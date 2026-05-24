Fue récord la presencia de jóvenes argentinos en un foro académico con empresarios en Europa

Hace 20 años, un estudiante de derecho oriundo de San Luis, participó -concursando mediante un ensayo- del Simposio anual de la Universidad de St. Gallen. Ya entonces los autores de los cien mejores ensayos eran invitados a Suiza con el viaje pago. La esencia del foro perdura: es un debate intergeneracional sobre los temas más relevantes de la agenda global. Los llamados “líderes del mañana” discuten con líderes empresarios, políticos y académicos de hoy, temas como geopolítica, crecimiento y competitividad, o el impacto de la inteligencia artificial.

Alejando Cacace, el joven puntano “líder del mañana” de hace 20 años, es hoy secretario de Desregulación en el ministerio liderado por Federico Sturzenegger y fue panelista el 7 de mayo en un debate desde las perspectivas de la Unión Europea y la Argentina. Su contraparte fue Roxana Chiritoiu, de 27 años, asesora del vicepresidente Negrescu en el Parlamento Europeo.

Ante la pregunta ¿Qué hace a la economía más resiliente y competitiva?, Chiritoiu abogó por sistemas sociales fuertes, respaldados por marcos regulatorios, para proteger a los más vulnerables. Cacace por su parte, cuestionó el rol benévolo del Estado porque suele fallar en la práctica. El gobierno termina, por lobby o corrupción, representando los intereses de un sector. Y agregó: “El rol del Estado es propiciar una cancha nivelada en la que no se favorezca a ninguno de los jugadores”.

Los dos dieron ejemplos válidos, como las pasantías no remuneradas -no reguladas en la UE-, a las que sólo pueden acceder quienes pueden sostenerse sin ingresos. Cacace replicó que los viejos convenios laborales en la Argentina establecían transferencias de hasta un 8% del salario a los sindicatos; con la flexibilización, los trabajadores podrán disponer de esos fondos con mayor libertad. Además, esos convenios sólo cubrían al sector formal, en un contexto de alta informalidad.

Ambas realidades son muy dispares pero los panelistas coincidieron en la necesidad de reformar las leyes, especialmente pensando en los jóvenes. Al concluir el debate, la audiencia apoyó la postura del argentino con el 56% de los votos.

En diálogo con LA NACION, Cacace destacó la relevancia de estos foros internacionales y señaló que en Europa suele haber una imagen caricaturizada del Gobierno, visto como de extrema derecha y que busca destruir al Estado. Desde su rol en el Ministerio de Desregulación subrayó la importancia de “contar que lo que hacemos es de sentido común desde cualquier lugar del espectro político”.

Los principales temas en debate durante el foro fueron:

Geopolítica y globalización: Aunque los conflictos actuales están elevando los costos del combustible y generarán inflación, predomina una visión optimista: el comercio global seguirá fluyendo. Esto se reflejó en los récords comerciales de 2025. Por otro lado, la cadena de suministro es más resiliente. Como destacó Maximilian Rothkopf, COO de Hapag-Lloyd, “la industria aprendió mucho con el Covid”. Ante el conflicto en el Mar Rojo, su compañía “redirigió su flota en solo 24 horas”. No obstante, varios ministros coincidieron en que la condición fundamental para sostener el crecimiento económico sigue siendo la paz.

El rol de China: el líder mundial en manufacturas publicó su 15° plan quinquenal, con foco en fortalecer la innovación tecnológica, manteniendo su competitividad -con la energía más barata del mundo- y eliminando cuellos de botella en la economía. Zhang Jun, decano de la Universidad de Fudan, señaló citando a Peter Druker, que “la mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. Aunque hoy se produce más con menores márgenes, China prioriza la estrategia a largo plazo sobre el beneficio inmediato. Uno de sus fuertes es el impulso para emprender desde los gobiernos locales.

La inteligencia artificial (IA): tendrá impacto en todos los sectores. Según Sergio Ermotti, CEO de UBS, “las inversiones en IA se miden en ROE, donde la ‘E’ significa existencia”. Por ejemplo, en defensa, con mayor inversión en capacidades de disuasión, con armamento más rápido, económico y desechable; o en movilidad, con vehículos autónomos operando hoy en EE. UU. y China. Como señaló Oliver Blume, CEO de Volkswagen, “esta tecnología dominará la industria en la próxima década”. Ya hay pruebas piloto con autobuses en Hamburgo.

Futuros líderes argentinos

Entre los jóvenes invitados estuvieron los argentinos Sofía Cocilovo de la UBA, Bautista Franzini de la Universidad de San Andrés, Ezequiel Emanuele y Joshua Neuman, de la Universidad Di Tella y Bárbara Fernández, becaria de DAAD (servicio alemán de intercambio académico) del gobierno alemán, que fueron seleccionados por sus ensayos. También la emprendedora Julieta Porta, cofundadora de SphereBio, startup dedicada a la creación de vacunas contra el cáncer hechas a medida, y Juan Pablo Filippini, doctorando en Economía del IESE.

De la experiencia se llevan conectar y lograr la atención de ejecutivos en una época de fuerte dispersión, relacionarse con jóvenes super capaces de distintas regiones con “hambre de comerse el mundo”, sentirse escuchados, desafiar lo conocido y empezar a pensar distinto, y el anonimato en el proceso del concurso. Curiosos y con ganas, los líderes del mañana empiezan a recorrer su camino para alguna vez volver a St. Gallen como líderes de hoy.