Fuerte descargo de un funcionario de Kicillof contra Milei: “No, la economía no estará volando”

LA PLATA.- El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, desafío al presidente Javier Milei luego de sus afirmaciones de este semana respecto de la situación del país y lanzó: “No, la economía no estará volando en poco tiempo”.

El hombre que lleva las cuentas de Axel Kicillof salió al cruce del Presidente, que el lunes en una visita a una empresa privada aseguró: “En poco tiempo la economía estará volando”.

“El Presidente primero vaticinó una recuperación con forma de V. No se dio en absoluto. Luego buscaron otras letras: la u. Después, la ele. En la medida en que la economía no respondió y no se vio la recuperación buscaron alternativas. Nosotros no estamos viendo indicios de una recuperación contundente ni generalizada. Para nada”, dijo López en diálogo con LA NACION.

“Hubo una recesión muy fuerte en el primer semestre y parece mantenerse en el segundo semestre”, analizó el ministro de Economía de la provincia. “En algunos sectores, muy pocos, se ve una leve recuperación intermensual. No alcanza en absoluto para compensar la enorme pérdida que se viene arrastrando: en la industria, en la construcción, en el comercio. No se está viendo que la economía vuele en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el funcionario.

“Este año, es cierto, la inflación bajó pero fue con una bruta recesión”, se quejó López. “Tuvimos una economía con el consumo por el piso. Cuando miramos esta economía real los índices siguen siendo muy preocupantes”, dijo.

Asimismo aseguró que la economía tampoco volará en el año 2025. “Lógicamente en términos estadísticos el año que viene vas a empezar a comprar con la economía de este año, que tuvo pisos muy bajos… pero eso no significa que habrá una economía volando con creación de empleos, con una mejora de ingresos de la población”, indicó.

Según el ministro de Economía, al menos 60 mil bonaerenses perdieron sus empleados este año. En este marco la Provincia prevé para 2025 un gasto de 34 billones con un déficit primario de 600 mil millones más el déficit financiero 1.4 billones y una necesidad de financiamiento de 2.4 billones de pesos.

En 2024 la gestión de Kicillof pidió autorización para tomar el equivalente de US$1800 dólares de deuda, pero no colocó más de US$700, según informó López. El acceso a los mercados fue limitado. “Se requiere autorización de Nación. Son trámites largos y las condiciones del mercado cambiantes. Por eso en determinados momentos pudimos acceder al mercado local y en otros no”, aseguró el funcionario.

El stock de deuda de la Provincia es bajo tras el canje que se acordó con los bonistas en 2021: 11 mil millones de dólares. Este año una corte de Nueva York ordenó pagar a la provincia US$123 millones de los bonistas que no entraron al canje suscripto por mayoría del 98 por ciento de acreedores. “Hay instancias judiciales pendientes. Vamos a agotar todas las instancias, pero venimos trabajando para regularizar en un 100 por ciento de forma sostenible la situación de la deuda con los acreedores bajo la ley extranjera de una manera acorde al contexto provincial”, dijo López.

Mientras dilata cancelación de este compromiso la Provincia espera tomar nueva deuda: “El año que viene esperamos poder tomar más para cumplir con todas las proyecciones de recursos, gastos e inversiones”, dijo López. El funcionario solicitó permiso para tomar nueva deuda por 1.1 billones de pesos, que se suma a letras del tesoro y financiamiento con organismos multinacionales (ya aprobado en años pasados) por otros 1.2 billones de pesos.

En tanto, López declaró que el año que viene “la carga tributaria no se incrementará en alícuotas de Ingresos Brutos, pero sí incrementarán topes de facturación de Ingresos Brutos. Y en los impuestos patrimoniales no habrá mayor presión tributaria, en términos reales. No habrá cuota adicional o quinta cuota. Habrá bonificaciones por pago anula y por buen contribuyente”.

Mientras tanto el ministro espera que Milei regularice las deudas que la Nación tiene con la provincia de Buenos Aires: este año el impacto fiscal por la recesión fue de 1.7 billones y a eso se sumó la suspensión de transferencias por 1.2 billones, lo que generó una perdida monetaria de 2.9 billones. A esa cuenta suma las obras paralizadas: la cuenta deficitaria de Nación asciende a 6.3 billones, según dice, como mínimo. Y nada indica que se vaya a regularizar. La pelea ya está en la Corte Suprema de Justicia de Nación, donde la administración bonaerense reclama la regularización de envíos en cinco causas distintas.

