de mi provincia, pero también con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo (no participaron del plenario en que se lo ungió). Valoramos mucho la gestión de cada uno de ellos porque si hay algo que nos caracteriza es la forma en la que gobernamos. Gobernamos de manera honesta, eficiente, con coraje y estando cerca de los problemas de la gente. En Santa Fe, el gobernador Pullaro demostró que con coraje se puede enfrentar el problema del narcotráfico. Zdero en Chaco terminó con la corrupción de Capitanich y también con los intermediarios de los planes sociales y esa es una tarea realmente muy importante como fue el coraje de los jujeños en su momento con Gerardo Morales y ahora con Carlos Sadir para enfrentar la mafia de Milagros Sala. Para nosotros es importante destacar cada uno de los valores, que es lo que guía nuestra conducta, y las acciones que muestran esa coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Y eso es el radicalismo: coherencia entre lo que dice y lo que hace.

Plenario de la UCR para la renovación de autoridades. Los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés y los exmandatarios Gerardo Morales y Gustavo Valdés acompañaron la designación de Chiarella Santiago Filipuzzi

–En las últimas elecciones, cada provincia definió cómo posicionarse respecto de La Libertad Avanza. ¿Van a intentar consensuar una línea nacional o van a dejar que sigan esas disparidades?

–Nosotros desde el Comité Nacional somos y vamos a ser respetuosos de las estrategias de cada una de las provincias porque también es lo que nos ha llevado a tener cinco gobernadores y más de 500 intendentes. Entonces, creo que eso lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Obviamente, el desafío es trabajar todo este tiempo para tener un liderazgo, un fortalecimiento a lo largo y ancho de la Argentina, pero sin dudas es importante trabajar y respetar lo que cada provincia define para su futuro. Hay una línea de trabajo: todos quieren ganar elecciones o gobernar. Y en eso se viene todo un trabajo durante el 2026 para fortalecer el partido para que en cada pueblo, cada ciudad, cada provincia haya más radicales que tengan ganas de gobernar, que se sientan respaldados para afrontar un proyecto. Y donde estamos gobernando, también tener respaldo para poder seguir porque hacemos las cosas bien.

No queremos que el kirchnerismo vuelva a la Argentina porque le hizo mucho daño y tiene a Cristina Fernández de Kirchner, presa por corrupción, como su principal exponente” — Leonel Chiarella

–Las estrategias dispares también llevaron a resultados desiguales en las provincias, pero en términos generales, buena parte del electorado no los acompañó. ¿Cómo van a revertir esa situación?

–Hablando de los problemas que tiene la gente. Si les podemos contar lo que hacemos todos los días en nuestras gestiones, creo que vamos a tener gran parte de ese trabajo allanado. Porque cuando gobernamos demostramos que se puede hacerlo con honestidad, que cuando no hay corrupción en el estado, los recursos alcanzan; que para nosotros el superávit es importante, pero también lo es que ese superávit esté acompañado con desarrollo, con prestar buenos servicios en educación, salud y seguridad, que haya infraestructura en cada una de las provincias. Y porque demostramos que se puede gobernar con coraje y que el desarrollo productivo es fundamental. En esta falsa dicotomía entre un estado presente, bobo y corrupto y un estado ausente, nosotros nos paramos en un estado eficiente y humano. Eso es lo que hacemos todos los días. Y cuando el radicalismo a nivel nacional empiece a hablar de estos temas, el ciudadano va a empezar a escucharnos.

Plenario de la UCR para la renovación de autoridades. Lionel Chiarella es el nuevo presidente Santiago Filipuzzi

–Después del contundente triunfo electoral de Milei, ¿hay margen para llevar esa agenda de desarrollo productivo y estado humano?

–Sí, sin dudas. No creo que haya argentinos que quieran que las rutas estén en las condiciones en las que están, donde te da miedo [circular] en algunos casos. Yo creo que la mayoría de los argentinos quiere que haya inversión en rutas, puertos, que haya mejores condiciones para poder trabajar. Sin dudas creo también que el mensaje más claro de las últimas elecciones es que no queremos volver atrás y nosotros coincidimos en ese mensaje. No queremos que el kirchnerismo vuelva a la Argentina porque le hizo mucho daño y tiene a Cristina Fernández de Kirchner, presa por corrupción, como su principal exponente. A partir de ahí creo que viene un nuevo debate en la Argentina y en ese debate, el radicalismo tiene mucho para hacer, para aportar y sobre todo para poder demostrar con hechos lo que pensamos.

–Y en ese debate, ¿hay posibilidad de hacer alianzas con otros espacios como se dio ahora con el peronismo disidente en Provincias Unidas?

–Hablar de las elecciones del 2027, porque cuando uno piensa en el marco de alianzas piensa en el 2027, es poner el carro delante del caballo. Nuestra tarea como conducción partidaria durante todo este 2026 es trabajar para fortalecer el radicalismo puertas adentro. Y después en el 2027 veremos cómo llegamos y cuáles son las mejores opciones. Yo soy muy fanático del método y el método implica respetar tiempos y procesos. Nosotros estamos iniciando un tiempo en que vamos a planificar con una premisa: poder darle al radicalismo el protagonismo que merece y poder hablar de los problemas que tiene la gente y de cómo creemos que esos problemas se pueden solucionar porque lo estamos implementando en cada uno de los lugares donde gobernamos.

El diputado nacional Martín Lousteau, los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir y el exmandatario Juan Pablo Valdés integraron Provincias Unidas con peronistas y Pro disidentes Provincias Unidas

–¿Ese protagonismo implica, como sostenían en Provincias Unidas, poder poner un candidato a presidente propio, en este caso, radical?

–Vuelvo a lo mismo. Pensar en el 2027 es poner el carro delante del caballo porque falta mucho tiempo. Nosotros vamos a trabajar para que el radicalismo sea la mejor opción y eso requiere de mucho diálogo, mucha madurez política y, por sobre todas las cosas, de mucha acción, que es a lo que estamos acostumbrados quienes tenemos funciones ejecutivas.