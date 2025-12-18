Reforma laboral: los bancos reiteran el rechazo al cambio que habilita el pago de sueldos en billeteras digitales

Los bancos argentinos redoblaron su conflicto contra los competidores del universo digital. La disputa actual se da alrededor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que introduce la posibilidad de que los usuarios puedan cobrar sus salarios o haberes a través de fintech y billeteras digitales.

En concreto, se trata de Artículo 35 del proyecto que se discute en el Congreso, que además de presentar cambios en la legislación laboral (vacaciones, despidos, cálculos en las indemnizaciones, entre otros puntos) introduce modificaciones impositivas y esta iniciativa que generó la reacción de las entidades bancarias tradicionales.

En ese escenario, Marcelo Mazzón, representante de Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) participó en un plenario de la comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado y calificó a la iniciativa oficial de crear las condiciones para habilitar un “cisne negro” en la economía argentina y el sistema financiero local.

Según Mazzón, representante de la cámara que nuclea a bancos públicos (el Nación se desvinculó en 2025) y provinciales, habilitar que las billeteras virtuales sean un canal para el cobro de salarios y haberes presenta un riesgo para la liquidez de los bancos argentinos, al advertir que las cuentas sueldos que actualmente gestionan los bancos tradicionales están respaldadas por seguros de depósitos y se rigen por los estándares internacionales y regulaciones que aplican al sistema bancario, pero no son de cumplimiento obligatorio para las fintech o PSP (proveedores de servicios de pago), figura que comprende a la mayoría de las billeteras digitales locales.

El planteo retomó las críticas que días atrás había volcado Abappra junto a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), mediante un comunicado donde volvieron a rechazar los cambios que introduce la reforma laboral. En ese documento, plantearon que solo las entidades financieras reguladas por normas locales e internacionales pueden garantizar la integridad de los fondos.

A su vez, Mazzón remarcó que esas cuentas sueldo abastecen la liquidez que los bancos usan para fondear créditos e insistió en que la migración de esos fondos hacia billeteras que depositan el dinero en fondos comunes de inversión limitan la capacidad del sistema para generar créditos.

A su vez, defendió el rol de los bancos tradicionales con sus sucursales físicas en el abastecimiento de efectivo en diferentes puntos del país. Dijo que las entidades públicas se encargan del “delivery del cash” en diferentes provincias, y que la migración de los fondos asociados a los sueldos, que ahora podrían canalizarse en billeteras digitales, también volvería “económicamente inviable” garantizar la disponibilidad de efectivo en el interior.

Días atrás, la Cámara Argentina Fintech respondió a los planteos de las entidades bancarias, y rechazaron las acusaciones por los riesgos de “seguridad”. “Nunca hubo un caso en el que un PSP [Proveedor de Servicios de Pago] regulado no devolviera fondos a sus usuarios. En términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco. La diferencia es que la billetera no puede prestar la plata de sus usuarios, es decir, no pueden hacer ‘intermediación financiera’. Los bancos sí lo hacen, prestan fondos de la gente y corren riesgos con dinero de los depositantes“, plantearon.