El mercado sigue inmerso en una agenda marcada por un cóctel de temas que persisten, como el efecto de la pandemia de coronavirus, las tensiones políticas, la renegociación de la deuda y la cotización del dólar; en el escenario externo, las cuestiones geopolíticas no hacen más que aportar mayor incertidumbre al panorama

19 de julio de 2020

Ya ha transcurrido más de la mitad del mes de julio y la agenda no parece querer dar vuelta la página por el momento. Los temas de preocupación se repiten en lo que respecta a la Argentina y también en lo que concierne al plano internacional. Pandemia de coronavirus, tensiones geopolíticas, renegociación de la deuda (tanto local como extranjera), dólar y pesos son, entre otros, los temas que siguen marcando el ritmo en los mercados, donde no cede el alto nivel de volatilidad.

Tasa Badlar y dólar linked, protagonistas

Desde hace unas semanas, las empresas vuelven al mercado de capitales a financiarse a través de emisiones en pesos y a tasas realmente competitivas, ante una demanda que más que duplica la que inicialmente se ofrece. El objetivo es simple y claro: aprovechar la liquidez excedente y la necesidad por parte de los inversores de aplicarla. Esta semana lo hicieron PAE, Irsa y Newsan, entre otras. Y como se hizo en las últimas semanas -y más si se consideran las últimas medidas tomadas por el Banco Central-, se volvió con ofertas a Tasa Badlar y dólar linked. Las primeras generalmente son de plazo más corto (menor a un año), y las segundas de mayor plazo (entre uno o dos años).

Hasta el mes de junio, las obligaciones negociables habían logrado recaudar más de $170.000 millones. Mientras que ya en julio se emitieron más de $16.000 millones (balanceado, íntegramente, entre tasa en pesos y dólar linked). La fuerte demanda que estas emisiones hoy reciben, y más allá de la coyuntura de abundantes pesos ya mencionada, se fundamenta en la posibilidad que estas colocaciones dan de diversificar una cartera de inversiones.

Se abre el juego por la deuda bajo legislación local

El Gobierno abre un nuevo frente de batalla con la presentación en el Congreso del proyecto de ley para reestructurar los títulos de deuda en dólares de legislación argentina. Se considera que este frente será mucho más benigno que el que se enfrenta en el exterior. De hecho, se entiende que el proceso para que se apruebe será "exprés", con lo que la oferta estará en breve tiempo disponible para los tenedores. De hecho, no hay mucho para debatir, y menos en un marco en el cual, como se había venido prometido, parece respetarse el tratamiento equitativo con el ofrecido a la ley externa. La noticia, sin ir más lejos, fue bien recibida por el mercado, aunque sin lugar para la euforia.

La deuda total a canjear ascendería a los US$46.000 millones si se consideran los Bonar, Par y Discount, sumado al remanente de letras en dólares. Estos tenedores podrán optar por bonos en dólares o en pesos. En este último caso, serán dos nuevos Boncer a 2026 y a 2028. Como contexto, la curva de bonos de ley local ya venía mostrando señales de recuperación y acercando cada vez más las paridades respecto de ley New York, que hoy se colocan en el 43/44%.

Cambios en la regulación de los fondos comunes de inversión

La fuerte emisión en julio para financiar al Gobierno (más de 70% lo explica este origen), la falta de definiciones respecto de la deuda, e incluso algunos otros datos, volvieron en las últimas ruedas a ejercer presión sobre el tipo de cambio. Así, en el contado con liquidación el dólar volvió a superar los $110, y las brechas se dispararon a niveles del 57/59% (desde los 51/53% de la semana pasada). Como dato positivo (si se quiere), está lejos del 82/85% de mayo. Lo que quizá no se puede evitar en este marco son los rumores sobre nuevas posibles regulaciones.

Una de ellas se efectivizó esta semana para los Fondos Comunes de Inversión (FCI). La nueva medida impacta de lleno sobre los fondos denominados en moneda local -dejando de lado a los fondos en dólares, que solo representan el 13% de la industria, y que en su mayoría invierten en activos Latam-. ¿Qué implica? Se trata de un cambio a la hora de valuar los activos en moneda dura. En la actualidad se utiliza un ajuste similar al dólar bolsa o cable (determinado por una canasta de activos), pero a partir de una fecha determinada se deberá usar el tipo de cambio mayorista. Igualmente, esta posición ya estaba limitada, por regulaciones de abril último, a un 25% de la posición.

Temporada de presentación de balances en Estados Unidos

En el plano internacional, los temas también se repiten: al combo explosivo de las tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos y China y una curva de contagios que no parece haber alcanzado su pico (al menos en América del Norte), se le suma el inicio de la temporada de presentación de balances del segundo trimestre. De por sí, las perspectivas no son optimistas, pero habrá que ver si resultados no tan malos como los esperados, sirven para dar nuevo impulso al mercado.

Hasta ahora, menos de 10% de las compañías del S&P500 presentaron sus cifras y en un 76% de los casos se superaron las expectativas. Aun así, se prevé una caída de las ganancias por acción del 44%. En su mayoría, fueron empresas del sector financiero que, si bien vieron incrementados los volúmenes de banca digital y comercial, no alcanzaron los niveles de 2019. Quedan varias semanas más para conocer balances. En los próximos días llegarán los de Halliburton, Intel y Twitter, entre otros. Estos resultados afectarán la selectividad del mercado, algo que se vio ya la semana pasada, pero no se cree que puedan afectar el consenso de proyecciones para el S&P500 (por arriba de 3350 puntos en los próximos doce meses).