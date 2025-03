Ganancias: hasta el lunes 31 de este mes se pueden cargar datos para aliviar el impuesto de 2024

El 31 de este mes será el último día para que empleados y jubilados que tuvieron descuentos por Ganancias en 2024 completen el formulario del Siradig por el impuesto correspondiente a ese año. Se trata del trámite de declaración de deducciones por determinados gastos, que permiten un alivio del monto del tributo. También se informan allí los datos de familiares a cargo, las percepciones por compras en moneda extranjera (para pedir su devolución) y los datos de las remuneraciones en caso de que se tenga más de un empleo bajo relación de dependencia.

Durante el año pasado rigieron diferentes esquemas de imposición sobre los ingresos. Por la reforma incluida en la ley 27.743, a partir de lo devengado en julio quedaron alcanzados por Ganancias los salarios brutos de al menos $1,8 millones en caso de no haber familiares a cargo, y los de poco más de $2,4 millones, por ejemplo, en caso de aplicarse deducciones por cónyuge y dos hijos menores.

Esas cifras, así como todas las incluidas en el esquema del impuesto, tuvieron una actualización en septiembre, pero los efectos de ese reajuste todavía no se reflejaron totalmente, dada la forma en que -según la normativa- se calcularon los descuentos en los últimos meses del año. Con los salarios de abril se hará la liquidación definitiva del impuesto por todo 2024. Entonces, y a causa de lo explicado (es decir, porque aún queda pendiente la aplicación de una parte de la actualización correspondiente a 2024), surgirán diferencias de importes a favor de los empleados. Así, deberá haber una compensación por una parte de lo que se descontó durante 2024.

Más allá de eso, también en esa liquidación definitiva del tributo se aplicarán todos los reajustes que surjan de los datos declarados por los empleados y que no hayan sido aún considerados. Esa información se carga en la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Siradig.

Cómo puede aliviarse el tributo de 2024

En la página de ARCA, tras ingresar con clave fiscal, los asalariados y jubilados alcanzados por Ganancias tienen disponibles en esta época del año dos formularios para la declaración de datos: el de 2024 y el de 2025. A la planilla para informar datos se llega tras cliquear en “Siradig-Trabajador”. Informar una deducción implica que se restará un monto del ingreso antes del cálculo del impuesto (finalizado este mes, se hace el recálculo por todo 2024). Eso, lógicamente, produce un alivio en la carga.

En esta época del año están disponibles los formularios correspondientes a 2024 y 2025; el del año pasado ya no estará habilitado apenas comience abril Shutterstock

El formulario correspondiente a 2024 es el que ya no estará disponible apenas empiece abril. El de 2025 podrá completarse hasta el tercer mes de 2026.

Los gastos declarados que correspondan a 2024 serán considerados cuando el empleador haga la cuenta definitiva del tributo de ese año que, como ya se consignó, se realizará a la par de la liquidación de los salarios de abril.

Qué deducciones son aplicables por familiares y gastos

Las deducciones que es posible declarar por familiares a cargo son las siguientes.

• Hijos: deben ser menores de 18 años o estar incapacitados para el trabajo. Puede tomar el 100% del monto deducible uno de los padres, o puede dividirse la deducción en un 50% y 50%. En el cálculo final del impuesto por 2024 se deducirán $1.664.386,82 por hijo menor, o $3.328.173,63 por hijo con incapacidad.

• Cónyuge: la persona no debe tener ingresos o, si los tiene, en 2024 no deben haber superado los $3.503.688,17. Se deducen $3.299.771,52 por todo 2024.

En cuanto a gastos, los principales deducibles son los siguientes.

• Alquileres (inquilinos y propietarios): para los inquilinos rigen dos deducciones, que se declaran por separado. Una habilita a descontar del ingreso imponible el 40% de lo pagado. Rige también un tope anual (lo considera el empleador al hacer el cálculo), equivalente al monto de la ganancia no imponible informada por ARCA, que por todo 2024 fue de $3.503.688,17; es condición no ser propietario de ningún inmueble. La otra deducción permite descontar el 10% del importe del alquiler, sin tope y sin requisito en cuanto a no ser dueño; esta deducción del 10% es válida también para propietarios de inmuebles alquilados para vivienda.

• Pagos por servicio doméstico: se deducen sueldos y contribuciones, con un tope que por 2024 es de $3.503.688,17.

• Medicina prepaga: se declara lo abonado por planes que tengan como beneficiarios al empleado y a personas a su cargo; hay un límite que aplica el empleador.

Los gastos por honorarios médicos son deducibles, con límites, del impuesto a las ganancias Shutterstock

• Honorarios médicos: de la cifra facturada y que no tuvo reintegro, se deduce el 40%, hasta un tope que el empleador considera al hacer la liquidación.

• Donaciones: deben ser para ciertas instituciones (puede chequearse el listado y la situación de una entidad en la página de ARCA); el tope deducible es el 5% del sueldo neto anual y lo aplica el empleador.

• Seguros de vida o retiro: por todo 2024 el tope deducible es de $195.845,39.

• Gastos para educación: abarcan cuotas de colegios y compras de útiles y herramientas para la educación de los hijos de hasta 24 años, siempre que prácticamente no tengan ingresos propios. Por 2024 el tope es de $1.401.475, según la última actualización que hubo para ese año.

• Intereses: deben ser de un préstamo para vivienda, pero es una deducción insignificante, porque el tope está congelado en $20.000 desde hace décadas.

• Gastos para la adquisición de indumentaria y/o equipamiento: deben ser objetos de uso exclusivo en el lugar de trabajo y haber sido pagados por el empleado.

Cómo se carga el Siradig

Al formulario para declarar deducciones y otros datos se accede tras ingresar en www.arca.gob.ar con clave fiscal. Y se debe ir a la opción “Siradig-Trabajador”, entre los servicios interactivos. Ya en el formulario virtual, el primer título es el de datos personales, que deben chequearse.

Luego, en el título “Empleadores” se debe informar si solo se tiene un solo trabajo dependiente o más de uno. En el segundo caso (situación de “pluriempleo”) se consigna qué empresa es agente de retención del impuesto; respecto de la relación con el empleador que no descuenta el tributo se informan, mes por mes, los datos de ingresos: remuneración y aportes a la seguridad social.

Bajo el apartado “Carga de formulario” se despliegan varias opciones. En “Cargas de familia” se declaran los familiares a cargo, para lo cual hace falta conocer el CUIL de cada persona; en “Deducciones y desgravaciones” se cargan los gastos deducibles: tras clikear en ese título se despliega un listado con todos los conceptos habilitados. Es necesario tener a mano las facturas de cada erogación, para poder informar los datos que pide el sistema.

La deducción por hijo aplica hasta los 18 años, o es sin límite de edad en caso de tratarse de una persona incapacitada para el trabajo Lisavetta - Shutterstock

En el Siradig también se carga el pedido de devolución de las percepciones aplicadas, por ejemplo, al comprar bienes o servicios a proveedores del exterior, según se explicará en el subtítulo siguiente.

Algo fundamental a tener en cuenta cada vez que se cargan datos en el Siradig es que, antes de abandonar el formulario se debe generar una vista previa y marcar el botón de “Enviar al empleador”. Aun después de hacer esto se podrán seguir cargando datos (por 2024, solo hasta el lunes 31 a las 23.59). Si no se da ese paso, el empleador no contará con la información que, en consecuencia, no será considerada en el cálculo del tributo.

Devolución de percepciones por compras en moneda extranjera

Las percepciones aplicadas en la adquisición de moneda extranjera en el mercado de cambios oficial, y en compras hechas a proveedores del exterior o realizadas en el extranjero y pagadas con tarjetas, son consideradas pagos a cuenta de Ganancias para quienes tienen sus ingresos gravados. Por lo tanto, se puede pedir el reintegro.

En el caso de los empleados y jubilados que tuvieron descuentos de Ganancias durante el año al que corresponden las percepciones, la solicitud se hace a través del Siradig. Entre las opciones que aparecen tras clikear en “Percepciones y pagos a cuenta” se debe elegir la que corresponda según el régimen de percepción; por ejemplo: “Pago a cuenta - Resolución General (AFIP) 4815/2020″. Luego, marcar una opción según la operación involucrada, por ejemplo: “Percepción mediante la utilización de tarjetas de crédito, compra y débito para bienes o servicios efectuados en el exterior” (se puede clikear en cada opción, para verificar si hay datos pre-cargados).

Por lo general, la información ya está en el formulario, porque ARCA ya la conoce. Sin embargo, para que el pedido de devolución sea efectivo, los datos deben confirmarse clikeando en “Carga automática”. Si hubo percepciones que no aparecen y se tienen los comprobantes, se las puede sumar a la solicitud; para ello, se debe clikear en “Carga Manual”.

Actualmente, está habilitada la carga de datos por las percepciones pagadas en 2024. La compensación se hará con los salarios de abril, como ya se consignó.

Silvia Stang Por