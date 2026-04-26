Finanzas: cede la preocupación del mercado por Medio Oriente

Si bien las negociaciones ente EE.UU e Irán se estancaron, extensión del cese al fuego mediante, el mercado global se muestra confiado en que, a la larga, a ambas partes les sirve terminar con el conflicto y así lo muestran los precios. El índice VIX, que mide la volatilidad esperada del S&P 500, bajó de un pico de 31 a fines de marzo a 17 hace una semana, aunque recientemente rebotó a 19, por un final menos express del esperado. Por su parte, los principales índices, el S&P 500 y el Nasdaq tocaron máximos históricos esta semana (nominales). Trump lo celebró, evidenciando que el TACO trade se imponga de aquí a las elecciones de noviembre.

El riesgo país ligeramente al alza

Tras comprimir 119 pbs a 518 pbs con el pricing del fin de la guerra, el EMBI rebotó esta semana hasta 559 pbs. A un mundo que recalibró, ligeramente, un conflicto más extendido, se sumaron indicadores negativos de la confianza del consumidor y de actividad económica, que impactaron en el spread soberano. Mientras tanto, la compra de reservas a todo vapor sigue siendo un catalizador positivo para los bonos argentinos. Si bien el pago de julio por US$4.200m estaría cubierto con colocaciones en el mercado local y con el crédito con bancos privados garantizado por multilaterales por US$3.000m, la incógnita sigue siendo el acceso al mercado para cubrir la brecha financiera (Tesoro y BCRA) de US$23.000m en 2027.

Confianza del Consumidor y actividad económica en baja

El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por UTDT cayó 5,7% mensual en abril, luego de contraerse 5,3% en marzo y 4,7% en febrero (-14,9% acumulado). Con este resultado, el índice se ubicó en 39,6, el nivel más bajo desde junio del año pasado. Por otro lado, se conoció que la actividad económica (EMAE) cayó 2,6% mensual desestacionalizado en febrero, dejando un magro -2,2% en el primer bimestre. Los indicadores primarios anticipan un rebote en marzo. Gradualmente, el mercado comienza a monitorear la evolución de la actividad y, sobre todo, su correlato en creación de empleo privado y recuperación del salario real, ya con un ojo en el electoral 2027.

Compra de reservas acelerando

El BCRA compró US$665 millones al jueves y acumula US$2300 millones en abril. De sostenerse el ritmo mostrado hasta acá, abril terminaría con compras algo superior a US$3000 millones, lo que sería el mayor saldo desde abril 2024 (aunque ahora, con un cepo mucho menos restrictivo). Del lado de los flujos, Werning anticipó que al 10/04 todavía quedaban por liquidarse US$3.200m de ONs emitidas desde octubre (y el mercado volvió a abrirse con Edenor y Chubut esta semana) y el agro viene acelerando desde un promedio diario de US$102 millones en marzo a US$124 millones en lo que va de abril. Recién estando en los albores de la liquidación del agro, el saldo de abril sería el piso para mayo y junio.

El autor es economista jefe de PPI