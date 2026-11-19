El grupo argentino que empezó el año al frente de las represas de El Chocón y Arroyito acordó ahora comprarle a la francesa Neoen dos parques solares en la Puna salteña. Con esa operación, la familia Uribelarrea, uno de los grandes nombres del campo argentino, quedará al frente de un negocio en el que incursionó hace menos de una década.

Su compañía MSU Green Energy llegará a 1977 megavatios (MW) de potencia instalada entre centrales solares e hidroeléctricas. Según los cálculos que hacen en el sector, ocupará así el primer puesto entre los generadores privados de energía renovable de la Argentina.

El acuerdo se firmó el 16 de noviembre. Según informó la compañía al día siguiente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), prevé la compra del 100% de tres sociedades del grupo francés: Altiplano Solar, La Puna Solar y Neoen Argentina. La empresa no dio a conocer el precio. El traspaso se completará una vez que se cumplan las condiciones previstas en el contrato.

MSU ENERGY. Pampa del Infierno MSU ENERGY

Los parques de La Puna y Altiplano están a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, en el departamento salteño de Los Andes. Entre ambos ocupan 350 hectáreas y cuentan con más de 550.000 paneles que entregan electricidad al sistema nacional desde octubre de 2021. Para MSU, parte del atractivo de la operación está en los contratos que vienen con las instalaciones. Las dos centrales consiguieron venderle su producción a Cammesa en las primeras rondas del programa RenovAr y todavía les quedan unos 15 años de contrato.

La compra ampliará en más de la mitad la potencia solar de MSU. Los 200 MW de Salta se sumarán a los cerca de 360 MW que el grupo ya tiene en otras tres provincias.

En Chilecito, La Rioja, puso en marcha el parque Las Lomas en 2023. Al año siguiente inauguró Pampa del Infierno, en Chaco, donde después incorporó Villa Ángela y La Corzuela, este último en Charata.

En Formosa, opera el parque Ingeniero Juárez. Si se considera únicamente la energía solar, con los activos de Neoen quedará en segundo lugar, detrás de Genneia.

La pieza que más pesa en el negocio renovable de los Uribelarrea está en la Patagonia. A fines del año pasado, cuando el Gobierno volvió a concesionar las represas del Comahue, MSU se adjudicó la operación de El Chocón y Arroyito, sobre el río Limay, hasta entonces a cargo de la italiana Enel. El grupo tomó posesión en enero. Los 1418 MW del complejo representarán cerca de tres cuartas partes de su potencia renovable aun después de incorporar los parques de Salta.

El recorrido del grupo que fundó Manuel Santos Uribelarrea en el negocio eléctrico empezó bastante más cerca de los campos que le dieron origen. En 2017 puso en marcha su primera central térmica en General Rojo, en el partido bonaerense de San Nicolás. Le siguieron las de Barker, también en Buenos Aires, y Villa María, en Córdoba.

Las tres se convirtieron luego a ciclo combinado, una tecnología que aprovecha el calor de las turbinas de gas para producir más electricidad con vapor. Juntas suman 750 MW.

En 2022, a través de SCC Power, el grupo compró otras cuatro centrales bonaerenses. Eran las de Matheu, Las Palmas, Luján y San Pedro, que aportaron otros 737 MW y prácticamente duplicaron su negocio térmico.

Enel Generación El Chocón S.A

Una vez que se complete la compra a Neoen, MSU tendrá cerca de 3500 MW en operación en el país. Más de la mitad de esa potencia estará en sus represas y sus parques solares.

Si todas sus centrales e instalaciones en general funcionaran a plena potencia, en una hora generarían tanta electricidad como la que consumen unos 14.000 hogares porteños en un mes.

Para 2027, la compañía prevé incorporar otros 545 MW en proyectos que están en construcción o en desarrollo. Entre ellos hay nuevos parques solares en Catamarca y sistemas de almacenamiento con baterías. Si cumple ese cronograma, el grupo que hace diez años se preparaba para encender sus primeras turbinas en Buenos Aires reunirá unos 4000 MW entre generación y almacenamiento.