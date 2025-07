Fernando Haddad: “Ningún país está obligado a estar en el Mercosur, pero juntos tenemos mejores condiciones de negociar”

Fernando Haddad es un hombre clave del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Como ministro de Economía, lideró iniciativas internas como la gestión por la reforma tributaria en la principal economía del país, que atravesó turbulencias monetarias y fiscales a fines de 2024, y enfatizó en la necesidad de “mantener las cuentas en orden”. “La diferencia entre una izquierda moderna y una derecha moderna no es desconsiderar las cuentas públicas, sino sobre quién va a recaer el peso del ajuste”, dice a LA NACION el funcionario, que fue ministro de Educación de Brasil entre 2005 y 2012 y alcalde de San Pablo entre 2013 y 2017.

Tras la cumbre realizada en Buenos Aires, Brasil asumió el liderazgo pro tempore del Mercosur, con una agenda que incluye el acuerdo con la Unión Europea y las tensiones por la búsqueda de integración y las intenciones de avanzar con acuerdos bilaterales por afuera del bloque. “Ningún país está atado al Mercosur y nada nos obliga a estar. Lo que Brasil defiende es que podamos negociar en bloque, porque eso nos fortalece”, enfatiza Haddad, quien reconoce diálogo con el equipo económico argentino para avanzar en asuntos regulatorios y el uso de las monedas locales en el comercio bilateral.

Fernando Haddad se reunió en Buenos Aires con Luis Caputo HANDOUT - Argentina's Ministry of Economy

El boom de argentinos en las playas brasileñas el último verano ilustró el nuevo escenario económico, con un peso que se apreció y beneficia a la economía brasileña y enciende luces amarillas para la Argentina. Los números también lo muestran: en los primeros cinco meses del año, el déficit bilateral se incrementó un 28% y muestra hoy un rojo de USS$2247 millones que desafía al Banco Central (BCRA). “No podemos hacer de la coyuntura actual el plan de vuelo a mediano y largo plazo, porque muchas cosas van a suceder. El tipo de cambio y las tasas de interés van a cambiar. Tenemos que mirar un poco más lejos y ver qué es importante para la región en este momento”, dice Haddad, y reconoce diálogo con el Gobierno argentino por importación de energía y agilización de procesos en el sector automotor.

-¿Cuál es su visión sobre el presente y futuro del bloque?

-Creo que el Mercosur ha estado un poco estancado durante muchos años. No ha prosperado tanto como podría. Por el contrario, incluso ha sufrido algún retroceso. Pero creo que se están abriendo oportunidades que deberíamos aprovechar. El Mercosur necesita escapar de la bipolaridad global, con más integración con Europa y con otras regiones. Necesitamos eventualmente incluir a otros países de América del sur que puedan estar interesados. Bolivia es, por supuesto, un candidato. Tenemos que pensar el futuro de la región, y entiendo que el caso de México es un aprendizaje. Ató su destino a Estados Unidos y ahora está recibiendo fuertes medidas sancionatorias con el ‘tarifazo’ de Trump. Eso es un ejemplo de cuán importante es no ser apéndice de ningún gran bloque. Debemos diversificar tanto como sea posible nuestras relaciones, para beneficiarnos de las enormes riquezas naturales que tenemos, de nuestro enorme mercado interno, de la calidad de la mano de obra sudamericana y del hecho de que estamos, desde el punto de vista geopolítico, en una situación altamente privilegiada.

-¿Cómo conviven las intenciones de avanzar con acuerdos bilaterales? ¿Pueden coexistir con el Mercosur?

-Creo que hay espacio para eso, siempre que la centralidad de los pilares del Mercosur no se vea afectada. Pero creo que tendríamos condiciones de negociar mejor juntos que aislados. No tiene mucho sentido, teniendo la fuerza de un mercado de cerca de 300 millones de personas, que uno, con solo una parte de eso, tengas más poder de negociación. Por ejemplo, con la Unión Europea solo es posible un acuerdo porque estamos juntos.

Entrevista a Fernando Haddad, Ministro de Economía de Brasil en el Palacio Pereda. Soledad Aznarez

-¿Y hay voluntad de los gobiernos de esa unión?

-Cada país tendrá el tiempo de manifestarse, pero sentí una gran sintonía por parte de los ministros de Finanzas. Hablamos sobre política aduanera, política de estandarización de procedimientos, de cuestiones de calidad de productos que se fabrican aquí, sobre la cuestión sanitaria e incluso de integración monetaria para sectores específicos, que podrían contar con monedas locales y no necesitar recurrir al dólar o al euro para hacer las operaciones del día a día. El presidente del Banco Central de la Argentina estaba en la reunión bilateral, y mencionó posibilidades concretas de que podamos prosperar en la integración monetaria, buscando la utilización de monedas locales. No vi ningún tipo de prejuicio o barrera ideológica que nos impidiera prosperar juntos.

-Sin embargo, cómo vincularse con el mundo y la región parece ser una diferencia ideológica y política grande entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

-Mira, cómo cada país se organizará internamente es asunto local. El pueblo brasileño organiza el Estado brasileño de una manera, el pueblo argentino organiza el suyo de otra. Esto tiene que ver con la democracia. Hoy estamos en el poder, mañana la elección dirá quién estará. No podemos actuar como si fuéramos eternos. Nuestros países son eternos y queremos que prosperen. Entonces, hay políticas de estado que son independientes de la cuestión ideológica local, de cómo estás gestionando la economía local, cuáles son tus políticas sociales. Cada uno está eligiendo su camino democráticamente. El pueblo argentino se manifestará en unos años, el pueblo brasileño también, y así es la democracia. No podemos ser intolerantes con respecto al otro, en virtud del momento histórico que cada país está viviendo.

Fernando Haddad con el presidente Lula EVARISTO SA - AFP

-El gobierno argentino siempre habla de su voluntad de abrir la economía, y a veces luce contrario a las ideas del Mercosur. ¿Puede convivir ese escenario con el futuro del bloque?

- Ningún país está atado al Mercosur, cualquier país puede salir del Mercosur. No hay nada que nos obligue a estar . Lo que Brasil defiende es que podamos negociar en bloque, porque eso nos fortalece. Y Brasil entiende que la reciprocidad debe ser un principio de las negociaciones, entre bloques y entre países. Es decir, reducir barreras unilateralmente sin exigir que el mundo, que está cada vez más proteccionista, abra sus mercados a los productos producidos aquí, no me parece, a esta altura de la vida, algo sensato. En mi opinión, esto puede traer grandes perjuicios para la región. Si un país con el poder de Estados Unidos está adoptando prácticas proteccionistas, y estamos hablando de un país que es la mayor economía del mundo, que tiene una de las mayores rentas per cápita del mundo, se está protegiendo de determinada forma, adoptando mercantilismo tardío, tiene que haber sensibilidad. Hay que ser pragmático y tomar las decisiones correctas.

-¿Cuál es el futuro del acuerdo con la Unión Europea?

-Creo que finalmente hemos llegado a un punto en el que es viable. Inclusive porque Europa también está con pocas alternativas. ¿Cuál es la alternativa de la UE? ¿Hacia dónde va? Está atrapada entre dos bloques económicos gigantescos, y tiene que buscar, de alguna forma, volverse más competitiva. Y el Mercosur puede ser una salida para ella, si es inteligente. Si solo quiere comprar bienes primarios, no funcionará.

-¿Cuáles son esas oportunidades o ventajas?

-La UE tiene que pensar en cadenas productivas que descentralicen determinados eslabones, para aumentar la competitividad de sus productos. La UE no podrá producir competitivamente solo usando mano de obra europea. No habrá manera. Entonces, organizamos la producción de manera diferente a lo que es la división internacional del trabajo tradicional. Si no es así, no funcionará ni para ellos ni para nosotros.

Entrevista a Fernando Haddad, Ministro de Economía de Brasil en el Palacio Pereda. Soledad Aznarez

-¿Cómo sería el uso de monedas regionales en el Mercosur?

-Creo que podemos dar curso legal a nuestras monedas. El presidente del BCRA llegó a hablar de hacerlo sectorialmente, y eso sería muy fácil de hacer. El sector automotriz, por ejemplo, ya podría comenzar a hacerlo. Hay muchos pagos en la Argentina que se hacen en PIX [el sistema de pagos digitales instantáneos]. Y si no lo hacemos nosotros, el mercado lo hará, porque la integración está sucediendo. Podés abrir una cuenta en Brasil en cualquier momento, desde acá, entrás en tu celular, creás una cuenta y pagás las cosas aquí en Buenos Aires con reales si quieres, porque hay mucha gente que acepta. El mercado ya lo está haciendo, también con criptomonedas, está sucediendo. Podemos organizar esto de manera más provechosa para los dos países. Por eso hablamos con el presidente del BCRA y el propio ministro Caputo. El sector automotriz tiene interés en que las cosas puedan hacerse de forma menos costosa, porque es más barato cuando se puede usar moneda local, no se pagan tasas, bancos, intermediarios, no hay pérdidas por el cambio. Se reducen muchos costos. Obviamente, hay que tener toda la cautela, porque estás tratando con algo muy sensible. Pero creo que la economía digital va a promover una transformación muy grande en la cuestión monetaria.

Javier Milei recibe a sus pares de los países miembros del bloque y representantes de otros Estados y organismos invitados. Foto de familia Nicolás Suárez

-Con respecto a la relación bilateral, ¿cómo define esa dinámica? Hoy el tipo de cambio luce beneficioso para Brasil.

- Mejoró mucho el flujo de personas y mercancías entre nuestros dos países. Tanto el comercio como el turismo crecieron este año, y en mi opinión seguirán creciendo. Tenemos mucho campo para prosperar juntos.

-Pero imagino que para un país como Brasil tener un socio comercial con este nivel cambiario es una ventaja.

-Que puede traducirse en oportunidades para la Argentina, porque no tenemos dificultad en explorar posibilidades de asociación que involucren otros insumos que Brasil necesita.

-¿Dónde?

-Se discutió sobre Vaca Muerta, y hay algunos obstáculos que pueden superarse en relación a eso. Tenemos una asociación muy antigua con Bolivia, que queremos mantener, pero necesitaríamos más insumos argentinos. No hay razón para que no exploremos la posibilidad de prosperar juntos, sin un gran desequilibrio entre nosotros. Y otro punto es que las cosas no van a quedar como están. Las variables económicas van a cambiar a lo largo del tiempo: el tipo de cambio, las tasas de interés… Muchas cosas van a alterarse . Y no podemos hacer de la coyuntura actual el plan de vuelo a mediano y largo plazo, porque muchas cosas van a suceder. Entonces, tenemos que mirar un poco más lejos y ver qué es importante para la región en este momento.

-En una entrevista mencionó que “la política tiene que apoyar el desarrollo económico”. El Gobierno argentino plantea que el Estado tiene que correrse de la economía y no incidir en la dinámica del sector privado. ¿Cuál es su visión sobre esa idea?

-Tenemos realidades muy diferentes. Brasil y la Argentina están viviendo momentos domésticamente muy diferentes. Nosotros adoptamos un patrón de ajuste fiscal diferente al de aquí. Estamos cuidando las cuentas públicas, pero cobrando más impuestos más a los ricos. Lo estamos haciendo de otra manera. Cada uno encuentra su camino. No estoy aquí para inmiscuirme en asuntos internos de la Argentina. Nosotros tenemos un camino que fue trazado por el presidente Lula que es diferente al trazado aquí. Pero eso no impide que Brasil y la Argentina busquen una aproximación en lo que es común. Y como digo, la democracia va a marcar el rumbo doméstico de cómo el estado se tiene que organizar. Los electores son los que moldean un poco cómo deben organizarse las cosas.

Entrevista a Fernando Haddad, Ministro de Economía de Brasil en el Palacio Pereda. Soledad Aznarez

-Insistió en el cuidado de las cuentas públicas, algo que no fue atendido por muchos gobiernos aquí. ¿Cuál es la importancia de eso?

-Es que la diferencia entre una izquierda moderna y una derecha moderna no es desconsiderar las cuentas públicas, porque la derecha no siempre cuida lo fiscal . En Brasil, varios gobernantes de derecha destruyeron las cuentas públicas. ¿Qué es lo moderno? Es saber sobre quién va a recaer el peso del ajuste. En Brasil identificamos que el trabajador era quien pagaba la mayor parte de la cuenta y del sostenimiento del Estado, y que había mucha gente rica que no contribuía con su parte justa. Entonces dijimos, vamos a hacer el ajuste fiscal, pero vamos a cobrar a quienes no están pagando. Por ejemplo, las apuestas online estuvieron cuatro años del gobierno de Bolsonaro sin pagar ningún impuesto, casi, como si fueran una Santa Casa de Misericordia. Y el gobierno de Lula dijo: ‘Ustedes tienen que ayudar al equilibrio fiscal, empiecen a pagar’.

-Es un mensaje fuerte para los gobiernos de izquierda.

-Claro, considero que sí. Mi opinión es la siguiente: es muy importante para un Estado, en una situación de emergencia, poder gastar. Una gran ventaja del Estado es que puede endeudarse, pero puede hacerlo en situaciones específicas. Cuando tienes una gran recesión, una pandemia, una guerra. Hay varias situaciones en las que esta soberanía del Estado es muy importante porque da seguridad al país de que, si es necesario, intervendrá. ¿Estamos viviendo esa situación ahora? No. Entonces tenemos que usar este tiempo de crecimiento económico que estamos viviendo para poner orden. No es que esté en contra del déficit y el endeudamiento por una cuestión de principios, porque hay momentos en los que tienes que actuar. Pero no estamos viviendo ese momento. Este es momento de poner orden, para crecer más y prosperar más. Llevo dos años y medio en el cargo diciendo esto. Ahora, ¿cómo poner orden en las cuentas? Pidiendo la contribución de quienes no lo hacían. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha.