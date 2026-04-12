Finanzas: interrogantes en el mercado sobre cuánto durará la tregua en Medio Oriente

Tras idas y vueltas y negociaciones de último momento por parte de Pakistán y China, se logró una tregua en el conflicto de Medio Oriente. El poderío militar de Estados Unidos era innegable, pero la resistencia de Irán llevó la situación a un punto muerto muy costoso en términos económicos y políticos para Trump. ¿Será una pausa duradera, o un alivio de un par de semanas? Por el momento, el bálsamo disparó un 3,6% al S&P 500 desde el anuncio.

Los efectos en las commodities

La reacción del cese al fuego fue inmediata: volcó de nuevo los portafolios a activos de riesgo, mientras que los precios de las materias primas involucradas (energía, aluminio, urea, granos, entre otros) recortaron las subas. Aun en un escenario de menor tensión, proyectamos que los precios no volverán a los niveles pre-guerra por un tiempo prolongado. Un punto relevante para la balanza comercial argentina, la cual percibirá los flujos de la cosecha gruesa hasta julio. En esta ventana se liquida el 50% de las exportaciones agrícolas, que este año sumarían alrededor de US$18.000 millones.

¿Carry en pesos o deuda en dólares?

Los mercados siempre se adelantan. Bajo esta premisa, buena parte de la apreciación del peso en el último tiempo ya convalidó los fundamentos que se avecinan. En este sentido, en términos relativos, el crédito quedó relativamente atractivo. Tras la suba del riesgo país hasta los 610 pb, los bonos soberanos en dólares podrían beneficiarse de un ritmo de compras de dólares más abultado por parte del BCRA. La cosecha del Central supera los US$600M en abril (US$4700M en 2026).

Una estrategia de financiamiento de corto plazo

Una de las razones por las que los activos argentinos fueron más defensivos durante marzo fue la posibilidad de obtener financiamiento en el mercado local. En otras palabras, un puente mientras el contexto global no acompañara. El Tesoro ya capturó cerca de US$925 millones mediante los dos títulos de corto plazo (AO27/AO28), a tasas muy atractivas para Finanzas. ¿Persistirá? A priori, el aumento del patrimonio de los FCI, que invierten en estos instrumentos (+33,8% en el año), sugiere que sí.