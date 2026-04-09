La industria cayó 8,7% interanual en febrero y 4% versus enero

Luego de haber ilusionado con una suba de 3,1% en enero versus diciembre, la industria registró una fuerte caída en febrero, con una baja de 4% respecto del mes previo. El retroceso fue de mayor magnitud en la medición interanual y en el acumulado del año, con caídas de 8,7% y 6%, respectivamente.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM). En ese informe se puede ver, además, que la mayoría de los sectores industriales relevados exhibieron caídas.

Según indicó el organismo, 14 de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Entre los de mayores incidencia en el nivel general, las principales bajas se dieron en “Alimentos y bebidas” (-6,9%); “Maquinaria y equipo” (-29,4%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-24,6%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-24,6%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,2%), y “Productos de caucho y plástico” (-15,7%), entre otros.

En la comparación intermensual, también hubo retrocesos importantes. Entre ellos, se destacaron “Minerales no metálicos y metálicas básicas” (-11,8%); “Automotores y otros equipos de transporte” (-7,3); “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-5%); “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-4%), y “Alimentos, bebidas y tabaco” (-3,1%).

El dato se conoce en un contexto delicado para la industria, en el que la apertura económica, con el consecuente ingreso de un gran volumen de productos importados, golpea a gran parte de las empresas locales.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que febrero fue un mes de contracción de la economía. “En particular, la industria acumula una caída de 6% anual en el primer bimestre y tuvo su peor febrero desde 2009 para volver al nivel de junio de 2024. Un resultado que es poco optimista para proyectar los indicadores de empleo del primero trimestre de este año”, explicó.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, señaló que “el resultado de febrero refleja un estancamiento de la industria, uno de los sectores más afectados desde el inicio del gobierno de Javier Milei”. Y agregó: “Enero y febrero son meses complejos, por vacaciones y paradas técnicas. Por eso, siempre hay que tomar el bimestre, y ahí se ve que está en los niveles del año pasado todavía. Habrá que esperar a marzo para ver si hay recuperación”.

En tanto, Federico González Rouco, de la consultora Empiria, dijo que febrero ya perfilaba como un mes malo de actividad en varios indicadores. “La industria no puede salir de su estancamiento, más allá de breves períodos en los que registra dos meses buenos y después se calma”, destacó.

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