Estados Unidos y el riesgo de sufrir una fuga de cerebros

Matthias Doepke quedó impresionado cuando se mudó a Estados Unidos como estudiante de posgrado en la década de 1990. La remuneración académica era mejor que en su Alemania natal y los departamentos universitarios eran eficientes y organizados. Pero lo que más apreciaba era la actitud. “Llegas a Estados Unidos y te sientes totalmente bienvenido y totalmente integrado en la comunidad local”, afirma. En 2012 se convirtió en profesor de economía en la Universidad Northwestern de Illinois y en 2014 se nacionalizó.

Pero en abril, Doepke renunció a Northwestern; ahora es profesor en la London School of Economics. Tiene claro el motivo de su marcha con su familia: la elección de Donald Trump como presidente. “Una vez celebradas las elecciones”, afirma, “quedó claro que no nos íbamos a quedar”. El gobierno de Trump está atacando con fuerza la ciencia estadounidense, retirando subvenciones, revocando visas de investigadores y planeando enormes recortes a los principales financiadores de investigación del país. Los académicos hablan de una “guerra contra la ciencia”. Pocos han seguido el ejemplo de Doepke y se han mudado al extranjero todavía. Pero muchos datos sugieren que pronto podrían hacerlo. Se avecina un éxodo de la superpotencia científica mundial.

Springer Nature publica Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo. También gestiona una bolsa de trabajo muy utilizada por académicos. Durante el primer trimestre del año, las solicitudes de investigadores residentes en Estados Unidos para puestos de trabajo en otros países aumentaron un 32% en comparación con el mismo período de 2024. En marzo, la propia Nature realizó una encuesta a más de 1200 investigadores de instituciones estadounidenses, de los cuales el 75% afirmó estar considerando irse (aunque los académicos descontentos probablemente respondieron con mayor frecuencia que los satisfechos). Y justo cuando los investigadores estadounidenses consideran la salida, los extranjeros se muestran más reacios a mudarse. Los datos de Springer Nature sugieren que las solicitudes de candidatos no estadounidenses para puestos de investigación en Estados Unidos han disminuido alrededor de un 25% en comparación con el mismo período del año anterior.

La actitud también está empeorando en los niveles más bajos del tótem académico. Las búsquedas de doctorados estadounidenses en FindAPhD, un sitio web que hace exactamente lo que su nombre indica, disminuyeron un 40 % interanual en abril. El interés de los estudiantes europeos se ha reducido a la mitad. Los datos de otro sitio web, Studyportals, muestran un menor interés en los doctorados nacionales entre los estadounidenses y un aumento en el interés por las becas internacionales en comparación con 2024.

Pastos más verdes

¿Por qué Estados Unidos está perdiendo su atractivo? La razón más sencilla es el dinero, o la inminente escasez de este. El gobierno de Trump ha cancelado miles de becas de investigación desde enero, cuando asumió el cargo. El sitio web Grant Watch calcula que hasta la fecha se han anulado al menos US$2500 millones, dejando a los investigadores sin salario y sin capacidad para cubrir gastos. Y podría haber mucho más. El presupuesto de la Casa Blanca para 2026 pretende recortar drásticamente el gasto en ciencia. Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el mayor financiador mundial de investigación biomédica, se enfrentan a un recorte de casi el 40%. La Fundación Nacional de la Ciencia (NSF), otro importante financiador federal, podría perder el 52%.

Estos recortes deben ser aprobados por el Congreso. Pero si se aprueba el presupuesto, The Economist calcula que más de 80.000 investigadores podrían perder sus empleos. La financiación estadounidense a la ciencia académica quedaría muy por debajo de la de China o la Unión Europea, una vez ajustados los costos.

La financiación no es el único problema. Muchos científicos, especialmente los ciudadanos de otros países, empiezan a sentirse intimidados. En los primeros cuatro meses de 2025, al menos 1800 estudiantes internacionales o recién graduados sufrieron la revocación de sus visas sin explicación, para luego ser restituidas en abril. Científicos con experiencia reportan dificultades para obtener visas para investigadores entrantes y han aconsejado a sus colegas jóvenes extranjeros que no viajen a casa, por temor a ser detenidos a su regreso.

Otros alegan que el gobierno se está entrometiendo en sus investigaciones. Kevin Hall, investigador del NIH, renunció en abril tras dos incidentes similares. Primero, afirma que el NIH le pidió que editara una sección de un artículo que mencionaba la “equidad en salud”. (“Equidad” es una palabra impopular entre los partidarios de Trump). Posteriormente, Hall publicó un estudio que demostraba que los alimentos ultraprocesados no activaban las mismas vías de adicción en el cerebro que las drogas, contradiciendo las opiniones de funcionarios del gobierno. Hall alega que el NIH editó sus respuestas a un periodista, sin su aprobación, para restarle importancia a sus hallazgos. (El NIH declaró a The Economist que no responde a acusaciones falsas de exempleados).

Otros países ven en todo esto una oportunidad para fortalecer sus propias capacidades científicas. Varias universidades canadienses, como la Red Universitaria de Salud de Toronto y la Universidad Laval de Quebec, han anunciado financiación por valor de decenas de millones de dólares, destinada explícitamente a desviar investigadores de Estados Unidos. El 5 de mayo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pronunció un discurso en París instando a los científicos a “elegir Europa”, destacando la gran cantidad de nuevos fondos y la red de seguridad social del bloque. La Universidad de Helsinki ha estado dirigiendo anuncios a los estadounidenses en redes sociales, prometiéndoles “libertad de pensar”.

Es probable que China sea otro beneficiario. Según el South China Morning Post, el país está redoblando sus esfuerzos para atraer a científicos nacidos en China desde Estados Unidos, ofreciendo altos salarios. Entre 2019 y 2022, la proporción de investigadores de inteligencia artificial (IA) no nativos que emigraron de Estados Unidos a China tras su doctorado se duplicó, pasando del 4% al 8%. Los datos de Springer Nature sugieren que, en el primer trimestre de este año, las solicitudes de empleo en China de científicos residentes en Estados Unidos aumentaron un 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esto es importante, ya que gran parte de la preeminencia científica de Estados Unidos se ha forjado gracias a investigadores que no nacieron allí. Desde 1901, investigadores radicados en Estados Unidos han ganado el 55 % de los premios Nobel académicos, y más de un tercio de estos científicos nacieron en el extranjero. Los inventores inmigrantes también generan una proporción desproporcionada de patentes. El Instituto Paulson, un centro de estudios, estima que en 2022 casi dos tercios de los investigadores de IA de primer nivel que trabajan en Estados Unidos provenían del extranjero. Perder incluso a algunos de ellos sería un duro golpe para la innovación estadounidense.

Otros países podrían beneficiarse, pero la disrupción perjudicaría a la ciencia en su conjunto. Con alrededor de US$40.000 millones, los recortes de financiación planeados por Trump son demasiado cuantiosos para que otros países los compensen por sí solos. (La financiación adicional prometida por Von der Leyen, por ejemplo, asciende a tan solo 500 millones de euros, o US$566 millones, en tres años). Muchos investigadores probablemente abandonarán la ciencia por completo. Todos saldrían perdiendo, incluso si Estados Unidos fuera el que más perdiera.