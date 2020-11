El Gobierno da señales de ortodoxia mientras y los activos locales toman nota

Los mercados, pendientes de las medidas tomadas y anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán Crédito: Ministerio de Economía

En plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, varias medidas y anuncios del Gobierno significaron esta semana aire fresco para los mercados; en el plano internacional, las buneas noticias sobre el avance de la vacuna contra el Covid-19 dejó algo de optimismo; qué pasa con la deuda corporativa

Santiago Solanet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 00:00

Las medidas que está tomando el Gobierno y las señales de una mayor ortodoxia, en plena negociación con el FMI, son aire fresco para los activos de riesgo local. Recuperación desde los mínimos observados y mayor estabilidad en el comportamiento del MEP/CCL fueron los datos salientes de las últimas semanas. El escenario externo ayuda también (al menos, no pesa). No obstante, la volatilidad se mantiene alta, con lo que las posiciones de cobertura siguen dentro de las carteras.

Señales de una mayor ortodoxia

El Gobierno siguió, con la llegada de la misión de FMI, dando señales de una mayor ortodoxia en sus políticas (en especial, en materia fiscal y monetaria). Según los trascendidos, se apunta a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará un programa de facilidades extendidas, sin pedir más dólares pero sí extendiendo -lógicamente- los plazos de pago establecidos en el viejo acuerdo (que no puede cumplirse). Para ello, continuó allanando el camino con algunas acciones, como la cancelación de adelantos transitorios, la suba de tasas, las emisiones dólar linked, la suspensión del IFE y la flexibilización del mercado de cambios.

De hecho, los bonos en dólares tomaron nota de este comportamiento y reflejan subas mensuales de entre 7% y 13%. Las cotizaciones alternativas del dólar - CCL y MEP - cayeron así desde $181 y $163 respectivamente en octubre, a niveles de $145 y $140/141. Aunque la volatilidad pasada, sumada a la fuerte emisión de los meses previos, no fue ni será gratis. La inflación de octubre se ubicó en 3,8%. Esto, más la caída del billete, podría volver a reavivar el apetito por dolarizar parte de las carteras; o bien, impulsar otros activos que puedan servir como cobertura, como los bonos CER.

Resultados trimestrales de empresas

Las compañías argentinas enfrentan la temporada de resultados del tercer trimestre, en donde en general y hasta lo presentado hasta ahora, se vio una recuperación tanto en las ventas como en las ganancias en comparación con el segundo trimestre. En términos interanuales, la historia es otra: los resultados están muy castigados.

Entre las destacadas positivamente, Ternium presentó ganancias por US$173 millones, con un crecimiento del 296% trimestral y 55% interanual. También Loma Negra, que por la venta de Yguazú Cementos de Paraguay ganó en el 3T20 $6449 millones y aprovechó para cancelar deuda, bajando el ratio Deuda Neta / EBITDA y saneando así la situación financiera. Además, Pampa Energía (valores ajustados por inflación), registró un resultado positivo de $6170 millones en el 3T20, contra los $ 8861 millones de igual período de 2019. En cambio, Telecom perdió $3360 millones en el tercer trimestre; la suspensión de aumentos de precios de sus servicios fueron un factor importante. YPF estuvo entre las mas castigadas por la pandemia, con pérdidas de US$82 millones.

El índice Merval medido en dólar CCL recuperó un 14% en lo que va del mes.

Irsa y Cresud, con canjes de deudas corportivas

Más allá de los balances, otro gran tema de la agenda corporativa que captó la atención fue el del mercado de deuda. El foco estuvo en los resultados de los canjes de IRSA y Cresud, donde por normativa del BCRA las empresas tenían limitaciones al acceso al mercado de cambios para el pago de deuda.

IRSA obtuvo un resultado sobresaliente de 96,56% en la adhesión al canje propuesto. La compañía recibió suscripciones por US$101,27 millones bajo la opción que contemplaba cash más nuevas ON Clase VIII, mientras que por segunda alternativa recibió unos US$74,1 millones, totalizando entre ambas clases US$175,3 millones, mientras que el monto en circulación de las ON existentes alcanzaba US$181,5 millones. Cresud también obtuvo una buena adhesión al canje, pero menor (del 80.05%). La compañía recibió suscripciones por US$24,6 millones para las ON Clase XXXI y US$34,3 millones para las ON clase XXXII, totalizando entre ambas US$58,9 millones, mientras que el monto en circulación de las ON existentes alcanzaba los US$44.2 millones. Además, IRSA Propiedades Comerciales anunció la venta de cuatro pisos de la Torre Boston. No se descarta que haya nuevos anuncios de canjes corporativos.

El anuncio de la vacuna y la reacción de los mercados

Después de la euforia de los mercados tras el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, y a la espera de la confirmación de un Senado al parecer Republicano, se confirmó un 90% de efectividad para la vacuna que está desarrollando Pfizer. Son noticias que el mercado tomó de forma positiva, generando una suba muy fuerte, en especial de las acciones de los sectores más castigados por la pandemia. Un punto que, incluso, permitió sacar un poco la atención de los papeles tecnológicos que, en líneas generales, fueron quienes lideraron la recuperación este año. No obstante, la volatilidad se mantiene elevada.

Los nuevos rebrotes en Europa y en Estados Unidos ganan fuerza, con lo cual la recuperación económica se ve desafiada y, en consecuencia, el foco se pone en la necesidad de nuevos estímulos (la discusión se centra en la magnitud). Y Estados Unidos es, en este sentido, uno de los principales lugares observados. Con un Congreso tan dividido como antes de las elecciones y con la judicialización del resultado, no se esperan, por el momento, grandes avances. Así también lo expresó Jerome Powell, presidente de la FED, que calificó a los próximos meses como desafiantes.

Conforme a los criterios de Más información