Brasil cuestionó el proceso de detección en Europa de una soja argentina no aprobada en ese mercado

El Gobierno de Brasil puso reparos a una alerta emitida por la Unión Europea sobre la detección en ese mercado de cargamentos que llegaron con trazas de harina de soja con HB4, el evento transgénico tolerante a sequía que también se reportó en embarques enviados desde la Argentina, tal como informó este medio el viernes pasado, novedad confirmada por fuentes oficiales y los exportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Bioceres es la empresa desarrolladora de la soja tolerante a sequía. Tiene un sistema de producción cerrado. La tecnología no está aprobada todavía para su comercialización en la Unión Europea.

La postura del vecino país, formulada hace un tiempo, apunta a cuestionar la solidez científica de la alerta del bloque europeo, con especial énfasis en sembrar dudas sobre el proceso llevado adelante. Para recordar, el viernes pasado fuentes oficiales argentinas también habían puesto el centro en este tema. En esa oportunidad dijeron. “En los últimos días han aparecido notificaciones de detección del evento HB4 en envíos de harina de soja desde Argentina y Brasil a la UE en el sistema RASFF. Al igual que Brasil, la Argentina ha planteado severos cuestionamientos técnicos respecto del método de detección utilizado por Países Bajos, en particular en relación con su robustez, especificidad y validación dentro del marco regulatorio de la Unión Europea”.

En este marco, un documento -al que accedió LA NACION- del Ministerio de Agricultura brasileño cuestiona lo informado por la UE y habla de la posibilidad de “falsos positivos”. El informe fue preparado para la Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales para que este organismo, por su parte, le responda al bloque europeo.

Una muestra de la soja HB4 cuando estaba en desarrollo Bioceres

En un primer punto, según la cartera de Agricultura de Brasil, la “identificación inequívoca del referido evento exige la aplicación de una metodología analítica específica, basada en un ensayo evento‑específico debidamente validado, así como la utilización de material de referencia certificado”.

Al respecto, luego agrega: “Hasta el presente momento, tales instrumentos no se encuentran ampliamente validados ni oficialmente reconocidos en el ámbito de la Unión Europea, circunstancia que suscita cuestionamientos en cuanto a la solidez técnica y la reproducibilidad de los resultados eventualmente presentados".

De acuerdo con el reporte del vecino país, hacer una “confirmación inequívoca” resulta compleja en tanto los marcadores pueden estar presentes en otros eventos comerciales aprobados. “Esta superposición puede dar lugar a resultados falsos positivos o a interpretaciones analíticas imprecisas, especialmente en ausencia de un protocolo evento‑específico validado y de controles adecuados”, dijo el vecino país. Según Brasil, en ese país la siembra de la tecnología se limitó a 5000 hectáreas y con un riguroso mecanismo de trazabilidad y control.

En otra parte de la carta interna de la cartera de Agricultura se propone enviar a la Unión Europea diversos cuestionamientos. “¿Se realizó un ensayo evento‑específico para IND‑ØØ41Ø‑5 que haya analizado la unión inserto‑genoma?”, se pregunta por ejemplo la autoridad competente. Luego indica que “un evento OGM se confirma técnicamente únicamente por su unión específica con el genoma del hospedador, y no meramente por la detección de elementos aislados...”.

El escrito también se pregunta: “¿Cómo se excluyó técnicamente la posibilidad de que las secuencias detectadas pertenezcan a otros eventos OGM portadores de los mismos genes (P‑35S/BAR), en caso de que la unión no haya sido secuenciada?”.

Además se plantea qué tipo de métodos se usaron. “¿Qué método de PCR (A1033) se utilizó para la detección de screening y de eventos específicos, y cuáles son los límites de detección (LOD) para cada analito, especialmente para el gen BAR?” Según se consigna, “el informe de ensayo RIK0727400 omitió información sobre la técnica y los límites de detección, imposibilitando la evaluación de la sensibilidad de la prueba”.

Parte del documento del Ministerio de Agricultura de Brasil

Continuación del documento