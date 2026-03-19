Flybondi abrió un programa de retiros voluntarios

La aerolínea low cost Flybondi puso en marcha un programa de retiros voluntarios con el objetivo de rediseñar su estructura. La decisión se da en un contexto de problemas operativos, tras varias semanas con un número significativo de vuelos cancelados debido a aeronaves fuera de servicio.

“La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad y calidad del servicio”, señaló la empresa en un comunicado. Además, aclaró que “el programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir”.

Desde la firma agregaron que “la compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”.

Fuentes de la empresa indicaron que, más que en otros modelos de negocio, las aerolíneas low cost requieren altos niveles de eficiencia. En ese sentido, señalaron que programas similares en otras compañías del sector permitieron mejorar los resultados operativos.

Según datos de la consultora Adventus, Flybondi registra hoy un 84,62% de cancelaciones y una puntualidad del 15,38%. En lo que va del mes, los vuelos cancelados representan el 29,79%, mientras que la puntualidad alcanza el 48,25%. En comparación, durante marzo, Aerolíneas Argentinas registró un 0,91% de vuelos cancelados y una puntualidad del 84,38%, mientras que JetSmart presentó un 2,78% de cancelaciones y una puntualidad del 79,27%.

En las últimas semanas, la compañía llegó a tener ocho aviones fuera de servicio que tiene alquilados bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance; es decir, avión, tripulación, mantenimiento y seguro). La interrupción, explicaron, respondió a una renegociación de las condiciones comerciales en el tramo final de esos contratos.

En enero, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que labró actas de infracción contra la aerolínea por cancelaciones de vuelos registradas en diciembre y durante ese mes sin aviso previo. Esas actuaciones dieron inicio a un sumario administrativo que, de comprobarse responsabilidades, podría derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Flybondi comenzó a operar en la Argentina en 2018, en el marco de la política de apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

A mediados de 2025, la compañía cambió de dueños y su principal inversor pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario al que se le atribuyen vínculos con el gobierno de Javier Milei.

En diciembre pasado, la aerolínea anunció además un plan de expansión que contempla la incorporación de 35 nuevas aeronaves Airbus y Boeing, con el objetivo de incrementar su flota en un 230% en los próximos cuatro años.