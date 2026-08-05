Fecha y monto del ExPotenciar Trabajo: cuándo y cuánto cobro por el Acompañamiento Social en agosto 2026

El Programa Acompañamiento Social (PAS) es la única línea que el Gobierno decidió mantener cuando se estableció la baja definitiva del programa Volver al Trabajo, en abril de este año.

El monto del PAS es de $78.000 Gentileza Banco de Alimentos

Una vez cancelado el exPotenciar Trabajo, la resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, estableció la continuidad del PAS, como única línea vigente de lo que supo ser el programa original, hasta abril de 2028.

El Programa Acompañamiento Social mantiene la cifra de $78.000, de acuerdo al artículo 6, sobre la modalidad de implementación de esta ayuda estatal.

Tal como ocurre mensualmente, el dinero se acredita en la cuenta de los beneficiarios el quinto día hábil del mes que, en esta ocasión, coincide con el viernes 7 de agosto.

Monto y fecha de Acompañamiento Social en agosto de 2026

Programa Acompañamiento Social: $78.000

$78.000 Fecha de pago : viernes 7 de agosto

El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Esta línea tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.

A quiénes está dirigido el Programa de Acompañamiento Social

Mujeres y hombres de cincuenta (50) años o más en situación de vulnerabilidad.

Mujeres con cuatro (4) o más hijos menores de dieciocho (18) años.

Titulares provenientes de las Unidades de Gestión dependientes del Poder ejecutivo Nacional vinculados a situaciones especiales.

Cuáles son las exigencias para cobrar el programa de Acompañamiento Social

La normativa que extiende el programa por dos años incluye las siguientes condiciones para recibir el pago:

Presentación de la documentación relativa al cumplimiento de los controles de salud en el caso de las embarazadas .

. Presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto a los menores a cargo del beneficiario/a.

respecto a los menores a cargo del beneficiario/a. Acreditación de la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a.

de los niños y niñas menores a cargo del beneficiario/a. Realizar los cursos específicos en la plataforma digital “Formando Capital Humano” a través de la cual se buscará promover el acceso a oportunidades de formación y capacitación autogestionadas.

El PAS se acredita el quinto día hábil de cada mes Shutterstock - Shutterstock

Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?