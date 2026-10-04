Finanzas: Estados Unidos, Brasil y el riesgo país local, bajo la lupa

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no detienen su marcha y alcanzan niveles récord en décadas. A simple vista, el componente real explica la mayor parte de este movimiento, relegando la expectativa de inflación a un segundo plano. La voraz competencia por el capital entre las compañías que quieren incorporar e implementar la IA en sus negocios choca con la necesidad de financiamiento del déficit fiscal estadounidense. Esperamos que la dinámica persista en el corto plazo.

Elecciones en Brasil: moneda en el aire

La primera vuelta exhibe una elección polarizada entre Lula y Flavio Bolsonaro. A pesar de que las encuestas reflejan una situación reñida, los mercados de apuestas se fueron volcando a favor del hijo del expresidente. A simple vista, el consenso de mercado no espera grandes cambios ante una reelección de Lula, pero sí prevé una revaluación de los activos en caso de un triunfo bolsonarista. Un tema central para los portfolios con exposición a Brasil, pero también con impacto en la Argentina.

Recalculando probabilidades en el riesgo país

Uno de los grandes dilemas de la gran transición que atraviesa la economía argentina radica en la continuidad del modelo más allá de 2027. Dado el carácter crucial de este interrogante, no sorprende que buena parte de la agenda local esté focalizada en las variables económicas y el andar de los sectores más vinculados al frente político. Con las elecciones todavía a un año, el riesgo país trepó 125 puntos básicos desde fines de agosto y puso el foco en la fuente de financiamiento en 2027. ¿Habrá revancha en octubre?

La fortaleza del peso puede persistir

Paradójicamente, la debilidad de la historia de crédito no se materializó por completo en el frente cambiario. El buen andar de la balanza comercial y la posibilidad de que parte de las colocaciones internacionales de septiembre (US$3167 millones) se liquiden en el corto plazo prometen cierta estabilidad cambiaria. La normalización de las tasas de fondeo y la visión constructiva del tipo de cambio favorecen al carry por encima de la historia de crédito para perfiles de inversión agresivos.