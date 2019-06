La firma concretará una inversión millonaria para ampliar la red de servicios informáticos y de gestión de datos en la nube a través de su unidad Amazon Web Services; niegan planes de instalar un datacenter en Jujuy

Esteban Lafuente SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 18:16

Amazon dio un nuevo paso en la Argentina. Sin planes de avanzar sobre el negocio del comercio electrónico, rubro en el que se mantiene como líder global, el gigante tecnológico fundado por Jeff Bezos anunció una expansión local de su unidad Amazon Web Services (AWS), el segmento de servicios informáticos e infraestructura digital, con la que abastece el funcionamiento de otras compañías como Netflix, Pampa Energía o Mercado Libre, su principal competidor en el segmento del ecommmerce en la región.

En diálogo con LA NACION, el gerente general de AWS para Latinoamérica, Jeffrey Kratz, confirmó que la empresa instalará en el país un 'edge', una herramienta tecnológica que amplía la capacidad de su red y el funcionamiento de su gestión de servicios de datos 'en la nube'.

Si bien desde la empresa no confirmaron datos oficiales, se estima que la inversión supera los US$20 millones. Hace algunos años que en el sector crecen versiones sobre planes de la firma por instalar un gran datacenter en la Argentina o Chile, que demandaría un desembolso de más de US$1000 millones, y no pocos ven en esta decisión un guiño hacia la Argentina.

"No hacemos comentarios sobre especulaciones y no tengo nada para anunciar hoy", dijo Jeffrey Kratz, gerente general de AWS para América latina, sobre las versiones que marcaban que la empresa instalaría un gran datacenter en Jujuy Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Esto [el edge] estará funcionando antes de fin de año, y permitirá a nuestros clientes reducir los tiempos de latencia, cachear contenidos o información más localmente y mejorar la experiencia de usuario o la velocidad de las operaciones", planteó Kratz.

"Si una plataforma de video puede almacenar más localmente sus 10.000 películas más consumidas, mejora el acceso y la velocidad de los contenidos. Para una empresa de ecommerce, se acelera la carga o refresh de sus páginas", ejemplificó.

En el marco del anuncio, no obstante, el ejecutivo negó las recientes versiones que indicaban que la empresa había elegido a Jujuy como sede de la instalación de su posible nuevo datacenter. "No hacemos comentarios sobre especulaciones. En cuanto a la instalación [de datacenters], será algo que ocurra en América Latina y en otros países del mundo, pero no tengo nada para anunciar hoy", puntualizó.

AWS cuenta actualmente con 21 de estos centros, cuyo nombre técnico es " region", que consisten en múltiples servidores que alojan datos y abastecen el funcionamiento de sus clientes. En la región, el único operativo está ubicado en San Pablo ( Brasil ). El anuncio sobre la inversión en la Argentina apunta a ampliar la red con la que brindan servicios en la nube. "Escuchamos a los clientes. Aquí hay muchas empresas que trabajan en áreas en las que queríamos mejorar nuestros servicios. Vimos que había demanda y lo ejecutamos", explicó.

Jeff Bezos, fundador de Amazon Fuente: AP

Por su parte, Kratz esquivó definiciones sobre la posible elección entre Chile o Argentina para instalar un nuevo region. "Son solamente versiones y todo depende también de la demanda de nuestros clientes. No haríamos una inversión cuyo costo sea prohibitivo. No tendría sentido", dijo el ejecutivo, y sostuvo que cuentan con otras herramientas que demandan menor inversión, como la que ahora instalarán en la Argentina.

Paradójicamente, uno de sus principales clientes en el sector es Mercado Libre , la firma de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin que compite con la plataforma de retail de Amazon en países como México y Chile. "Cuando empezamos con AWS, nació como una división separada de Amazon. Nuestra unidad de retail es vista como un cliente más, como Mercado Libre. Lo mismo ocurre con el segmento de video. Netflix es uno de nuestros grandes clientes y compite Prime, nuestra plataforma de streaming. No hay conflicto", planteó Kratz.

AWS es una pieza clave del negocio global de la empresa fundada en 1994 por Jeff Bezos en Seattle (EE.UU.). En el primer trimestre, fue el segmento de mayor crecimiento, con un 41% interanual, y representó una facturación de US$7696 millones.

En comparación, sus ventas de otros servicios en Norteamérica (comercio electrónico, video, entre otros) subieron un 16%, aunque con un mayor volumen de negocio (US$35.812 millones).