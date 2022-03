Expectativa en las empresas por la renovación del sistema que traba las importaciones

Terminó el Carnaval y arrancó marzo. Sin dólares en las reservas del Banco Central (BCRA), en el tramo final de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la espera de las liquidaciones de la cosecha fina, las empresas comenzaron desde hoy a revisar compulsivamente en el sitio de la AFIP los datos de su Capacidad Económica Financiera (CEF), cuya reducción implicó una nueva traba a la importación que el Gobierno impulsó desde comienzos del mes pasado.

Justamente, un trabajo conjunto del BCRA, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont en diciembre pasado terminó con la implementación en febrero de modificaciones en ese sistema que sirve para evaluar la capacidad económica financiera de los contribuyentes y que se utilizó durante el desértico mes que terminó para achicar la demanda de dólares de los importadores en el mercado único de cambios en momentos en que las reservas líquidas y netas son negativas, según varios analistas.

El CEF que el sistema de la AFIP muestra permite o no que muchas empresas puedan acceder a un permiso de importación (SIMI) o a otras herramientas importantes para la operatoria de las compañías en el comercio exterior.

“El CEF continua, pero no sabemos aún en qué estado. Estamos consultando a las empresas el valor mensual que le asigna la AFIP para ver si están con problemas y por qué. Con ello tendremos un panorama concreto”, afirmó a LA NACION el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja. Otras fuentes industriales indicaron que la AFIP ya había comenzado la semana pasada a “destrabar” algunas situaciones vinculadas a esa operatoria, tal como había prometido semanas atrás el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “Estamos haciendo el relevamiento diario. Las empresas tienen que hacer la carga. Hoy es el primer día”, dijeron.

Una importante empresa exportadora que había visto reducido su CEF en febrero contó a este medio que le habían devuelto el monto previo a la manipulación oficial. “Hoy metimos Simpes [Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios] sin problemas”, contaron, en tanto, en otra firma que también había sufrido inconvenientes el mes pasado y que afirmó que en las próximas horas avanzará con pedidos de permisos para importar. “A las empresas les sale ‘sin CEF asignado’, pero entendemos que es algo transitorio”, contaron en otra compañía.

“Pareciera que dieron marcha atrás y que, desde ayer [por anteayer] los montos CEF están normalizados. O sea, están a los valores razonables”, indicaron en una cámara sectorial. “Todavía estoy esperando información”, dijeron, no obstante.

La posición oficial

“Las adecuaciones introducidas mejoraron la capacidad para evaluar la solvencia y la liquidez de las empresas”, afirmaron fuentes del Gobierno sobre los cambios que introdujeron en febrero y se mantienen, salvo para aquellos que hicieron los reclamos pertinentes. “Existió un proceso de aprendizaje de las firmas para realizar sus solicitudes y ordenarse”, afirmaron y completaron: “Varias tenían SIMIs observadas que no daban de baja, SIMIs acumuladas que no usaban”.

“Para crecer al 4% lo fiscal no es lo condicionante; lo condicionante son los dólares”, había dicho semanas atrás una fuente oficial, que aseguró que con el cambio se buscó excluir a los especuladores que aprovechan la brecha para importar y cuidar así el tejido productivo.

El 3 de febrero pasado la UIA envió una carta dirigida a Marcó del Pont. En la misma se afirmaba que habían montos asignados a las empresas por debajo de sus operaciones habituales. De acuerdo a esa misiva, los cambios en el CEF impactarían en la operatoria industrial, en el abastecimiento de las fábricas y en la previsibilidad empresaria.

Tras un encuentro entre los industriales y los técnicos de la AFIP, la UIA indicó que “la AFIP confirmó que la determinación del CEF no ha tenido cambios de metodología de cálculo sino que los nuevos montos se establecieron con la incorporación de información actualizada”. Luego llamó a las firmas afectadas a iniciar un reproceso sumando nueva documentación.

“Se produjeron algunas modificaciones administrativas por parte de la AFIP en estos días que pueden haber provocado, en algunos sectores en particular, un problema puntual, pero se va a resolver rápidamente en los próximos días. La AFIP está tomando medidas para fortalecer su fiscalización y evitar la evasión. No va a afectar en absoluto. Los insumos van a estar a disposición”, dijo Kulfas en una entrevista con este medio el 9 de febrero. “No son trabas. Son temas de fiscalizaciones y mejoras en los sistemas. Son cuestiones que se van a ir normalizando”, afirmó y agregó nuevamente que este año no faltarán dólares para la producción.