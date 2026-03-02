Apple lanzó el iPhone 17e: mejor procesador y precio atractivo

Combina el potente chip A19 con un precio de US$599, marcando el lanzamiento más importante de Apple en 2026
- 2 minutos de lectura'
Apple presentó hoy el iPhone 17e, la opción más asequible de la familia iPhone 17. El dispositivo incorpora el chip A19 de última generación, junto con el módulo celular C1X diseñado por Apple, hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e.
Apple El iPhone 17e cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces mejor resistencia a los arañazos que la generación anterior, y reduce el reflejo. El dispositivo estará disponible en tres colores elegantes con acabado mate: negro, blanco y rosa suave.
El iPhone 17e comenzará en US$599 con almacenamiento de 256GB —el doble de la generación anterior al mismo precio—, y permitirá a los usuarios hacer preórdenes a partir del miércoles 4 de marzo, con disponibilidad desde el miércoles 11 de marzo.
El dispositivo incluye un sistema de cámara Fusion de 48MP e incluye un teleobjetivo óptico de 2x, además de video 4K Dolby Vision, con la magia del MagSafe y una batería diseñada para durar años.
Noticia en desarrollo
- 1
Whatsapp Business: cómo funciona el agente de IA que ahora te responderá siempre y que promete aumentar las ventas
- 2
Anthropic acusa a tres empresas chinas de realizar ataques de destilación contra Claude para mejorar sus modelos
- 3
Cómo convertir cualquier palabra en sticker en WhatsApp en pocos segundos
- 4
Un divertido video hecho con IA muestra cómo sería Lionel Messi si tuviera otra vida