De qué murió Ramiro Agulla, el publicista que marcó la década del 90

Durante la mañana de este jueves 9 de julio murió a los 62 años Ramiro Agulla, el reconocido publicista que marcó la década del noventa con sus campañas políticas. La noticia fue confirmada a LA NACION por sus allegados.

LA NACION pudo saber que Agulla falleció a las 7 de la mañana en el sanatorio en el que se encontraba internado. Durante los últimos años, atravesó por delicados momentos de salud, especialmente del corazón. En su última entrevista con LA NACION contó que toda su familia tenía “el mismo problema de la válvula del corazón” y que él mismo debió someterse a un reemplazo de válvula. “A mí me tocó hace unos meses. Me preguntaron si quería una mecánica o una de chancho. Me quedé con la segunda. Ahora estoy muy bien, como un jet. Si bajo unos kilos, soy un avión a chorro”, expresó.

Agulla fue uno de los máximos referentes de la publicidad en la década del noventa archivo

En septiembre de 2021, el publicista sufrió un grave accidente de tránsito cuando se dirigía a un casamiento. Según sus palabras, “un camión se cambió de carril y me encerró” y terminó volcando con su automóvil Porsche a la altura del kilómetro 55 de la ruta nacional N.º 14 en Entre Ríos, cerca de Gualeguaychú. Tanto él como su pareja salieron ilesos. “Intactos. Sin un raspón. Solo un milagro, es palabra de Porsche”, expresó en sus redes sociales en aquel momento.

Nacido en Río Gallegos y criado en Buenos Aires, fue uno de los máximos referentes de la publicidad en los 90. Junto a Carlos Baccetti, a quien conoció mientras trabajaba en Young & Rubicam, fundó la agencia Agulla & Baccetti, responsable de algunos de los comerciales más populares de la época, como “La llama que llama” para Telecom y “Gueropa” para Renault.

Propuesto por Darío Lopérfido, se sumó a la campaña política del entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, creando el icónico “Dicen que soy aburrido”, que terminaría llevando al cordobés a convertirse en presidente de la Nación en 1999.

Agulla fue el responsable de “Dicen que soy aburrido”, la campaña que llevó a la presidencia a Fernando de la Rúa Twitter @ramiroagulla1

Este fue un punto de quiebre en su carrera que terminó introduciéndolo aún más en la política. “Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery”, solía decir sobre su trabajo. Al frente de su agencia Roma, trabajó con Carlos Menem, Francisco de Narváez y con varios sectores del kirchnerismo y el peronismo cordobés. También asesoró las campañas del mexicano Vicente Fox, la chilena Michelle Bachelet y del republicano norteamericano John McCain.

Parte de su cercanía con la política también estuvo vinculada con su padre, el abogado Horacio Agulla, que fue diputado por el Partido Federal y formó parte de la redacción de la Constitución de la provincia de Santa Cruz. Horacio luego decidió impulsar su carrera en el periodismo y en 1978, mientras era director de la revista Confirmado, fue asesinado de cinco tiros mientras bajaba de su auto, en el barrio porteño de Recoleta. Ramiro, que en el momento del fallecimiento de su padre tenía solo 14 años, siempre insistió en que los responsables del crimen fueron un grupo vinculado con la dictadura militar.