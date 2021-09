Confusión entre las aerolíneas: celebran la apertura de fronteras, pero no tienen vuelos aprobados para octubre

La apertura de fronteras era una noticia muy esperada por el sector aerocomercial, por lo que el anuncio de hoy -que estableció que eso ocurrirá el 1 de noviembre próximo- fue bien recibido por las empresas. Sin embargo, representantes de compañías señalan que todavía restan conocer más detalles, sobre todo como irá progresando el cupo de pasajeros internacionales -que hoy es de 2300 arribos diarios- y qué pasará con el esquema de aprobaciones de vuelos a partir de ese número.

Hoy, a ocho días de que termine el mes, las firmas aún no saben cuáles son los itinerarios autorizados para octubre.

En diálogo con LA NACION, Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca), celebró los anuncios, pero dijo que todavía quedan muchas cosas sin precisar, ya que “no determinan cupos, ni frecuencias”.

“Ahora depende de la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que, sobre el fin de semana, deberían empezar a dar las aprobaciones de vuelos en función de lo que establezcan a partir del 1° de octubre”, explicó.

“Esperamos más precisiones para saber cupos, separación de vuelos al arribo y qué pasajeros podemos embarcar y cuáles no, y desde qué fecha. Podría darse el caso de pasajeros argentinos que llegan y tienen que hacer cuarentena y extranjeros que llegan y no tienen que hacer cuarentena. Entonces me imagino que ahora hay que esperar un poco a la letra chica de las disposiciones administrativas para resolver este tipo de situaciones. En todo lo que es cabotaje estaría abierto casi en un 100%, así que todo es confusión, pero con una luz más grande al final del túnel”, agregó.

Baravalle dijo, en este sentido, que desde Jurca están a disposición de las autoridades para coordinar y participar con los distintos organismos en la puesta en práctica de la apertura cuidada de fronteras.

En tanto, otra fuente del sector directamente se quejó de que “no están las aprobaciones de octubre y los funcionarios salen a hablar por los diarios de aperturas”. Consultadas por este medio, f uentes de Migraciones y de ANAC dijeron que aún no tienen mayores detalles sobre los anuncios.

Actualmente, el cupo de ingreso diario al país es de 2300 pasajeros internacionales, que equivalen a unos ocho vuelos en promedio. Previo a la pandemia, Ezeiza operaba 230 vuelos diarios, de los cuales 150 eran comerciales (75 arribos/75 partidas) y los pasajeros ascendían a 35.000 por día.