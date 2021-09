Funes de Rioja: “El pueblo eligió un gobierno y hay que respetar las instituciones”

Luego de la masiva presentación de renuncias por parte de ministros y funcionarios aliados a Cristina Kirchner, fueron varios los apoyos que recibió Alberto Fernández por parte gobernadores, actores sindicales y sociales.

Pero no fue hasta esta tarde que las cámaras empresarias comenzaron a expresarse. Es el caso de la Unión Industrial Argentina (UIA). En comunicación con LA NACION, Daniel Funes de Rioja, su titular, dijo: “El pueblo eligió un gobierno y hay que respetar las instituciones. El respeto por la democracia se está preservando”.

El industrial, que arrastraba una relación tensa con el Gobierno tras el faltazo de Alberto Fernández y su gabinete al acto por el Día de la Industria, opinó que la crisis desatada tras las renuncias “se está desarrollando en un marco de institucionalidad”.

“En países [con sistemas] parlamentarios ocurre que renuncian todos los ministros, eso pasa. Se ha visto internacionalmente”, comentó, si bien la Argentina cuenta con un sistema presidencialista. Además, agregó que este es un problema “de la política”.

En tanto, aclaró que la UIA no va a realizar un comunicado oficial en apoyo al Presidente. “No hacemos política partidista. El Presidente es quien tiene que aceptar las renuncias o no. Nadie duda de que la UIA es respetuosa del orden constitucional y, por ende, está todo dicho; no va a interferir en política y va a respaldar el orden institucional”, concluyó.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, durante su discurso por el Día de la Industria, al que faltó Alberto Fernández.

“No temo a ningún desenlace. Desde 1983 estamos encarando un proceso de respeto al orden democrático. Se vio el domingo. Pero para el país productivo necesitamos previsibilidad institucional. La crisis de profundidad es la del Covid-19. Las cifras de caída del producto bruto en América Latina son del 7% promedio y hay problemas de empleo. Esto ha producido impacto desde el punto de vista electoral”, explicó.

La conversación minutos antes y el pedido de reunión

Funes de Rioja contó que conversó de manera privada con Alberto Fernández minutos antes de que se conozca la presentación de renuncia de Eduardo de Pedro, ministro del Interior. Ocurrió en el Museo del Bicentenario, luego de la presentación de la Ley de promoción de hidrocarburos. Quedaron en reunirse la semana entrante. “Por nuestra parte, la reunión seguiría en pie. Hay que ver la agenda del Presidente”, aseguró el dirigente industrial.

Además, el titular de la UIA compartió con LA NACION que no estuvo en comunicación con Fernández tras el estallido de las renuncias, pero sí habló con cuatro ministros durante el transcurso del día. Ninguno de ellos está dentro del listado de funcionarios que presentaron la dimisión: Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Claudio Moroni, ministro de Trabajo; Felipe Solá, canciller, y Alexis Guerrera, ministro de Transporte. Los primeros tres mantuvieron una reunión con Alberto Fernández en Casa Rosada en la tarde de ayer.

“Hablé de temas normales, de coyuntura. De los temas que están en agenda, como los contenedores y fletes que solo están llegando hasta el sur de Brasil”, aseguró Funes de Rioja, quien, al ser consultado por su relación con los ministros, dijo que hoy se siente “cómodo” con sus interlocutores: “Tenemos dialogo, coincidencias y divergencias; y obviamente nosotros también estamos trabajando por propuestas federales para un país sustentable industrialmente con una visión productivista e inclusiva”, dijo.

“Esto lo resuelve la política dentro la orgánica constitucional. Nosotros lo que vemos es lo que hemos dicho: la preocupación central es generar una política industrial previsible, concertada en base al dialogo entre los poderes del Estado. Los avatares de alternancia o vicisitudes conciernen a la ciudadanía en su conjunto. El Presidente está ejerciendo sus potestades. No tenemos que opinar”, comentó.

Por su parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos emitió un comunicado oficial en explícito apoyo al Presidente y, contrastando con la postura de la UIA, expresaron su preocupación por la institucionalidad de la crisis.

Con la firma de Orlando Castellani, presidente, y Nora Resnik, secretaria general, el texto dice: “Ante versiones de cambios en diversos ministerios que generan incertidumbre a la sociedad y al sistema productivo nacional en su conjunto, nos vemos en la necesidad de expresar nuestro apoyo al Presidente de la Nación, para que, en el juego que plantea el sano ejercicio de la democracia, ejerza plenamente su función en la conducción del país”.