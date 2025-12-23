El Gobierno oficializó la salida de Daniel Tillard de la presidencia del Banco Nación y la designación de Darío Wasserman

Días después de haber anunciado el cambio en la presidencia del Banco Nación, el Gobierno oficializó la salida de Daniel Tillard y la designación de Darío Wasserman, número dos de la entidad, como su reemplazante. Se trata de otro recambio en el equipo económico del gobierno nacional, tras la renuncia de Juan Pazo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el nombramiento de Andrés Vázquez.

Por medio del Decreto 903/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo hizo oficial la medida. Según señaló, Wassermann continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante.

Durante la gestión de Tillard, que asumió el 26 de diciembre de 2023, “el banco volvió a trabajar de banco”, según aseguran desde el Gobierno, y se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos. En tanto, el expresidente dijo que durante estos dos años, el equipo cumplió con los objetivos propuestos, en un contexto “favorecido por las políticas impulsadas por el Gobierno en materia de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

Tal como informó LA NACION, Tillard, extitular de Bancor (la banca pública de Córdoba), había llegado a la gestión de la mano de Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza (LLA). “Etapa cumplida”, expresó en la intimidad, quien se quedó sin terminales políticas en la Casa Rosada desde la salida de Francos.

Ambos se habían conocido durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires. Coincidieron en el Banco Provincia, donde Tillard fue gerente durante ocho años.

Wassermann, por su parte, es un hombre de extrema confianza de Karina Milei, la hermana del Presidente y uno de los habitantes más poderosos de la Casa Rosada. Se trata de un desarrollador inmobiliario que supo estar cerca de Pro y que mantiene el bajo perfil desde que arrancó la gestión libertaria. Además es el esposo de Pilar Ramírez, la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña y brazo ejecutor de Karina Milei en la Ciudad.

Wasserman y Ramírez conocieron a los hermanos Milei antes de las elecciones presidenciales de 2023. En ese momento, el economista y su asesora buscaban contactos con el mundo empresarial para apuntalar el sueño de llegar a la Casa Rosada, y el matrimonio les abrió las puertas de su casa y los ayudó a tender puentes con el establishment. De esta manera construyeron un vínculo estrecho con los Milei.