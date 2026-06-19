Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este viernes 19 de junio
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas, la AUH, la AUE, entre otras prestaciones sociales
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Este viernes 19 de junio sigue el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el sexto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la AUE (Asignación Universal por Embarazo), entre otras prestaciones.
En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.
Cronograma de pagos de Anses para este viernes 19 de junio
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este viernes 19 de junio:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
8
$674.976,99 (con bono y aguinaldo incluido)
Asignación Universal por Hijo
8
$115.944,04
Asignación Universal por Embarazo
6
$115.944,04
Prestación por Desempleo
0 y 1
Valor general
Asignaciones familiares de PNC
Todas las terminaciones
Valor general
Asignaciones de Pago Único
Todas las terminaciones
Valor general
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
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