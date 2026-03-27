Fallo por YPF: Burford dijo que analiza acudir a la Corte y reclamar un arbitraje internacional

Luego del histórico fallo a favor de la Argentina en el caso de la estatización de YPF, el fondo inglés Burford afirmó que analiza presentar una “revisión en pleno”, acudir a la Corte Suprema de los EE.UU. y reclamar un arbitraje internacional, que suele realizarse en el Ciadi del Banco Mundial.

Por otra parte, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, recalcó que la Corte de Apelaciones admitió que la Argentina “incumplió los estatutos de YPF y las promesas hechas a los inversores, pero concluyó que esas obligaciones no eran exigibles en Estados Unidos”.

Burford, que tuvo hoy una fuerte caída de la acción de más de 40%, anticipó “una amortización parcial de activos por la pérdida intermedia”, pero subrayó que “su negocio principal sigue sólido y con capacidad de crecimiento”.

Los litigantes fueron Petersen e Eton financiados por Burford.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó hoy la sentencia de primera instancia del juicio por US$16.100 millones, lo que evita al país tener que hacer ese pago. Además, el fallo confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

“La principal firma global de financiación y gestión de activos enfocada en el ámbito legal, anuncia que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito (el “Segundo Circuito” o la “Corte”) publicó hoy su opinión en el asunto YPF, con una mayoría del panel de tres jueces que revocó la sentencia del Tribunal de Distrito a favor de Petersen y Eton Park. El juez Cabranes disintió y habría confirmado la sentencia", dijo el comunicado.

Sobre la decisión del Segundo Circuito, el fondo inglés dijo que discutió “la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros” y remarcó cinco puntos:

- “Ninguna de las partes, incluida Argentina, disputa que Argentina violó los Estatutos de YPF”;

-“La Argentina promocionó su compromiso de realizar una oferta pública de adquisición de las acciones de los accionistas minoritarios y proporcionar una salida compensada en caso de retomar el control de YPF”;

-“La ‘razón’ de hacerlo era claramente asegurar a los inversores privados —muchos de ellos radicados en Estados Unidos— que estarían protegidos”;

-“Bien puede ser que la República no hubiera podido recaudar 1100 millones de dólares de los ADR cotizados en la NYSE de YPF sin estas protecciones para los inversores”;

-“El rechazo de la Argentina a honrar esas protecciones dos décadas después de haberlas hecho pone en duda la seguridad de la inversión extranjera en el país en términos más amplios”.

Luego destacó que “la Corte tampoco aceptó los argumentos de la Argentina sobre forum non conveniens, un tema que fue foco de muchos inversores tras la audiencia oral del año pasado”, y agregó: “Sin embargo, la mayoría sostuvo que el compromiso de la Argentina de realizar una oferta pública no era exigible por los accionistas que confiaron en él, en una notable abdicación del papel del Segundo Circuito como guardián de los derechos de los inversores de la NYSE. En esencia, la mayoría sostuvo que promesas como estas —centrales para el funcionamiento de los mercados de capitales estadounidenses— no necesariamente pueden hacerse cumplir".

La nota del fondo dice que “la mayoría también sostuvo que, aunque las demandas de Petersen y Eton Park no cuestionaban la expropiación en sí, estaban lo suficientemente relacionadas con la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF por parte de la Argentina como para que debieran haberse presentado en el proceso de compensación por expropiación en la Argentina, un proceso singularmente mal diseñado para dar a los inversores estadounidenses el beneficio del acuerdo prometido en los Estatutos”.

El comunicado de Burford aclaró que “la opinión de la mayoría concluyó señalando que ‘en la medida en que la República cometió un agravio contra los accionistas a los que prometió proteger, la ley argentina no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin ningún recurso —los demandantes podrían haber buscado... hacer cumplir las protecciones de los Estatutos en los tribunales argentinos’. Sin duda, los inversores que confían en la seguridad de los mercados de capitales estadounidenses encontrarán poco consuelo en la idea de que deben buscar reparación en los tribunales del mismo soberano que incumplió sus solemnes promesas".

El fondo inglés remarcó además que la disidencia “adoptó la visión opuesta: que los inversores debían ser protegidos, que la opinión ‘estrecha’ de la mayoría ‘minimiza, si no olvida, las realidades fácticas’ y que el Tribunal de Distrito fue correcto y debía ser confirmado”.

Próximos pasos

Sobre los próximos pasos a seguir, el fondo Burford estimó que “la decisión del panel es lo suficientemente extraordinaria como para que esperemos que los demandantes soliciten una nueva audiencia en pleno ante todo el Segundo Circuito, aunque estadísticamente la Corte rara vez concede tales solicitudes”.

“Los demandantes tomarán una decisión final sobre su próximo paso en los próximos días; dicha presentación vence en 14 días”, indicaron y agregaron: “Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, estimaron los litigantes contra la Argentina.

Además, indicaron que “a la luz de la situación en los tribunales de EE.UU., es probable que los demandantes consideren seriamente el inicio de un arbitraje de tratado de inversión contra la Argentina”.

“Esta es la vía alternativa que siempre ha estado disponible en caso de que los tribunales estadounidenses no admitieran el caso”, dijeron y agregaron: “Es prematuro discutir públicamente el alcance y los contornos del camino del arbitraje, pero es importante recordar que la litigación en EE.UU. nunca fue la única vía para un posible alivio aquí, y que la Argentina ha perdido muchos de esos arbitrajes de inversión en el pasado, incluyendo una reclamación sustancial financiada por Burford que produjo un resultado altamente exitoso”.

“La decisión del Segundo Circuito es obviamente muy decepcionante y un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios de la NYSE”, dijo Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EE.UU., y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable. Hemos tenido durante mucho tiempo a King & Spalding, consistentemente clasificada como la principal firma de arbitraje en el mundo, trabajando en este camino a seguir”, agregó.

“El negocio de Burford hoy está impulsado por una gran cartera de asuntos aparte de YPF. Ese negocio principal continúa desempeñándose sólidamente. Recientemente recaudamos capital adicional para apoyar la actividad de inversión futura, y seguimos enfocados en la fortaleza a largo plazo de nuestra estructura de capital. A medida que evaluamos los próximos pasos, seguimos confiando en la solidez del negocio y las oportunidades por delante”, cerró.