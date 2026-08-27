Los bancos le presentaron al BCRA alternativas para contener el avance de la mora

Mientras que se acumulan en el Congreso distintos proyectos para intentar amortiguar la mora bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) le presentó al Banco Central (BCRA) una serie de medidas para abordar la falta de pago de las familias. El planteo sugiere establecer criterios de evaluación comunes entre los proveedores de crédito y flexibilizar la clasificación de los deudores, entre otros puntos que buscan facilitar la refinanciación para los clientes que tienen dificultades para pagar la cuota de un préstamo cuando llega fin de mes.

La propuesta llega en pleno deterioro de la cartera de préstamos. Si bien en junio la mora bancaria interrumpió una tendencia ascendente de 19 meses y bajó levemente, del 7,7% al 7,6% del total de los créditos otorgados por los bancos al sector privado, la cifra sigue siendo especialmente elevada al poner el foco en las familias: la morosidad de los hogares se mantuvo en 12,8%.

“Ante el fuerte incremento de los niveles de irregularidad crediticia de las familias, ABAPPRA presentó al Banco Central de la República Argentina una serie de propuestas orientadas a facilitar soluciones tempranas y sostenibles para las personas que atraviesan dificultades transitorias de pago, procurando al mismo tiempo preservar el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero”, arrancó el comunicado que reúne a entidades como el Banco Ciudad y el Banco Provincia.

Leve alivio

Entre las alternativas propuestas, se planteó la posibilidad de utilizar mecanismos regulatorios que permitan a las entidades flexibilizar la clasificación de los deudores y el registro contable de los saldos en mora. Según ABAPPRA, esto permitiría mejorar las condiciones de las refinanciaciones que los bancos pueden ofrecer a quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones. “Estos mecanismos ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de estrés sistémico y que resultaron virtuosos”, agregó.

Otro de los puntos planteados consiste en avanzar hacia criterios homogéneos para los distintos proveedores de crédito en cuestiones vinculadas con la evaluación de la capacidad de pago, la información y la transparencia. La iniciativa apunta a que las entidades puedan identificar con mayor anticipación a los clientes que comienzan a mostrar dificultades y ofrecerles alternativas antes de que la situación derive en un incumplimiento más profundo.

“La propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias, mejorar la información disponible y generar herramientas que contribuyan a sostener una relación crediticia saludable”, cerró el organismo, que se puso a disposición de las autoridades para construir mesas técnicas de trabajo y abordar la problemática.

Desde que la mora se disparó a finales del año pasado, las familias fueron las más afectadas. En el caso de los préstamos personales, la irregularidad volvió aumentar, del 15,9% en mayo al 16,3% en junio. Además, el 12,6% de los argentinos no llegó a pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta de crédito, de acuerdo con datos del Banco Central.