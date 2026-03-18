Eduardo Outerial, experto en turismo, alerta sobre la oportunidad millonaria que la Argentina está dejando pasar

“De acuerdo con los resultados de un ranking publicado por el Foro Económico Mundial, la Argentina está en el top 10 de países con más recursos turísticos”, afirmó Eduardo Outerial, especialista en desarrollo turístico y miembro del Council Internacional de Esomar, en el segundo Summit de Innovación y Turismo de LA NACION.

No obstante, añadió que los amplios recursos que tiene el país en materia turística no son explotados. “Estamos frente a una oportunidad histórica para poder desarrollar esta industria, la situación mundial nos brinda un contexto favorable", resaltó.

En base a su vasta experiencia en el sector, explicó que, en los últimos años, Argentina se convirtió en uno de los países que peor administró sus recursos turísticos. Y expuso datos contundentes: de 2010 a 2024 el PBI turístico y el empleo en el país decrecieron. En cambio, durante el mismo periodo a nivel mundial, estos índices crecieron un 69% y 20%, respectivamente.

“¿Por qué es importante desarrollar el turismo?“, preguntó. Según informó, es fundamental porque es la industria más grande del mundo en dólares y en empleo. Y, precisamente, esas son dos de las preocupaciones más grandes que tienen hoy los argentinos, reflexionó.

Los pasos a seguir

Con motivo de ilustrar cómo se podría desarrollar el potencial turístico nacional, Outerial nombró los factores que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un plan estratégico.

Efectividad del marketing para atraer turistas: Según el ranking internacional ya mencionado, el país está número 92 (debajo de Uganda) en lo que es empleo de la ciencia del marketing. “Ojo, porque muchas veces se confunde marketing con promoción y no es lo mismo. En este caso la Argentina hace promoción y no aplica la ciencia del marketing, si lo hicera la oportunidad sería enorme”, dijo.

Según el ranking internacional ya mencionado, el país está número 92 (debajo de Uganda) en lo que es empleo de la ciencia del marketing. “Ojo, porque muchas veces se confunde marketing con promoción y no es lo mismo. En este caso la Argentina hace promoción y no aplica la ciencia del marketing, si lo hicera la oportunidad sería enorme”, dijo. Mejora del gasto oportunista: Argentina, mencionó, está entre los países que menos gasto por turista tiene. Citó como ejemplo a Perú y Colombia, dos vecinos de la región que duplican al país en este gasto. “Australia con la misma cantidad de turistas que tiene la Argentina factura casi diez veces más”.

Argentina, mencionó, está entre los países que menos gasto por turista tiene. Citó como ejemplo a Perú y Colombia, dos vecinos de la región que duplican al país en este gasto. “Australia con la misma cantidad de turistas que tiene la Argentina factura casi diez veces más”. Desarrollo de una estrategia de planificación: Para él, contar con un plan nacional, provincial y municipal para el desarrollo del turismo es clave. “Con el think tank Haciendo Destinos, hemos hecho encuestas en los destinos turísticos más importantes del país y encontramos que hay muchos que dicen tener un plan, pero cuando se los analiza, ninguno tiene los elementos típicos de un plan estratégico (visión, misión, objetivos numéricos, objetivos de posicionamiento y análisis de la competencia)“, agregó.

En base a esto último dio a conocer el “Primer plan estratégico de Argentina para el crecimiento y desarrollo a partir del turismo” que hizo junto con Haciendo Destinos y la fundación Explora.

Argentina, explicó, se ha sentado cómodamente en un concepto de turismo de naturaleza cuando los países que están posicionados con ese tipo de turismo son, justamente, los que menos empleo y dólares generan. “Es la inversión sobre la naturaleza la que genera el comfort, los servicios, la simbología y el posicionamiento. Ahí hay que apuntar”, sentenció. Y añadió: "turismo no es solo arquitectura, es también la presencia de servicios, aerolíneas regionales y trenes bien planificados".

“En este plan que hicimos hemos trabajado en el concepto de centros de visitantes que son máquinas generadoras de divisas y de empelo”, dijo. Mendoza, ilustró, con el Parque Provincial Aconcagua (que está a dos horas y media de dos aeropuertos internacionales) factura prácticamente cero. Los ómnibus, contó, se paran a 200 metros, esperan a que los turistas saquen fotos del Aconcagua, y siguen. “Su centro de visitantes está mal ubicado, no se puede aprovechar”.

Invitó a pensar en ejemplos de centros de visitantes que sí funcionan: Uluru en Ayers Rock, Australia es una famosa roca en el centro del desierto que factura 218 millones de dólares y emplea a 800 personas. En Denali National Park, Alaska se repite algo similar: su centro de visitantes (que está a siete horas de Nueva York) factura 559 millones de dólares y cuenta con 560 empleados.

Junto con Eliana Bórmida, arquitecta destacada en el país, han desarrollado un proyecto de un centro de actividades para visitantes de los Andes, en el Aconcagua. “Para posicionar la montaña se podría poner un lodge cinco estrellas. Este no solo activará el Aconcagua sino también el parque provincial, el Puente del Inca, Uspallata y Potrerillos, entre otros sitios", ilustró.

Otro de los elementos clave del plan son las aerolíneas regionales. “Los intinerarios de lujo que se pueden desarrollar para posicionar y traer personalidades de altísimo nivel al país son fundamentales”, dijo. Puso como ejemplo un intinerario llamado “Best of Cordillera” en el que los turistas partirían desde Valle de Uco, sobrevolarían “la montaña más increíble de la región” y pasarían la noche en el Parque Nacional El Leoncito, San Juan, que es ideal para mirar las estrellas. “La mayor parte de los lugares donde planteamos una parada ya cuentan con pistas de aterrisaje totalmente operativas”, afirmó.

Argentina tiene los recursos y el potencial para apuntar a este target de turista que atrae empleo e inversiones, pero solo se podrá lograr con una buena planificación de por medio, concluyó.