Fuerte caída de la economía en febrero: 2,6% mensual y 2,1% interanual

La actividad económica no termina de consolidar una tendencia positiva: luego de haber crecido 1,7% en enero, cayó 2,6% en febrero. También arrojó números rojos en la medición interanual, donde registró una baja de 2,1% –en el primer mes del año había tenido una leve suba de 0,4%–.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). En ese informe también se indicó que, con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad relevados registraron subas en febrero. “Se destacaron Pesca (14,8% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)“, se subrayó.

Según el Indec, la actividad de Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4% i.a.). “La suma de ambos sectores aportó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE”, se precisó.

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-8,7% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,0% i.a.). Estos dos sectores le restaron 2,2 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Pese al dato de caída mensual e interanual, el Gobierno se mostró optimista. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos opinó que la caída mensual fue fuerte, pero que él cree que será transitoria. “La caída de la industria es muy determinante, ya que en forma interanual bajó 8,7% y, por cómo se construye el PBI, arrastra el resultado del comercio, que cae 7%, y del transporte, que venía creciendo al 12% y pasó a caer 3%“, analizó.

Además, según Tiscornia, también influyó en el número negativo que el agro, que venía creciendo en diciembre y enero al 30% interanual, en febrero pasó a crecer 8% interanual. “Esto se debe a que terminó la cosecha de trigo, que fue récord, y empiezan a tallar las otras cosechas, como la de maíz, girasol y soja, que son buenas pero no récord”, explicó el economista.

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