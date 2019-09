Mauricio Alonso (NotCo), Oscar Bonello (Solidyne), José Del Rio (LA NACION), Adriana Marina (Animaná) y Paula Ortega (ICBC) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

María Julieta Rumi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 17:28

Que un producto no sea masivo no quiere decir que no se pueda pensar en grande. Esa parece ser la premisa detrás de dos pymes argentinas que lograron diferenciarse y conquistar mercados con fórmulas especiales.

Una se llama Animaná Trading, un proyecto que se dedica a producir prendas con fibras de la Patagonia y de los Andes, que trabaja en red con comunidades de artesanos, pagándoles un precio justo por su producción.

"Yo nací en la Patagonia. Me crié con las ovejas, los guanacos y la naturaleza y sentí indignación por no haber podido desarrollarme ahí, y exportar lana sucia con el trabajo que lleva trabajar las fibras. Entonces hoy me dedico a hacer suéteres, hay un nicho para lo que son las fibras exóticas. Las fibras de la vicuña y el guanaco son las más exquisitas", contó Adriana Marina, creadora de Animaná, durante el evento " Negocios con el Mundo", organizado por LA NACION en el Malba.

Y, según contó, encontró buena recepción para sus productos en una feria internacional de lujo a la que asistió en París. "Conseguimos el apoyo de Dominic, una experta en el tema textil, y ella me dio una fuerza enorme y un compromiso con este proyecto local que busca soluciones a problemas del mundo. Tenemos que ver cómo generamos riqueza, cómo co-creamos con la gente y cómo como industria educamos al comprador. Las fibras hablan por sí mismas. Los clientes veían los productos y preguntaban qué marca los hacía", dijo.

Del panel, moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción del diario, también participó Oscar Bonello, fundador de la compañía Solidyne, fundada en 1968, que fabrica consolas y procesadores de audio y los vende a más de 65 países. "Se puede escribir un libro con la historia de la compañía. Somos la empresa más vieja en radiodifusión del país, porque las otras han ido despareciendo, lo que demuestra que vivir en la Argentina es grave, pero no letal después de todo", explicó, con tono de broma.

Sobre el secreto de su supervivencia dijo que se dedicaron a hacer cosas que no se hacían regionalmente, sino en los Estados Unidos y Europa. Y además montaron una especie de escuela en la que tomaban becarios y les enseñaban ingeniería electrónica.

Animaná y Solidyne fueron dos de los ganadores del premio "ICBC Comercio Exterior 2018" por el cual visitaron Hong Kong y Shanghái y mantuvieron reuniones con potenciales clientes. "Una pyme que exporta genera tres veces más empleo e ingresa divisas comerciales estables", explicó la gerente de productos de comercio exterior de ICBC, Paula Ortega.

Por último, también participó del panel Mauricio Alonso, de NotCo, que está a cargo de la oficina argentina de la empresa chilena que, después de la Not Mayo, hará el Not Dulce de Leche, que no tiene, justamente, leche.

"Si bien el origen de la compañía es chileno, ahora también está integrada por argentinos y brasileños y la idea es que las operaciones trabajen localmente produciendo con los sabores locales. Si hay un país que tiene que hacer dulce de leche es la Argentina y ahí vamos a competir con la tecnología y el paladar local", concluyó.