Georgieva destacó el apoyo de EE.UU. al Gobierno y habló con el secretario del Tesoro sobre la Argentina

NUEVA YORK.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la fuerte declaración de apoyo a la Argentina del secretario del Tesoro, Scott Bessent, con quien además habló sobre la situación del país, según reconoció el propio funcionario del gobierno norteamericano.

“Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", escribió Georgieva en la red social X.

El pronunciamiento de Georgieva llegó luego de que Bessent publicara esta mañana un hilo en X en el que confirmó que podrían apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés), una señal de apoyo clave al Gobierno de Javier Milei en medio de las turbulencias económicas y políticas de las últimas semanas que generaron nerviosismo en los mercados.

Además, el propio Bessent reconoció este lunes ante periodistas que dialogó con Georgieva sobre la situación de la Argentina, según reportó la agencia Reuters. La conversación pudo ser confirmada por LA NACION.

En ese diálogo, Bessent afirmó que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente”, y que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia, una consideración crucial mientras el Gobierno intenta avanzar en las tratativas con las autoridades norteamericanas para lograr un salvataje financiero del Departamento del Tesoro.

Bessent añadió que habló con Georgieva sobre el caso argentino y que estaba satisfecho con su posición. También explicó que el FMI es reacio a realizar ajustes en los programas antes de las elecciones locales, en referencia a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, un test crucial para el Gobierno.

En su viaje a Nueva York, a donde llegará en la madrugada de mañana, Milei tiene previsto reunirse con Georgieva. Ese encuentro estaba pautado para esta tarde, pero se reprogramó a raíz del atraso en la partida de la comitiva argentina. Aún no se pautó el nuevo día y horario, según pudo saber LA NACION.

Con distintos mensajes en redes sociales, las autoridades argentinas celebraron las fuertes señales de respaldo tanto de Bessent como de Georgieva.

“Gracias Kristalina por tu permanente apoyo y el de todo el equipo del FMI”, escribió en X el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien también integrará la comitiva presidencial junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni. En Nueva York ya los espera el canciller Gerardo Werthein.

Antes, Caputo también había agradecido a Bessent por su respaldo. “¡Gracias por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", escribió en X.

"Enorme agradecimiento a Bessent y Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”, había escrito el Presidente, que este martes, a las 11.45 (hora local), se reunirá con Trump y con Bessent al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Luego de su posteo de esta mañana, que generó reacciones positivas en los mercados, el secretario del Tesoro dijo a periodistas que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente”, y que Washington no impondría ninguna nueva condición o exigencia.

En ese diálogo, Bessent reforzó que todas las opciones para la estabilización de la economía argentina seguían sobre la mesa, pero que no se tomaría ninguna medida hasta después de que Trump se reúna en Nueva York con Milei.

El secretario del Tesoro también señaló que no veía un riesgo de contagio financiero derivado de la crisis actual de la Argentina, y añadió que el gobierno norteamericano estaba satisfecho con la aplicación de las reformas económicas de la administración libertaria.

Las opciones del Departamento del Tesoro para asistir a la Argentina pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario, hombre clave de la administración Trump.

“Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”, amplió el funcionario, al hacer un juego de palabras con el mantra de Trump, Make America Great Again (MAGA).

“Seguimos confiando en que el apoyo de Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei”, añadió Bessent, en referencia al viaje que hizo el 15 de abril pasado a Buenos Aires, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada.