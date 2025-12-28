Balance de un año vertiginoso para el mercado

El riesgo país terminó 2024 en 635 pbs, tocó el mínimo desde agosto 2018 de 561 pbs el 7/1 y el 22/12 prácticamente lo igualó al cerrar en 570 pbs. Sin embargo, el tránsito del spread soberano durante el año electoral fue extremadamente vertiginoso, llegando a tocar un pico de 1.456 pbs el 19/09, luego de la derrota del oficialismo en las legislativas de PBA y antes del apoyo de EE.UU. El triunfo en las legislativas de LLA primero, que lo bajó de 1.081 pbs a 708 pbs y el cambio en la postura sobre la acumulación de reservas terminó por dejarlo debajo de 600 pbs, a tan solo 150 pbs del acceso al mercado.

Los bonos largos, los ganadores

Los bonos hard dollar Globales tuvieron ganancias de capital a lo largo de toda la curva, con el GD29 y GD30 (los “cortos”) mostrando verdes de 9,2% y 9,5% y el GD35, el GD38 y el GD41 (los “largos”) exhibiendo apreciaciones de 11,2%, 10,9% y 10%, respectivamente. Si a esto se suma el cobro de los dos cupones, el retorno total fue de 15,6% y 16,5% para los cortos y de 16,7%, 17,4% y 15,1% para los “largos”. Pensando en escenarios constructivo en 2026, con el EMBI comprimiendo 100 pbs debajo del mínimo de Milei o al récord de 2017 de Macri, el trade sigue estando en los “largos”, con retornos totales de hasta 14,5% y 27,9%, respectivamente.

Las acciones, a contramano

A contramano del buen año de los bonos, que dieron vuelta el partido tras la elección, las acciones ni aún con el despeje del horizonte político pudieron terminar en positivo. El Merval medido en dólares terminó 5% abajo en el año, tras un 2024 en que fue el vehículo por excelencia para apostar a la normalización argentina con un performance de +127%. Es por este trade relativo contra los bonos que muchos inversores ven una relación riesgo retorno más favorable para un escenario constructivo en 2026. Las acciones favoritas: Pampa, YPF y CEPU.

El acceso al mercado y las reservas

El acceso al mercado es una condición sine qua non para transitar un sendero de convergencia macro en 2026. Los vencimientos de la deuda denominada en dólares (soberanos, Bopreal y FMI) por US$13.400 millones en 2026 y US$20.300 millones en 2027 requieren el “esfuerzo final” de 120/170 pbs para lograr el refinanciamiento. En simultáneo, esto permitirá una mayor apertura de la Cuenta Financiera, requiriendo un menor tipo de cambio real de equilibrio. El gobierno ya dio un fuerte guiño al mercado, anunciando que buscará acumular US$10.000 millones en 2026, reforzando el círculo virtuoso, dada la probada relación positiva que existe entre spread soberano y posición de reservas de un país.