El riesgo país experimentó una fuerte suba esta semana: escaló 240 unidades y se ubicó en los 1070 puntos básicos (+30,5%). De esa forma, alcanzó su valor más alto del año y regresó a niveles similares a los de la previa de las elecciones legislativas de 2025, cuando el 24 de octubre cerró en 1081.

“En una semana marcada por la creciente aversión al riesgo a nivel global, los Globales argentinos sufrieron una fuerte embestida”, observaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI). En concreto, los bonos soberanos tuvieron caídas acumuladas de entre 5,6% y 8,2% en los últimos cinco días.

En ese sentido, se pudo ver que los activos argentinos amplificaron la baja que exhibió el ETF EMB, un fondo cotizado compuesto por títulos de países emergentes, que recortó 1,4%. Eso quiere decir que retrocedieron mucho más comparado a otros países comparables por su calificación crediticia. “Los Globales se derrumbaron entre 8,3% y 10,5% en lo que va del mes”, precisaron desde la ALyC.

El impacto del contexto internacional

Fernando Marull, socio de FMyA, atribuyó la caída principalmente al contexto global, entre las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial ―que golpeó el desempeño de las bolsas globales― y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sus tasas de referencia en diciembre. Se sumó la situación de Brasil, uno de los principales socios comerciales de la Argentina, dado que el real se depreció alrededor del 19% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva a fines de octubre.

La depreciación de real pegó en los activos argentinos Shutterstock

“Los factores locales de actividad y política estuvieron algo mejor, pero siguen sin impactar”, señaló el economista. En ese sentido, destacó que el Gobierno consiguió en el Congreso el dictamen para suspender las PASO y que tiene los votos justos para su aprobación en el Senado. Por lo tanto, evaluó que “el mercado está pasado de pesimista”, pero advirtió que “es condición necesaria que el mundo se calme para cualquier rebote”.

Incertidumbre local

“La fuerte corrección de Wall Street está generando una reducción del apetito por riesgo a nivel global, pero la Argentina enfrenta además vulnerabilidades propias que amplifican ese movimiento”, puntualizó Martin Mazza, director de MM Investments.

La proximidad de los vencimientos de deuda de 2027 y la creciente incertidumbre electoral llevan al mercado a exigir “una prima cada vez mayor para financiar al país”. Es decir, los inversores piden tasas de interés cada vez más altas a cambio de prestarle dinero a la Argentina porque consideran que sus activos son más riesgosos.

El analista indicó que el principal peligro es que el elevado costo de financiamiento limite el acceso al crédito internacional, lo que podría obligar al Gobierno a utilizar recursos propios para afrontar los compromisos y terminaría dificultando todavía más la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). De hecho, por la presión cambiaria de esta semana, la entidad monetaria compró pocas divisas y el viernes no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Un riesgo país elevado dificulta la posibilidad de salir a los mercados internacionales, lo que hace fundamental que el BCRA mantenga su racha compradora para que el Gobierne cumpla con el programa financiero [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“La Argentina puede verse perjudicada por un escenario global adverso, pero para recuperar el interés de los inversores necesita resolver sus propias incertidumbres financieras”, agregó Mazza.

En sintonía, Alan Versalli, estratega de Cocos, evaluó que los factores externos no alcanzan, por sí solos, para explicar la magnitud de los movimientos recientes en el indicador elaborado por JP Morgan, por lo cual sostuvo que “el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente”. Y explicó: “Aunque todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”.

Este fenómeno ocurre a pesar de ciertos avances en los fundamentos macroeconómicos: “El equilibrio fiscal continúa siendo uno de los principales pilares del programa económico, mientras que el desarrollo del sector energético está contribuyendo a mejorar las perspectivas de generación estructural de divisas”.

La incertidumbre por las elecciones presidenciales y las dudas sobre la continuidad del programa financiero pesan sobre los bonos Matilde Campodonico - AP

Versalli remarcó que “el mercado no está cuestionando exclusivamente los resultados actuales del programa”, sino su sostenibilidad en el futuro y la capacidad del país para recuperar un acceso estable al financiamiento internacional. Por lo tanto, consideró que la compresión del riesgo país “requerirá algo más que la preservación del equilibrio fiscal”. Y concluyó: “Será necesario consolidar los avances macroeconómicos, despejar las dudas sobre los vencimientos de deuda y reducir la incertidumbre respecto de la continuidad de las políticas económicas”.