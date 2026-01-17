Foro de Davos: un informe revela las nuevas amenazas que los empresarios ven para el gobierno de Milei

Pasado el shock inicial del gobierno de Javier Milei, los ciudadanos argentinos empiezan a demandar nuevas soluciones y cambian sus preocupaciones sobre el país. Tras la inquietud por el escenario macro y las urgencias en torno a la inflación y la brecha cambiaria, ahora surgen otras demandas o aparecen temores, vinculados con el empleo, los ingresos, los bienes públicos y la desigualdad.

Así lo refleja el último Informe Global sobre Riesgos, que cada año presenta el Foro Económico Mundial (WEF, por su nombre en inglés) de Davos, el mayor encuentro de líderes de negocios en el planeta, que a partir de la próxima semana volverá a recibir al presidente argentino. Y ese documento, que recopila respuestas de más de 11.000 líderes de negocios en todo el mundo, muestra este año para el caso local un cambio sensible en los temas que más preocupan.

Javier Milei y Luis Caputo

La inflación o la deuda ya no figuran en el top 5 de riesgos en el país (ocupaban los puestos número 1 y número 3 el año pasado), dato que refleja un éxito del Gobierno en esa materia. No obstante, aparecen en el listado otros temas. Según el informe del WEF, el riesgo número uno para los encuestados argentinos es la insuficiente prestación de servicios públicos y protección social.

Se trata de un rubro en el cual se incluye tanto el estado de la infraestructura (caminos, rutas, puentes, servicios públicos), como la educación y el sistema de jubilaciones y pensiones, todos ítems que fueron afectados por el ajuste en el gasto dispuesto por el gobierno de Milei.

En segundo lugar entre los riesgos se mencionó la ‘falta de oportunidades económicas y el desempleo’. Es una variable que, si bien se recuperó el año pasado frente a 2024, muestra un empeoramiento en comparación con 2023: en el tercer trimestre del año pasado el índice de desempleo fue del 6,6%, frente al 6,9% de igual período de 2024, y al 5,7% de 2023.

La desigualdad y la falta de oportunidades de empleo crece como preocupación Shutterstock - Shutterstock

Repetido en el podio de riesgos de la encuesta -para la cual se tomaron en cuenta las respuestas de alrededor de 80 ejecutivos de distintas compañías que operan en el país-, aparece el riesgo asociado a la recesión económica o un estancamiento de la actividad, mientras que en el cuarto lugar (fue quinto el año pasado) se repite la inquietud vinculada con la desigualdad. Según los autores del informe, es un concepto que involucra temores en el mundo de los negocios y las empresas, por los ingresos y la distribución de la riqueza.

El quinto riesgo que los ejecutivos advierten para la economía argentina, no mencionado entre las grandes preocupaciones tiempo atrás, es el de la polarización social, un factor presente en el debate público que, por su estilo discursivo y el manejo de redes sociales, suele exacerbar (y capitalizar) el Presidente.

Según el politólogo Lucas Romero, titular de Synopsis, la evolución del contexto económico y social y la consecuente transformación de las preocupaciones o demandas sociales reclaman al Gobierno nuevas herramientas. “Estabilizar no es lo mismo que crecer o desarrollarse. Y, naturalmente, para una situación como la argentina en 2023, urgía estabilizar. Pero llega un momento en el cual se vuelve necesario empezar a imaginar estrategias y pensar de qué forma vas a crecer, generar condiciones para promover el empleo y un proceso económico que mejore los ingresos y permita una distribución más favorable”, planteó el analista.

El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero Captura de Pantalla

“Haciendo una metáfora médica, el país estaba en terapia intensiva y se necesitaba un médico con conocimiento de cuestiones básicas y determinación para estabilizar los signos vitales. Una vez superada esa etapa, el paciente está en terapia intermedia y requiere una visión más integral para el mediano y largo plazo. Ahí aparecen dudas sobre Milei. Su forma de ver la economía es una en la que todos los problemas los resuelve el mercado, no la gestión o la política pública y, aun si eventualmente llegara a tener razón, es una estrategia mucho más lenta. A lo mejor se pueden hacer muchas más cosas para acelerar el proceso de recuperación”, completó.

Esos son los temas de preocupación en la agenda local que enmarcan el viaje del presidente a Davos. Milei llegará este lunes a la ciudad alpina suiza para participar de una nueva edición del Foro.

El mandatario suele hacer declaraciones altisonantes en este espacio. En 2024, hizo una crítica al socialismo y a Europa que tuvo amplia repercusión. Y el año pasado sostuvo que, “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos; por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”. La última afirmación despertó críticas y referentes libertarios dieron su mirada sobre los dichos del Presidente para contenerlos.

Además de Milei, la delegación argentina al Foro incluirá al ministro Luis Caputo, confirmaron fuentes del Ministerio de Economía.

“La gente siempre está preocupada por algo. Y cuando baja un problema o la sensación de que la inflación o el tipo de cambio son un problema, emergen temas que antes eran de segundo orden. Y la lectura es que ahora la parte financiera está mucho más establecida, surgen otros temas como los bienes públicos, las rutas o la infraestructura. Y, más allá de la discusión acerca de si lo tiene que hacer el Gobierno o un privado, la realidad es que hoy son malos ”, ilustró Damián Falcone, profesor en el IAE Business School, institución que tuvo a su cargo la realización local de la encuesta para el informe global del WEF.

Javier Milei en el Foro de Davos 2025 FABRICE COFFRINI - AFP

Otra agenda parece ser la que conduce las discusiones y las preocupaciones de los ejecutivos globales que llegarán a Davos. Según el último informe del WEF, temas como la confrontación geoeconómica, la desinformación, la polarización social, los eventos climáticos extremos, los conflictos armados dentro de los países encabezan ese listado. Dentro del top 10 de riesgos en el corto plazo aparecen también la ciberseguridad, la desigualdad, la erosión de los derechos humanos y las libertades civiles o la emigración forzada.

En una mirada de largo plazo -a diez años- las respuestas de los ejecutivos ponen el foco en riesgos vinculados con factores ambientales y la sostenibilidad. Así, aparecen temas como los eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad y el colapso de ecosistemas y la escasez de recursos naturales. También emergen preocupaciones por posibles consecuencias adversas del desarrollo de la IA.