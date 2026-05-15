La deuda pública volvió a crecer en abril y tocó un máximo en la gestión Milei

La deuda bruta total, regularizada en un 99,49%, ascendió a un monto equivalente a US$496.676 millones a fines de abril, lo que significó un nuevo máximo en la gestión Milei.

En alza.

El incremento se produjo tras aumentar en US$12.829 millones (+2,67%) durante ese mes la deuda en situación de pago normal, que alcanzó los US$494.141 millones. El movimiento se explicó, en casi un 86%, por la suba —equivalente a US$11.022 millones— del stock total de obligaciones en pesos, mientras que las comprometidas en dólares crecieron en US$1809 millones, básicamente por la emisión de los Bonares 2027 y 2028 con los que el Gobierno busca cubrir próximos pagos de deuda externa.

Esto se vincula, principalmente, con que el monto total se calcula en función del dólar oficial, que, medido por el tipo de cambio de referencia, cayó 0,12% en ese mes, mientras buena parte de la deuda en pesos emitida se ajustó por la inflación de ese período (2,6%) o incorporó intereses capitalizables, en el caso de la colocada a tasa fija y con esas características.

Esto indica que la deuda indexada —por todo lo explicado— creció durante ese mes un 2,72% en dólares, aun cuando el Gobierno “realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a US$12.237 millones (US$11.982 millones por cancelación de capital y US$255 millones por pago de intereses)”.

Por las mismas razones, en el último año (12 meses) “el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$23.720 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$7163 millones y al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$30.883 millones”, detalló el propio informe oficial.

Detalle por moneda

De este modo, y tomando en cuenta que a fines de noviembre de 2023 —final del mandato de Fernández— el stock equivalía a US$422.825 millones, la deuda ya aumentó en US$71.326 millones en los últimos 30 meses. Claro que, si se considera la deuda total consolidada del Tesoro más la del Banco Central (BCRA), punta a punta en el mismo período, aún registra una reducción cercana a los US$8400 millones.

El pasivo total viene en aumento sostenido desde octubre pasado, aunque tendería a quebrar esa tendencia ascendente en mayo, luego de que el Tesoro cancelara nuevamente un total estimado en US$21.700 millones al BCRA en Letras Intransferibles, aplicando $18,4 billones de los $24,4 billones recibidos en concepto de dividendos del ejercicio 2025 de esa entidad.

Según lo anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “esta operación tendrá como resultado una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del PBI”, algo que ya se verificó en mayo de 2025, cuando cayó en un equivalente a US$11.903 millones por esta misma razón.

El anticipo que dio ayer Caputo

El informe detalló además que el 78,6% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional; el 20,1%, a obligaciones con acreedores externos oficiales; el 0,6%, a adelantos transitorios tomados y aún no cancelados con el BCRA; y el 0,7%, a otros instrumentos.