Los problemas de las familias para pagar deudas alcanzan su mayor nivel en 15 años

La mora crediticia volvió a subir en octubre y esta vez lo hizo de manera generalizada: alcanza ya al 4,5% del crédito concedido al sector privado, tras haber crecido otros 0,4 puntos porcentuales durante ese mes, lo que marca el mayor nivel sistémico desde febrero de 2020.

Hace apenas un año, los problemas de pago afectaban solo al 1,5% de la cartera de préstamos bancarios, lo que indica que el deterioro de este indicador se triplicó en doce meses.

Además, octubre mostró peores resultados para casi todos los segmentos del negocio bancario y afectó de manera “generalizada a los distintos grupos de entidades financieras”, en un contexto aún caracterizado por la presión que la suba de tasas —impulsada por el propio Gobierno para frenar la demanda de dólares antes de las elecciones— agregó a la economía de personas y compañías.

Vale recordar que las tasas llegaron a niveles casi inéditos en términos reales, con picos “efectivos” cercanos al 200% anual en el caso de los adelantos por descubierto en cuenta corriente para empresas o las financiaciones de consumos con tarjetas de crédito.

Esto no solo complicó a personas y empresas que ya arrastraban dificultades para atender el pago de sus deudas, sino que además llevó a otras a caer en la misma situación, al dispararse el costo del financiamiento. “La abrupta suba de tasas terminó asfixiando a muchas familias”, explicó días atrás la asesora financiera Giselle Colasurdo.

“En el período, el coeficiente de morosidad alcanzó al 7,8% de los préstamos a los hogares, mientras que se situó en 1,9% para el financiamiento a las empresas”, reconoció hoy el Banco Central (BCRA) en su Informe de Bancos, sin agregar mayores comentarios al respecto.

A su vez, el saldo de previsiones totales del sistema financiero representó el 101% de la cartera en situación irregular, contra el 102% registrado en septiembre, lo que indica que el aumento de la mora superó la cantidad de fondos que los bancos estaban dispuestos a inmovilizar como reaseguro, en un contexto de disputa por la liquidez en el mercado.

La morosidad de las familias volvió a escalar 0,5 puntos porcentuales en el mes, alcanzando un nivel equivalente a una cartera cercana a los $5 billones en créditos. Se trata del registro más elevado de la serie histórica, que abarca más de 15 años.

De este modo, la mora de las familias argentinas respecto del total de la cartera de préstamos ya es la más alta de la región. “Está en el 5,2% en Colombia; 4,5% en Brasil; 2,7% en México; 2,5% en Chile, y 2,4% en Paraguay”, observó un informe de la gerencia económica del Banco Provincia (Bapro).

“Para dimensionar la magnitud del salto, en enero de 2024 la Argentina se ubicaba en el anteúltimo lugar, con 2,7% de mora en familias, solo por delante de Chile (2,2% en ese momento)”, agregaron para contraponer al 7,8% que tocó en octubre según el dato oficial.

El deterioro, sin embargo, no es homogéneo. Los créditos hipotecarios se mantienen relativamente estables, con una morosidad de apenas 0,9%, pero todas las demás líneas muestran incrementos sostenidos y significativos en la cantidad de préstamos impagos en los últimos meses, en especial los préstamos personales y las financiaciones con tarjetas.

Consultadas por LA NACION, autoridades del BCRA señalaron que están realizando un seguimiento de “la evolución de las variables crediticias del sistema”, aunque afirmaron no estar inquietas, ya que “si bien es un fenómeno que afecta la rentabilidad de los bancos, no hace mella en la salud del sistema, que está bien capitalizado”.

“Esto es consecuencia de la reintroducción del crédito en la economía y es esperable que ese proceso venga acompañado de ciclos. Creemos que el alza en los índices de mora va a encontrar un techo en los próximos meses”, explicaron. Esto ayudaría a que “el sistema se vaya acomodando y acompañe un nuevo repunte en la demanda de crédito”.

En los bancos coinciden con esta mirada hacia el futuro, pero admiten que la situación presente es aún “complicada”, pese a la baja de tasas que se vio tras las elecciones. “No es fácil acomodar las tasas activas [las de los créditos] más a la baja cuando ya no hay tantos sobrantes de liquidez, los encajes siguen altos y la inflación comenzó a rebotar. Eso complica las cosas”, explicó un experimentado ejecutivo del sector.

Los analistas advierten que la señal es preocupante. “La persistencia de esta tendencia estaría mostrando que no se trata de un shock puntual, sino de un desajuste estructural entre las condiciones de financiamiento y en la capacidad de repago de los hogares”, señala un informe del estudio Curat, Martínez Larrea & Asociados publicado recientemente.

Allí advierten que la mora en pagos mayor a 30 días en el caso de personas humanas llega al 10,1% de los créditos concedidos a nivel país. “El Gran Buenos Aires, con el 14%, y las provincias de Formosa, San Luis y Santiago del Estero, con niveles aún por encima, son las más afectadas con una morosidad que supera el 14% del total de préstamos a familias; mientras que Mendoza, Chubut, Río Negro y Neuquén mostraron la irregularidad baja”, detalla.

Para el economista Hernán del Villar, de consultora Alpha, la sostenida suba de la mora en crédito a personas y los máximos que alcanza ocurren porque “la carga financiera de las familias ha subido mucho, por encima de la masa salarial, restringiendo la capacidad de pago, lo que se acentuó ante la fuerte suba de tasas en el trimestre previo a las elecciones”.

Y es una señal a la que el Gobierno debería atender porque “demora la recuperación esperada en el crédito a personas, dado que es el primer factor que debería mejorar el consumo y la actividad poselecciones”.

“La oferta bancaria está más temerosa y ello limita su crecimiento, que en los últimos 30 días ha crecido por debajo del 2%, cuando ese ritmo era tres veces mayor en la primera mitad del año. Debe ser porque los cargos por incobrabilidad que asumen los bancos aumentaron 40% en el tercer trimestre en relación al trimestre previo”, explica.