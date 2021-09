Florencia Carignano: “Estamos a días de que aumenten considerablemente los vuelos”

Con el anuncio del martes, según el cual el 1° de noviembre el país abrirá sus fronteras al turismo mundial, el interrogante era cómo se iba a pasar del cupo actual de 2300 pasajeros diarios -equivalentes a ocho vuelos por día arribando al aeropuerto de Ezeiza- a un escenario más flexible en poco más de un mes.

En este sentido, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que los vuelos aumentarán significativamente en cuestión de días, cuando se llegue al 50% de la población vacunada contra el Covid-19 con dos dosis (actualmente se está en un 45%).

La razón es que con ese número ya no se requerirá el test al ingresar al país y dejará de existir la limitante del procesamiento de esa información.

“Todavía no nos juntamos con el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para ver cómo queda el cupo de pasajeros en octubre, pero lo que condiciona la cantidad de vuelos son los corredores seguros y la capacidad de testeo de los laboratorios. Ahora estamos en un 45% de la población con dos dosis. Con el 50% se va a eliminar el requisito del test de antígenos y eso va a hacer que aumenten y bastante los vuelos”, afirmó Carignano en diálogo con LA NACION.

Las aerolíneas aguardan el aval oficial para activar más vuelos.

Consultada por la fecha en que se llegaría al 50% de población inoculada, dijo que se está a días de eso, más allá de que hay espacio para seguir aumentando los cupos. “Hoy el cupo es de 2300 pasajeros más 600 que pueden ingresar en vuelos especiales y están llegando 1700 personas por día”, explicó.

En cuanto a los argentinos que seguirían sin poder regresar al país por los cupos y las reprogramaciones de vuelos, dijo que Migraciones no cuenta con esa información.

“Cuando alguien deja el país, no se le pregunta cuando vuelve y las aerolíneas dicen que no saben cuántos son porque hay pasajeros que regresaron con otras compañías o a través de otras conexiones. Debe haber gente con vuelos reprogramados que no está pudiendo regresar, si bien hay capacidad para que más gente ingrese. Hay vuelos con todos los países y los aviones no están viniendo llenos”, agregó.

Por otro lado, dijo que este sábado el aeropuerto de Mendoza comenzará a recibir pasajeros internacionales, que el lunes realizarán una prueba piloto en Puerto Iguazú para el ingreso de turistas brasileños y que está cerca de aprobarse al aeropuerto de Córdoba como corredor seguro.

“Hay varias provincias pidiendo la habilitación y otras que no piensan en ser corredores seguros sino burbujas para que sus habitantes se puedan movilizar a ciudades vecinas en países limítrofes. Es lo que nos pidieron, por ahora, Jujuy y Entre Ríos”, completó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), Felipe Baravalle, dijo que están conformes con los anuncios, pero que necesitan de la normativa -que aún no está- para que las empresas puedan informar a sus casas matrices y a los pasajeros.

“Hay muchas preguntas sin respuesta. Qué pasajero puede abordar y cuál no y qué le pedirán en su ingreso al país. Nos tienen que aprobar los vuelos de octubre y no nos dicen si ya podemos pedir más, si cambia el cupo y si podemos pedir para noviembre. Necesitamos previsibilidad. Nosotros tenemos que vender antes, no sobre la fecha. Si quieren que venga el turista necesitamos que sepa antes qué tiene que hacer y, si no tiene confirmado el vuelo, difícil que contrate hotel y excursiones”, cerró.