Gasoducto Néstor Kirchner. La empresa que señaló Desarrollo Productivo como posible proveedor de caños dice que no está apta para fabricarlos

Causó sorpresa en Laminados Industriales , la compañía que señaló el Ministerio de Desarrollo Productivo en off the record como posible sustituta de Tenaris en la fabricación de caños para el gasoducto Néstor Kirchner, su mención, ya que esta pyme no produce el tipo de chapa necesaria para una obra así .

“Laminados Industriales es una empresa que produce y vende en el país chapa gruesa laminada en caliente con determinadas dimensiones y características , hace más de 10 años”, dijeron en la compañía, que es clienta de Ternium, la subsidiaria del grupo Techint.

“La empresa se encuentra en proceso de ampliación de su gama de productos, desarrollando pruebas para la producción de chapas gruesas con calidad ‘API’ (American Petroleum Institute), que es la estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos. Actualmente, no produce chapa con calidad ‘API’ apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro ”, dijeron en la empresa.

El viernes pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo había dejado trascender en reserva que “se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales S.A.)”, lo que generó una fuerte respuesta de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) y de la vicepresidenta Cristina Kirchner . Esto, a su vez, fue lo que desató el pedido de renuncia del exministro Matías Kulfas por parte del presidente Alberto Fernández.

“Es Ieasa (actual Enarsa), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación, hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA) ”, fue el mensaje completo difundido por Desarrollo Productivo, que cobró visibilidad el sábado.

En el país, Tenaris es la única empresa capaz de fabricar los caños que se utilizan para los gasoductos del tamaño que se construirá para ampliar la capacidad de transporte del gas que se produce en Vaca Muerta. De hecho, es una de las pocas empresas en toda América Latina es proveer ese tipo de tubos .

“Las pruebas del proceso de certificación son satisfactorias hasta el momento. Estimamos que a fin del año 2022, Laminados Industriales podrá comenzar el proceso de calificación para producir chapas API, que servirán para caños de hasta 30 pulgadas de diámetro. Este desarrollo, cuyo objetivo es ampliar la gama de productos ofrecidos al mercado (chapa gruesa laminada en caliente para caños desde 20 pulgadas hasta 30 pulgadas de diámetro inclusive), fue iniciado con la colaboración de Ternium Argentina. Este proveedor de Laminados Industriales dispone de la experiencia y la capacidad técnica, ya que lleva un largo período produciendo chapa a partir de bobina con calidad ‘API’ para cañerías de hasta 18 pulgadas de diámetro”, explicaron en la empresa.

El fin de semana, Enarsa emitió un comunicado en el cual hacía público el mensaje que había difundido Desarrollo Productivo y explicaba la adjudicación de la compra de caños que se le había dado a Tenaris. “Previo a iniciar el proceso licitatorio , Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara que empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. [subsidiaria de Tenaris] cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubo consultas realizadas por seis empresas, pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta. Se desconoce en el rubro a la Empresa Laminados Industriales S.A. ”, fue la respuesta.

Si bien la adjudicación fue realizada hace un mes, todavía no se firmó el contrato para avanzar con la compra de los caños, lo cual está demorando el proceso para que Tenaris puede acceder a los dólares que habilita el Banco Central para comprar la materia prima de Brasil.

La compra de caños fue el primer paso para avanzar con la obra del gasoducto Néstor Kirchner. El siguiente paso fue el llamado de licitación para su construcción, que se realizó el viernes pasado. La apertura de las ofertas se realizará el 8 de julio.