Flybondi canceló vuelos por problemas con los aviones que tiene en alquiler

La aerolínea low cost Flybondi volvió a enfrentar problemas operativos en los últimos días, con un significativo número de vuelos cancelados, luego de que ocho aeronaves de su flota permanecieran fuera de servicio desde el 5 de marzo.

Según indicaron fuentes de la compañía, los aviones que no estuvieron operando pertenecen a dos proveedores que alquilan bajo la modalidad ACMI, sigla de Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance (avión, tripulación, mantenimiento y seguro). La interrupción respondió, explicaron, a una renegociación de las condiciones comerciales para el último mes de operación de esos contratos.

Desde la empresa señalaron que algunos de esos aviones comenzarían a reincorporarse hoy y que la operación terminaría de normalizarse mañana.

Según datos de la consultora Adventus, durante marzo la compañía acumuló 176 vuelos cancelados. Este viernes fue el día de mayor impacto en la operación: el 68% de los vuelos fueron cancelados, mientras que solo el 23% partió en horario.

En lo que va del mes, el porcentaje de cancelaciones alcanza el 19,7%, con una puntualidad del 56,77%. En febrero, en cambio, las cancelaciones habían sido del 9,59%, con una puntualidad del 57,89%.

Ante la situación, LA NACION consultó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), desde donde señalaron que el organismo está al tanto de lo ocurrido y que analizará el caso.

En enero, la autoridad aeronáutica informó que había labrado actas de infracción contra la aerolínea por cancelaciones de vuelos registradas en diciembre y durante ese mes sin aviso previo. Esas actuaciones dan inicio a un sumario administrativo que, de comprobarse responsabilidades, puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

Según indicaron desde la ANAC, esas actas continúan su curso dentro del proceso administrativo correspondiente.

Flybondi comenzó a operar en la Argentina en 2018, durante la política de apertura del mercado aerocomercial impulsada en la gestión del expresidente Mauricio Macri. Actualmente, cuenta con una flota de 15 aviones y opera 16 destinos domésticos, además de rutas internacionales hacia Brasil, Paraguay y Perú.

De acuerdo con información de la empresa, hoy emplea a más de 1500 personas y desde su llegada al país transportó más de 17 millones de pasajeros, muchos de ellos por primera vez, atraídos por su esquema de tarifas de bajo costo.

A mediados de 2025, la compañía cambió de dueños y su principal inversor pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario al que se le atribuyen vínculos con el gobierno de Javier Milei.

En diciembre pasado, la low cost anunció además un plan de expansión que contempla un pedido de 35 nuevas aeronaves Airbus y Boeing, con el objetivo de aumentar su flota en un 230% durante los próximos cuatro años.