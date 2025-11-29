Amazon tiene la casa prefabricada tipo loft resistente a los cambios bruscos de temperatura por menos de US$23 mil
Es una vivienda pequeña, adaptable y económica con algunas características adaptables; tiene altillo
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos, las casas prefabricadas pueden representar una opción más asequible para adquirir una vivienda propia, ya que generalmente son menos costosas que las construcciones tradicionales y tienen otras ventajas. Amazon cuenta con una oferta de minicasa tipo loft que se vende en menos de US$23 mil y puede personalizarse, según el gusto del comprador.
La casa prefabricada tipo loft que se vende en menos de US$23 mil
Una de las principales características de esta minicasa prefabricada es su diseño y estilo loft, con espacio de actividad en el inferior y zona de descanso en la parte superior, según Amazon.
El fabricante precisa que cuenta con un montaje rápido y fácil debido a su estructura modular, que ahorra tiempo y costos en mano de obra, en comparación con las construcciones tradicionales.
Cuenta con dos dormitorios y un baño. Aunque mide 20 pies (6 metros), puede expandirse y personalizarse. Su costo inicial es de US$22.470, pero este precio puede aumentar de acuerdo con las modificaciones que haga el comprador.
El vendedor de Amazon menciona que la casa prefabricada incluye manuales y una guía técnica, así como asistencia remota al momento de su instalación, y ofrece los servicios de un equipo técnico profesional.
Ventajas de la minicasa prefabricada de Amazon
Además de ser portátil, esta vivienda puede adaptarse a cualquier distribución, e incluso utilizarse como oficina, de acuerdo con The Sun.
Aunque su diseño es minimalista, la casa es moderna, e incluye una cocina completamente funcional, en colores elegantes como negros o grises, al igual que el resto de la fachada. La casa loft tiene un altillo.
La estructura de la casa es metálica y resiste a la intemperie, además de ser transportable, armable y desarmable.
Qué se debe considerar antes de comprar una casa prefabricada
Existen diferentes requisitos que se deben considerar al comprar una casa prefabricada. Estos pueden cambiar según el país y la región donde se radique, de acuerdo con The Concret Home.
Generalmente, los compradores de este tipo de viviendas deben contar con las licencias necesarias antes de la instalación, con un terreno adecuado y con acceso a servicios públicos, así como con los recursos técnicos para poder ubicarla.
Algunas otras ventajas de estas construcciones son su precio asequible, construcción sostenible y ecológica, que minimiza el tiempo de obra. Además, los trámites administrativos son más rápidos que los de una casa tradicional.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que de forma inicial su precio puede ser menor, pero en expansión, personalización e instalación, se requerirá una inversión adicional al precio mostrado por el vendedor.
Por otro lado, las desventajas de una casa prefabricada suelen ser que el diseño no es exclusivo, los acabados y estructuras son de menor calidad que una construcción tradicional, no siempre se adaptan al terreno (lo que implicaría más trabajo e inversión) y existen países en donde es difícil encontrar financiación, por la falta de créditos destinados a este tipo de viviendas.
Cuánto cuesta comprar una casa prefabricada en EE.UU.
Existen diferentes tipos de viviendas prefabricadas: las que son de una sección pueden costar entre US$100 mil y US$200 mil.
A este monto deben sumarse otros gastos, como el transporte, que puede ser de hasta US$10 mil, así como los permisos y las revisiones técnicas que pueden alcanzar los US$3 mil.
La preparación del terreno y la cimentación para la casa puede costar hasta US$20 mil, mientras que las conexiones de servicios básicos, como agua, electricidad y drenaje, representan facturas de hasta US$10 mil.
Es indispensable que la vivienda cumpla con las normativas requeridas y cada paso mencionado anteriormente es fundamental, por lo que el costo final de una casa prefabricada puede subir mucho más.
Otras noticias de Agenda EEUU
Operativos. Derechos en carretera: qué hacer si el ICE detiene tu vehículo en una parada de tráfico y qué documentos mostrar
Dreamers. Deportaciones masivas: el miedo latente por el limbo migratorio de los latinos con DACA en EE.UU.
No está en Rockefeller Center. Cuándo encienden el hermoso árbol de Navidad que no todos conocen en Nueva York
- 1
Calendario 2026 en Florida: todas las leyes firmadas por Ron DeSantis que entran en vigor el 1° de enero
- 2
Advertencia de DeSantis a conductores: la ley de Florida que no reconoce las licencias para migrantes indocumentados
- 3
Trump anunció que suspenderá permanentemente la migración a Estados Unidos de todos los países del “tercer mundo”
- 4
Buenas noticias en California: Newsom celebra un contrato millonario para su ambicioso proyecto de transporte y trabajo