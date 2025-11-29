Amazon tiene la casa prefabricada tipo loft resistente a los cambios bruscos de temperatura por menos de US$23 mil

En Estados Unidos, las casas prefabricadas pueden representar una opción más asequible para adquirir una vivienda propia, ya que generalmente son menos costosas que las construcciones tradicionales y tienen otras ventajas. Amazon cuenta con una oferta de minicasa tipo loft que se vende en menos de US$23 mil y puede personalizarse, según el gusto del comprador.

La casa prefabricada tipo loft que se vende en menos de US$23 mil

Una de las principales características de esta minicasa prefabricada es su diseño y estilo loft, con espacio de actividad en el inferior y zona de descanso en la parte superior, según Amazon.

Diseño de la casa prefabricada loft que se vende por menos de US$23 mil (Amazon)

El fabricante precisa que cuenta con un montaje rápido y fácil debido a su estructura modular, que ahorra tiempo y costos en mano de obra, en comparación con las construcciones tradicionales.

Cuenta con dos dormitorios y un baño. Aunque mide 20 pies (6 metros), puede expandirse y personalizarse. Su costo inicial es de US$22.470, pero este precio puede aumentar de acuerdo con las modificaciones que haga el comprador.

El vendedor de Amazon menciona que la casa prefabricada incluye manuales y una guía técnica, así como asistencia remota al momento de su instalación, y ofrece los servicios de un equipo técnico profesional.

Ventajas de la minicasa prefabricada de Amazon

Además de ser portátil, esta vivienda puede adaptarse a cualquier distribución, e incluso utilizarse como oficina, de acuerdo con The Sun.

La mini casa prefabricada de Amazon incluye una cocina (Amazon)

Aunque su diseño es minimalista, la casa es moderna, e incluye una cocina completamente funcional, en colores elegantes como negros o grises, al igual que el resto de la fachada. La casa loft tiene un altillo.

La estructura de la casa es metálica y resiste a la intemperie, además de ser transportable, armable y desarmable.

Qué se debe considerar antes de comprar una casa prefabricada

Existen diferentes requisitos que se deben considerar al comprar una casa prefabricada. Estos pueden cambiar según el país y la región donde se radique, de acuerdo con The Concret Home.

Generalmente, los compradores de este tipo de viviendas deben contar con las licencias necesarias antes de la instalación, con un terreno adecuado y con acceso a servicios públicos, así como con los recursos técnicos para poder ubicarla.

Algunas otras ventajas de estas construcciones son su precio asequible, construcción sostenible y ecológica, que minimiza el tiempo de obra. Además, los trámites administrativos son más rápidos que los de una casa tradicional.

El precio de las casas prefabricadas puede aumentar al contemplar otras facturas necesarias (Amazon)

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que de forma inicial su precio puede ser menor, pero en expansión, personalización e instalación, se requerirá una inversión adicional al precio mostrado por el vendedor.

Por otro lado, las desventajas de una casa prefabricada suelen ser que el diseño no es exclusivo, los acabados y estructuras son de menor calidad que una construcción tradicional, no siempre se adaptan al terreno (lo que implicaría más trabajo e inversión) y existen países en donde es difícil encontrar financiación, por la falta de créditos destinados a este tipo de viviendas.

Cuánto cuesta comprar una casa prefabricada en EE.UU.

Existen diferentes tipos de viviendas prefabricadas: las que son de una sección pueden costar entre US$100 mil y US$200 mil.

A este monto deben sumarse otros gastos, como el transporte, que puede ser de hasta US$10 mil, así como los permisos y las revisiones técnicas que pueden alcanzar los US$3 mil.

Una casa prefabricada en EE.UU. puede superar los US$100 mil (Archivo-Amazon.com)

La preparación del terreno y la cimentación para la casa puede costar hasta US$20 mil, mientras que las conexiones de servicios básicos, como agua, electricidad y drenaje, representan facturas de hasta US$10 mil.

Es indispensable que la vivienda cumpla con las normativas requeridas y cada paso mencionado anteriormente es fundamental, por lo que el costo final de una casa prefabricada puede subir mucho más.