Falta de dólares: las automotrices deberán financiar a sus autopartistas

El Banco Central (BCRA) acordó con las automotrices la creación de un esquema de “circulo cerrado” para la administración de divisas en todo ese sector que permitirá a las terminales derivar a sus autopartistas y proveedores directos parte del financiamiento en moneda extranjera al que tengan acceso para que puedan realizar la importación de insumos, sin afectar a las reservas.

El mecanismo, denominado “Certificación asociada a la financiación de la importación de bienes necesarios para la producción en el país de automotores y/o autopartes”, servirá para cumplir con el financiamiento del excedente de importación de 5% sobre las operaciones de 2021 o de 70% sobre las de 2020 que el ente rector impuso a comienzos de marzo, cuando ató el pago de las compras exteriores en general a la obtención de las licencias automáticas de importación que gestiona el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La fachada del Banco Central.

El esquema remite al sistema de “administración de los dólares” que años atrás impulsara de manera general el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuando tomara a su cargo también ese sensible tema. Sólo que ahora está acotado a un rubro en particular y referido a la posibilidad de conseguir crédito para concretar las importaciones.

Desde el BCRA explican que el mecanismo busca avanzar en la recuperación del crédito comercial externo afectado durante la pandemia.

“Ya se recuperaron más de US$1800 millones en crédito comercial de los aproximadamente US$4000 millones que se había reducido ese stock como efecto de las alteraciones en el comercio exterior derivadas de la crisis por la pandemia de Covid 19″, dicen.

En este sector se da la paradoja que el que más importa no es el que produce y vende el vehículo terminado, sino sus proveedores. “Lo que se busca es que las terminales, con mayor facilidad de acceso a líneas de financiamiento, deriven o reasignar en parte esa posibilidad a uno o más de sus propios proveedores”, acotan.

Desde el sector automotriz valoran el avance pero dicen que su impacto es acotado y no termina con los problemas de acceso a algunos insumos que padece esa industria en general. “Lo que se informa es lo que acordamos en largas reuniones con el BCRA. Les da la posibilidad a las terminales, si quieren, de financiar con sus dólares (postergando pagos al exterior) el pago de las importaciones de sus proveedores que no tienen acceso a financiar a 180 días esa compras. En síntesis: ayuda pero hay que seguir trabajando”, explicaron a LA NACION desde una de las terminales.

“El sistema deja librado en forma optativa para cada empresa la posibilidad de financiar o no a un proveedor en situación crítica. El BCRA se desentiende del asunto. Ya no se habla de montos, es un tema optativo para cada terminal”, coincidieron en otra automotriz.

En mayo, la autoridad monetaria había solicitado a las terminales que prorrogaran pagos por US$150 millones de sus propias importaciones para que esos dólares fueran redireccionados a los autopartistas y no se interrumpiera la producción. El acuerdo se iba a cerrar empresa por empresa, en función de la balanza comercial de cada una y sus necesidades de importar modelos.

La alarma sectorial por la falta de dólares sonó a fines de abril, cuando los fabricantes de autopartes enviaron una nota al presidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtiendo que se estaban quedando sin stock por la imposibilidad de importar insumos. La carta contó entonces con el respaldo de toda la cadena automotriz, incluido el sindicato Smata. El sector prevé un crecimiento de la producción de vehículos 0km del 23% para este año.

Ahora, las empresas deberán utilizar los bienes ingresados por este régimen para la elaboración de productos necesarios para la fabricación en el país de automotores y/o autopartes.