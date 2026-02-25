Gracias a la fuerte demanda, el Gobierno colocó el bono en dólares a una tasa de 5,89%

El Gobierno abrió con éxito el camino para hacerse antes de que termine mayo de los US$2000 millones que busca entre inversores locales para afrontar al menos el 73,73% del pago de capital por US$2712 millones que debe realizar el próximo 9 de julio a los tenedores de la deuda en dólares reestructurada en 2022.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones.

Esto significa un rollover de 93.32% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ CER a:

➡️ 15/5/26 (X15Y6) $3,82… pic.twitter.com/W88PxPCe8G — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 25, 2026

Fue al colocar los primeros US$150 millones del Bonar 2027 (AO27) entre los interesados a un precio de US$100,45 por cada lámina de US$100 a entregar, lo que supone un rendimiento del 5.89%. El mismo es inferior incluso a la mejor proyección previa del mercado para esta primera emisión que se hará de manera paulatina (al menos dos veces por mes hasta completar el cupo buscado).

Fue posible porque se presentaron ofertas de compra por un total de US$868 millones, es decir, casi 5,8 veces más del monto por emitirse.

De este modo, se puede considerar todo un éxito la estrategia diseñada para emitirlo de modo progresivo y con cupos bajos, ya que estaba pensada precisamente para abaratar el costo de este endeudamiento y tratar de favorecer, a la vez, una compresión de tasas en el mercado secundario una vez adjudicada la colocación que proseguirá mañana con la colocación de otros US$100 millones.

El bono, pudo establecer LA NACION tuvo fuerte demanda minorista, lo que también se esperaba dado por su diseño. Es un papel que vence en 20 meses (fin de octubre del 2027, luego de las próximas elecciones presidenciales pero dentro del actual mandato de Milei) y que pagará de manera mensual el cupón de intereses fijado en el 6% anual, algo establecido para atraer parte de los US$38.000 millones que los ahorristas tienen en bancos, en el 75% de los casos, a disposición imediata en cuentas a la vista.

RESULTADOS LICITACIÓN MECON



Colocó ARS 6,7 B habiendo recibido ofertas por ARS 8,0 B; implica roll-over de 93,3% y financiamiento neto de ARS 0,5 B.



En la primera colocación sin ofrecer tasa fija desde nov-24, la demanda por instrumentos CER permitió cubrir la mayoría de los… https://t.co/rOuq7edz4e pic.twitter.com/wwx6zJKzHj — Federico García Martínez (@fegarciam) February 25, 2026

“La incorporación de un bono hard-dollar con vencimiento el 29/10/2027 dentro del esquema de licitaciones quincenales en pesos es consistente con una estrategia del Gobierno orientada a concretar una emisión corta pre mandato, aprovechando un contexto financiero favorable con una emisión bullet hacia fines del mandato. El objetivo es captar financiamiento en dólares a una tasa inferior al rendimiento de un AL29 operando a una tasa medida al MEP, en torno a 7,8% para una duration similar, lo que podría generar una compresión adicional a lo largo de la curva”, habían evaluado al respecto desde Delphos Investment.

Todo fue en medio un un llamado habitual para renovar la deuda que le vence en pesos en la que, también de modo previsible, no logró refinanciar todo lo que le vence a fin de mes al colocar nuevos papeles por $6,74 billones cuando le vencían unos $7,2 billones. Sin embargo, lo hizo luego de haber recibido pedidos de compra por un total de de $8 billones, lo que muestra que buscó liberar algo de liquidez al mercado.

“Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló el ministerio de Economía al comunicar oficialmente los resultados.

“En la primera colocación sin ofrecer tasa fija desde noviembre de 2024, la demanda por instrumentos CER permitió cubrir la mayoría de los vencimientos con fuerte participación de las Lecer cortas (la X15Y6 representó el 57% del total colocado, que asciende al 71% al sumar la X31L6)”, evaluó el economista Federico García Martínez quien acotó que el plazo promedio ponderado de la nueva colocación “subió a 192 días y fue el máximo desde la licitación de diciembre”.

La observación del analista corresponde a la Lecer por vencer a mitad de abril, con la que el Gobierno captó $3,82 billones pagando una tasa de apenas 1,91%. Con el resto de este tipo de instrumentos que ofreció (por caducar recién entre 5 y 28 meses en adelante) apenas pudo atraer otros $2,76 billones más y debiendo convalidar en este caso tasas de entre 5,6 a 8,78 puntos procentuales por encima del recorrido que en esos plazos registre el índice CER, que sigue con mínimo rezago al IPC.

A eso se agregan otros $150.000 millones captados a un costo del 7,81% mediante la Letra ajustable por el dólar oficial por vencer a mitad de año, ya que el llamado por el mismo instrumento ofrecido con un plazo un año mayor fue decalrado “desierto”.

Esto confirma que existe un muy bajo apetito por este tipo de papeles en medio de una calma cambiaria que el mercado espera que se proyecte al menos hasta después de mitad de año, más allá del rebote que el billete registró en las dos últimas jornadas.

Noticia en Desarrollo.