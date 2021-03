Finanzas personales: paso a paso para invertir con poca plata y escaso riesgo

El año pasado la cantidad de cuentas comitentes -que son el medio por el cual los inversores pueden operar en el Mercado de Capitales y en la Bolsa- creció a un ritmo de entre 35.000 a 40.000 por mes y duplicó los valores para igual período de 2019 (de 15.000 y 20.000 por mes). Eso se debe al interés de los ahorristas por invertir en Cedears-certificados de depósito argentinos que representan una porción de una acción que cotiza en un mercado internacional- o de operar en fondos comunes de inversión para hacer trabajar los pesos.

Incidió la cuarentena por el Covid-19, la macroeconomía -que hizo que el interés se volcara hacia activos de riesgo americano- y la tecnología, que acercó a muchos la posibilidad de invertir porque se facilitó el proceso y se abarató.

Sin embargo, aquellos que aún no incursionaron en el mundo de las inversiones deberían tener en cuenta una serie de factores antes de comenzar. El objetivo es equivocarse lo menos posible e incluso acertar.

Dar el primer paso

Para el youtuber y bróker de bolsa Ramiro Marra, lo más difícil es decidirse a invertir, porque hay mucha gente que piensa que se necesita disponer de mucho dinero y poner todos los ahorros, cuando la realidad no es así.

“Mucha gente se traba porque no se anima a usar todos sus ahorros, pero si les decís que pueden empezar con un 5% de eso, se animan. Hay gente que empieza con $1000 y se da cuenta de que apretando un click comienza a operar como si comprara algo en Mercado Libre. Abrir una cuenta es como abrir una en una red social. Te lleva el mismo tiempo”, afirmó.

Otra barrera es que, al momento de comenzar a invertir, suele creerse que la decisión es compleja y que son demasiadas las variables a tener en cuenta o que debe contarse con profundos conocimientos matemáticos y de finanzas.

“Si bien el conocimiento es una cualidad deseable de las decisiones de inversión, especialmente para instrumentos más complejos, no es necesario contar con dicho conocimiento para comenzar a invertir. Y el conocimiento se puede ir adquiriendo con el tiempo, a medida que el inversor incrementa su grado de sofisticación”, aseguró Alejandro Berney, CEO de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA).

Esto último se debe a que los mercados cuentan con participantes autorizados por la Comisión Nacional de Valores que tienen la idoneidad para ayudar al inversor principiante a tomar sus decisiones.

Tener en claro los objetivos

Y mientras que, para Marra lo primero es animarse, para Manuel Oyhamburu, director de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y economista, antes que nada tienen que estar claros los objetivos.

“Si se busca ganar más que lo que se gana con un plazo fijo y superar a la inflación o si uno solo busca mantener el valor del dinero y quizás ganar un poquito más. En ese caso, la verdad es que no es recomendable una cartera con Bitcoin. Con eso tenés un retorno mucho mayor a la inflación, pero a costas de correr un riesgo alto. La cartera debería equilibrar rendimiento y riesgo”, aseguró.

Conocer su perfil y estar informado

Otra cosa que debería hacer una persona que da sus primeros pasos en el mundo de las inversiones es definir qué perfil tiene: si es conservador, moderado u agresivo. “Generalmente, cuando empezás, debería darte conservador, porque es como cuando te tirás a la pileta si no sabés nadar. Empezás por lo bajo, ese es el primer paso. Y, desde ahí, se empieza a desarrollar una relación con la persona y se ve si su capacidad de ahorro es mensual, bimestral o anual”, recomendó Diego Demarchi, gerente Wealth Management de la sociedad de bolsa Balanz.

Por su parte, Lorena Malatesta, gerente de Marketing de InvertirOnline, aseguró que es fundamental estar informados y conocer las diversas alternativas que hay para actuar estratégicamente. “Un buen manejo de las finanzas es la clave para potenciar los ingresos”, agregó.

Conocer los instrumentos

De acuerdo con Oyhamburu, un inversor podría arrancar con un plazo fijo bancario por el cual se delega en el banco el manejo del dinero. En cambio, en el mercado de capitales, la persona tiene que tomar decisiones y las hay de menor y mayor riesgo.

“La inversión menos riesgosa es comprar letras del tesoro argentino. No es que no tienen riesgo porque podés perder contra la inflación y el tipo de cambio, pero cobrás. Para cubrir ese riesgo se podría apuntar a bonos ajustados por CER (inflación). Aumenta el riesgo de incobrabilidad, pero te cubrís de la inflación. Después están los bonos dolarizados en que hay riesgo de default porque Argentina no emite dólares y, por último, los bonos dólar Linked emitidos en dólares, pero que se pagan en pesos al tipo de cambio oficial. Si alguien cree que el tipo de cambio va a subir, debería ir por los bonos dólar Linked. Si cree que la inflación gana, por los bonos ajustados por CER. Si uno cree que la tasa de intereses en pesos gana, la opción son bonos a tasa fija”, explicó.

En las últimas semanas el precio del bitcoin ha llegado a máximos históricos. Getty

Después de los bonos están las acciones en que uno se transforma en socio de las compañías y son instrumentos de renta variable. “Corrés el riesgo de que la compañía no tenga beneficios y no tenga dividendos que repartir. Cuando la economía viene mal, el mercado se anticipa y el precio de la acción baja. Las acciones son más volátiles que los bonos. Si se tolera la volatilidad, se recomiendan más acciones que bonos porque el potencial de ganancia es más grande. Pero, si se tiene un perfil más conservador, es mejor apuntar a la renta fija con bonos de cortísimo plazo. No cualquiera tolera la volatilidad. Hay que tenerlo en claro porque si no se malvende”, advirtió.

Fondos comunes de inversión

En tanto, Demarchi, de Balanz, dijo que lo primero que le muestran a quienes comienzan a invertir son los fondos comunes de inversión, en los que en lugar de armar la cartera de inversión uno, la arma el administrador del fondo. Después pueden referirles bonos y acciones argentinas y, en tercer lugar, sugieren comprar dólares en una porción del portafolio con, por ejemplo, Cedears.

“En principio, hacés que inviertan en algo que conocen, como las empresas Apple, Microsoft y Google. Empezás por ese camino. Ese es estructuralmente el acercamiento y después ves si están bien hechos los perfiles, buscás que aprendan a usar la plataforma, la cuenta y que manejen sus inversiones”, continuó.

Por su parte, Malatesta dijo que hay instrumentos fáciles de usar desde la comodidad de la casa, 100% online. Están las en acciones de empresas argentinas o de cualquier parte del mundo, bonos, cedears u otros instrumentos más conservadores como cuenta remunerada o incluso el dólar MEP.

InvertirOnline fue el primer agente de liquidación y compensación (ALyC) en ofrecer una cuenta remunerada en pesos y dólares, en donde, mientras se piensa en qué invertir, el dinero disponible en la cuenta genera intereses diarios en base a una tasa variable que se acreditan automáticamente el primer día del mes siguiente.

Cedears

Los Cedears son empresas de cualquier parte del mundo que operan en la bolsa argentina en pesos y en dólares. En 2020, se convirtieron en el producto estrella elegido por muchos inversores en el país porque, con pesos, uno puede dolarizarse y sacar el riesgo argentino del portafolio de inversión. La operatoria es muy sencilla y rápidamente se pueden tomar posiciones en acciones de empresas como la minera Barrick Gold, Apple, Microsoft, Disney, Wal-Mart, Coca-Cola y Mercado Libre, entre otras.

Para empezar, hay que abrirse una cuenta comitente en el banco o en una sociedad de bolsa y desde ahí seleccionar en qué activos se quiere invertir. Se puede poner cuánto dinero se quiere desembolsar o también se puede comprar por cantidad, por ejemplo, 3 Cedears de tal o cual empresa. En tanto, cuando se busca salir de la inversión, se venden.

“Son certificados de acciones que están depositadas en un banco extranjero. Acá no está listada la acción, sino que hay certificados. Tenés indirectamente la tenencia de las acciones y, en realidad, el movimiento del Cedear replica el movimiento del mercado americano”, detalló Oyhamburu.

Dólar MEP

El dólar MEP (la sigla es por “mercado electrónico de pagos”) es otro de los instrumentos que operan cada vez más los argentinos. Consiste en la compra de un bono en pesos (AL30) y su posterior venta en dólares (AL30D), con un día de diferencia, lo que se conoce como Parking. El Dólar MEP, también conocido como Dólar Bolsa, es una operación 100% legal y, al ser una operatoria online, se convierte en una alternativa segura, ya que no es necesario salir de casa con el dinero físico. Dólar MEP se puede operar siempre y cuando no se haya comprado dólar solidario en los últimos 90 días, entre otras restricciones.

Para operar, hay que girar pesos desde el home banking a una cuenta comitente, comprar bonos argentinos a pagar en pesos el mismo día, como el AL30, cumplir con el parking y vender la misma cantidad de títulos que se compró en el mismo plazo, pero contra dólares. Luego, esos dólares generados pueden volver a la cuenta del home banking en caso de que fuera necesario.

“No sé si llamarle inversión porque uno lo que busca ahí es una reserva de valor, pero es una alternativa para hacerse de dólares. Claramente no es el objetivo del mercado de capitales, pero, dada la circunstancia de mercado cerrado para minoristas que quieren dolarizarse, muchos lo hacen por el mercado de bonos y es una operación bastante sencilla”, concluyó Oyhamburu.

Tres claves para empezar a invertir

Dar el primer paso

Establecer objetivos y conocerse

Conocer los instrumentos

Los tres instrumentos recomendados

Fondos comunes de inversión

Cedears

Dólar MEP