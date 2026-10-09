Aumentan la tasa de uso aeroportuario para los vuelos de cabotaje, que impactará en los precios de los pasajes

Como parte de la renegociación de la concesión de Aeropuertos Argentina, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) aprobó el nuevo cuadro tarifario correspondiente a los 35 aeropuertos integrantes del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), bajo la concesión de Aeropuertos.

Según la resolución 69/2026, que entrará en vigencia a los 60 días corridos de la publicación, la tasa de uso de aeroestación (TUA) de cabotaje quedará en US$9 por pasajero embarcado. Es decir que se dolarizará y aumentará ya que la última actualización la había llevado a $5685.

La dolarización busca, según la resolución, “preservar la estabilidad de la contraprestación” y evitar ajustes nominales recurrentes, sin alterar el carácter regulado de la tarifa.

Según fuentes del sector, el aumento de la TUA irá directo al pasajero, es decir, que aumentarán los precios de los tickets de cabotaje.

En vuelos internacionales, la TUA se mantendrá en US$57 para los aeropuertos de categoría I, mientras que en los de Categoría II es de US$43,97 y en los de Categoría III y IV, de US$39,66. Los vuelos regionales de hasta 1000 kilómetros pagarán US$25,16 en todos los aeropuertos.

De acuerdo con Aeropuertos Argentina, la tasa para vuelos regionales se creó a pedido de los gobernadores, intendentes, el sector del turismo y las líneas aéreas. En los hechos, sería una baja del 56% porque pasa de la internacional de US$57 a US$25,16.

La resolución también alcanza a las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacionales. Los nuevos valores ya incluyen la reducción del 30% que antes se aplicaba como bonificación por un acuerdo entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Aeropuertos Argentina, condicionada a que las aerolíneas estuvieran al día con los pagos. A partir de ahora, el beneficio deja de depender de ese convenio.

Para aeronaves de más de 12 toneladas, la tasa de aterrizaje internacional en aeropuertos de Categoría I va de US$3,23 por tonelada de peso máximo de despegue (entre 12 y 30 toneladas) a US$5,03 por tonelada (más de 170 toneladas). En Ezeiza y Aeroparque, el estacionamiento en plataforma operativa cuesta entre US$0,19 y US$0,56 por tonelada y por hora, sin tiempo gratuito; en las plataformas remotas rige la tarifa de Categoría I.

El cuadro fija también una sobretasa del 50% sobre el aterrizaje en Aeroparque entre las 6 y las 10 y entre las 18.30 y las 21.30, tanto en vuelos internacionales como de cabotaje. Para la aviación general, el aterrizaje internacional va de US$50 a US$5000 según el peso, con la primera hora de estacionamiento bonificada.

La actualización tarifaria se conoce después de que el Gobierno extendiera hasta 2049 la concesión de los 35 aeropuertos operados por Aeropuertos Argentina, la empresa del grupo Corporación América, de Eduardo Eurnekian. El acuerdo también contempla la posibilidad de extender el contrato hasta 2056 si la compañía acredita fondos para realizar inversiones adicionales por US$600 millones y cumple con el avance de las obras previsto para 2031.